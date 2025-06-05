Если Россию не остановить в Украине, она принесет смерть в другие страны, - Науседа

Литва будет поддерживать Украину до победы, которая будет включать возвращение всех оккупированных территорий. Если не остановить наступление Кремля в Украине, Россия "принесет смерть" и в другие страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом в Сейме Литвы заявил президент Гитанас Науседа.

"Украинские воины, среди которых и литовские добровольцы, борются за свободу, которая является общей для нас. Воля украинцев к сопротивлению защищает и нас здесь, в Литве. Эту волю Россия стремится сломать любой ценой.

Жестокие нападения на жителей, убийства женщин и детей - это не случайность. Россия делала это вчера, делает сегодня, будет делать завтра. Смерть будет и за пределами Украины, если ее не остановить. Вот почему одним из важнейших приоритетов внешней политики Литвы является всесторонняя помощь Украине. Мы будем поддерживать ее столько, сколько потребуется - до победы, которая охватит возвращение всех оккупированных территорий", - добавил он.

Он также подчеркнул заинтересованность Литвы в скорейшем проведении переговоров о членстве Украины и Молдовы в Европейском Союзе. Президент выразил надежду, что "значительного прогресса" удастся достичь в 2027 году, когда Литва будет председательствовать в Совете ЕС.

"Учитывая успехи Киева в проведении реформ в условиях войны я предложил поставить четкую цель, чтобы Украина стала членом Европейского Союза до 2030 года", - заявил Науседа.

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