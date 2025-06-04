МИД призывает к давлению на РФ для возвращения в Украину депортированных детей

4 июня Украина чтит память детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. МИД призывает к давлению на Российскую Федерацию с целью немедленного возвращения всех незаконно депортированных украинских детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

Согласно последним оценкам ЮНИСЕФ, более 473 миллионов детей - более, чем одна шестая часть детей в мире, сегодня проживают в зонах конфликтов и среди наиболее уязвимых групп в любом конфликте.

"Неописуемыми являются страдания детей в результате преступной и неспровоцированной полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Россия систематически и грубо нарушает международное гуманитарное право, осуществляя вооруженные нападения на гражданскую инфраструктуру, включая образовательные учреждения, больницы и жилые дома.

В результате преступлений РФ по меньшей мере 631 украинский ребенок был убит, 1971 - ранены, 2244 - пропали без вести. Депортировано или принудительно перемещено Россией 19 546 украинских детей", - напоминают в МИД.

Также отмечается, что тысячи украинских детей остались без родителей, потеряли свои дома, доступ к образованию и возможность расти в безопасной среде.

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Более 1,6 миллиона детей проживают на временно оккупированных территориях и являются для оккупационных властей объектом усиленной и системной пропаганды, милитаризации и насильственной русификации.

"Все эти действия являются серьезным нарушением международного гуманитарного права, в частности IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, и квалифицируются как военные преступления, а в отдельных случаях могут содержать признаки преступления геноцида", - отмечают в МИД.

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество продолжать давление на Российскую Федерацию с целью немедленного возвращения всех незаконно депортированных украинских детей; обеспечить эффективную юридическую ответственность лиц, причастных к этим преступлениям, включая высшее политическое и военное руководство России; усилить поддержку усилий Украины, направленных на идентификацию, возвращение и реинтеграцию украинских детей, пострадавших от войны; увеличить гуманитарную помощь украинским детям, которые потеряли родителей, жилье или или возможность учиться в безопасной среде.

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