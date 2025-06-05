Украина в ОБСЕ: Похищенные Россией украинские дети не являются трофеями войны. Их возвращение должно стать первым шагом в мирных усилиях

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Юрий Витренко заявил, что похищенные Россией украинские дети не могут быть трофеями войны, а их возвращение должно стать первым шагом в мирных усилиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Витренко подчеркнул, что тысячи детей находятся под угрозой потери национальной идентичности, а еще больше подвергаются военной идеологической обработке в оккупации. Он назвал эти действия геноцидом и подчеркнул, что дети являются наиболее уязвимыми, а похищение детей - одним из самых серьезных преступлений.

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Дипломат отметил, что Украина настаивает на приоритетности возвращения детей в контексте мирных переговоров. По его словам, два дня назад в Стамбуле Украина официально передала России список депортированных детей. Этот шаг состоялся после подтверждения готовности Украины к 30-дневному перемирию на встрече с Соединенными Штатами.

"Если Москва серьезно настроена на мир, она должна доказать это не словами, а действиями - начиная с возвращения этих детей", - подчеркнул Витренко.

Он также выразил надежду, что ОБСЕ усилит свою роль в борьбе с преступлениями против украинских детей и поддержке их возвращения, используя имеющиеся инструменты: мониторинг, документирование, проектную деятельность, повышение осведомленности и привлечение России к ответственности.

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