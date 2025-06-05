Министр обороны Швеции Йонсон: ЕС и США сейчас теснее сотрудничают по Украине
Страны Евросоюза и Соединенные Штаты сейчас имеют более глубокую координацию в вопросе поддержки Украины, чем несколько месяцев назад.
Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в комментарии Общественному, информирует Цензор.НЕТ.
"Европейцы и американцы сейчас теснее сотрудничают, чем один или два месяца назад, когда речь идет о переговорах по Украине. И сейчас мы сосредоточены на том, чтобы максимально поддерживать Украину, чтобы они могли вести переговоры с позиции силы", - подчеркнул он.
На вопрос, обсуждал ли президент США Дональд Трамп с союзниками по НАТО недавний разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, шведский министр ответил: "Ну, я не знаю деталей этого звонка. Я только что видел это в медиа".
Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным, который длился более часа. Они обсудили, в частности, удары Украины по стратегическим самолетам РФ на авиабазах.
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I come from Wisconsin.
I work in a lumber yard there.
Everyone that I meet
When I walk down the street,
Says «Hello! What's your name?»
And I say: My name is Yon Yonson… (с)
Воно й видно. Трамп вже прямо говорить про підтримку друга Володьї якому терористи розпі'дорасили "ядєрную тріаду", протиракети, виділені ще Байденом для України, йдуть в Ізраїль - там вони потрібніші виявляється.
Єдина 'поміч" це пограбували мінерали...