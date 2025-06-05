Зеленский подписал закон о статусе детей, пострадавших от военных действий и конфликтов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4440-IX, который регулирует вопрос предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.
Об этом сообщает Верховная Рада Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Новый закон устраняет законодательную коллизию относительно процедуры предоставления такого статуса. Отныне статус ребенка, пострадавшего из-за войны или вооруженного конфликта, будет предоставлять орган опеки и попечительства по месту обращения или по месту обнаружения ребенка, соответствующие местные органы исполнительной власти и местного самоуправления.
Порядок и условия предоставления статуса будет определять Кабинет Министров Украины.
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