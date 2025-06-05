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Новости Отношения США и ЕС
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Министр обороны Швеции Йонсон: ЕС и США сейчас теснее сотрудничают по Украине

пол,йонсон

Страны Евросоюза и Соединенные Штаты сейчас имеют более глубокую координацию в вопросе поддержки Украины, чем несколько месяцев назад.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в комментарии Общественному, информирует Цензор.НЕТ.

"Европейцы и американцы сейчас теснее сотрудничают, чем один или два месяца назад, когда речь идет о переговорах по Украине. И сейчас мы сосредоточены на том, чтобы максимально поддерживать Украину, чтобы они могли вести переговоры с позиции силы", - подчеркнул он.

На вопрос, обсуждал ли президент США Дональд Трамп с союзниками по НАТО недавний разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, шведский министр ответил: "Ну, я не знаю деталей этого звонка. Я только что видел это в медиа".

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным, который длился более часа. Они обсудили, в частности, удары Украины по стратегическим самолетам РФ на авиабазах.

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Автор: 

США (27118) Швеция (1012) Евросоюз (17267)


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My name is Yon Yonson,
I come from Wisconsin.
I work in a lumber yard there.
Everyone that I meet
When I walk down the street,
Says «Hello! What's your name?»
And I say: My name is Yon Yonson… (с)
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05.06.2025 11:13 Ответить
А-ха-х.
Воно й видно. Трамп вже прямо говорить про підтримку друга Володьї якому терористи розпі'дорасили "ядєрную тріаду", протиракети, виділені ще Байденом для України, йдуть в Ізраїль - там вони потрібніші виявляється.
Єдина 'поміч" це пограбували мінерали...
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05.06.2025 11:15 Ответить
Ну можливо в цьому і є їх сенс співпраці.
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05.06.2025 12:20 Ответить
 
 