Україна в ОБСЄ: Викрадені Росією українські діти не є трофеями війни. Їхнє повернення має стати першим кроком у мирних зусиллях
Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Юрій Вітренко заявив, що викрадені Росією українські діти не можуть бути трофеями війни, а їхнє повернення має стати першим кроком у мирних зусиллях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Вітренко підкреслив, що тисячі дітей перебувають під загрозою втрати національної ідентичності, а ще більше зазнають військової ідеологічної обробки в окупації. Він назвав ці дії геноцидом і наголосив, що діти є найуразливішими, а викрадення дітей - одним із найсерйозніших злочинів.
Дипломат зазначив, що Україна наполягає на пріоритетності повернення дітей у контексті мирних переговорів. За його словами, два дні тому в Стамбулі Україна офіційно передала Росії список депортованих дітей. Цей крок відбувся після підтвердження готовності України до 30-денного перемир’я на зустрічі зі Сполученими Штатами.
"Якщо Москва серйозно налаштована на мир, вона повинна довести це не словами, а діями - починаючи з повернення цих дітей", - наголосив Вітренко.
Він також висловив сподівання, що ОБСЄ посилить свою роль у боротьбі зі злочинами проти українських дітей та підтримці їх повернення, використовуючи наявні інструменти: моніторинг, документування, проєктну діяльність, підвищення обізнаності та притягнення Росії до відповідальності.
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