Якщо Росію не зупинити в Україні, вона принесе смерть в інші країни, - Науседа

Литва буде підтримувати Україну до перемоги, яка включатиме повернення всіх окупованих територій. Якщо не зупинити наступ Кремля в Україні, Росія "принесе смерть" і в інші країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LRT, про це у Сеймі Литви заявив президент Гітанас Науседа.

"Українські воїни, серед яких і литовські добровольці, борються за свободу, яка є спільною для нас. Воля українців до опору захищає і нас тут, в Литві. Цю волю Росія прагне зламати за будь-яку ціну.

Жорстокі напади на жителів, вбивства жінок і дітей - це не випадковість. Росія робила це вчора, робить сьогодні, буде робити завтра. Смерть буде і за межами України, якщо її не зупинити. Ось чому одним з найважливіших пріоритетів зовнішньої політики Литви є всебічна допомога Україні. Ми будемо підтримувати її стільки, скільки буде потрібно – до перемоги, яка охопить повернення всіх окупованих територій", – додав він.

Він також підкреслив зацікавленість Литви в якнайшвидшому проведенні переговорів щодо членства України та Молдови в Європейському Союзі. Президент висловив сподівання, що "значного прогресу" вдасться досягти у 2027 році, коли Литва головуватиме в Раді ЄС.

"З огляду на успіхи Києва у проведенні реформ в умовах війни я запропонував поставити чітку мету, щоб Україна стала членом Європейського Союзу до 2030 року", – заявив Науседа.

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