МЗС закликає до тиску на РФ для повернення в Україну депортованих дітей

4 червня Україна вшановує пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. МЗС закликає до тиску на Російську Федерацію з метою негайного повернення всіх незаконно депортованих українських дітей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

Згідно з останніми оцінками ЮНІСЕФ, понад 473 мільйони дітей - більш ніж одна шоста частина дітей у світі - сьогодні проживають у зонах конфліктів і серед найбільш вразливих груп у будь-якому конфлікті.

"Невимовними є страждання дітей внаслідок злочинної та неспровокованої повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Росія систематично та грубо порушує міжнародне гуманітарне право, здійснюючи збройні напади на цивільну інфраструктуру, включно з освітніми закладами, лікарнями та житловими будинками.

Унаслідок злочинів РФ щонайменше 631 українська дитина була вбита, 1971 - поранені, 2244 - зниклі безвісти. Депортовано або примусово переміщено Росією 19546 українських дітей", - нагадують у МЗС.

Також зазначається, що тисячі українських дітей залишилися без батьків, втратили свої домівки, доступ до освіти та можливість зростати у безпечному середовищі.

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Понад 1,6 мільйона дітей проживають на тимчасово окупованих територіях і є для окупаційної влади об’єктом посиленої та системної пропаганди, мілітаризації та насильницької русифікації.

"Всі ці дії є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, і кваліфікуються як воєнні злочини, а в окремих випадках можуть містити ознаки злочину геноциду", - наголошують у МЗС.

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту продовжувати тиск на Російську Федерацію з метою негайного повернення всіх незаконно депортованих українських дітей; забезпечити ефективну юридичну відповідальність осіб, причетних до цих злочинів, включно з вищим політичним та військовим керівництвом Росії; посилити підтримку зусиль України, спрямованих на ідентифікацію, повернення та реінтеграцію українських дітей, що постраждали від війни; збільшити гуманітарну допомогу українським дітям, які втратили батьків, житло або можливість навчатися у безпечному середовищі.

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