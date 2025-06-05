Зеленський підписав закон про статус дітей, постраждалих від воєнних дій та конфліктів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4440-IX, який врегульовує питання надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.

Про це повідомляє Верховна Рада України, інформує Цензор.НЕТ.

Новий закон усуває законодавчу колізію щодо процедури надання такого статусу. Відтепер статус дитини, постраждалої через війну або збройний конфлікт, надаватиме орган опіки та піклування за місцем звернення або за місцем виявлення дитини відповідні місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Порядок і умови надання статусу визначатиме Кабінет Міністрів України.

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