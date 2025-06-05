Министр обороны Швеции Йонсон: ЕС и США сейчас теснее сотрудничают по Украине

Страны Евросоюза и Соединенные Штаты сейчас имеют более глубокую координацию в вопросе поддержки Украины, чем несколько месяцев назад.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в комментарии Общественному, информирует Цензор.НЕТ.

"Европейцы и американцы сейчас теснее сотрудничают, чем один или два месяца назад, когда речь идет о переговорах по Украине. И сейчас мы сосредоточены на том, чтобы максимально поддерживать Украину, чтобы они могли вести переговоры с позиции силы", - подчеркнул он.

На вопрос, обсуждал ли президент США Дональд Трамп с союзниками по НАТО недавний разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, шведский министр ответил: "Ну, я не знаю деталей этого звонка. Я только что видел это в медиа".

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным, который длился более часа. Они обсудили, в частности, удары Украины по стратегическим самолетам РФ на авиабазах.

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