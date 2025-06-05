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Новости Поддержка Украине
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Если Россию не остановить в Украине, она принесет смерть в другие страны, - Науседа

Гитанас Науседа в Сейме заявил о дальнейшей поддержке Украины

Литва будет поддерживать Украину до победы, которая будет включать возвращение всех оккупированных территорий. Если не остановить наступление Кремля в Украине, Россия "принесет смерть" и в другие страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT, об этом в Сейме Литвы заявил президент Гитанас Науседа.

"Украинские воины, среди которых и литовские добровольцы, борются за свободу, которая является общей для нас. Воля украинцев к сопротивлению защищает и нас здесь, в Литве. Эту волю Россия стремится сломать любой ценой.

Жестокие нападения на жителей, убийства женщин и детей - это не случайность. Россия делала это вчера, делает сегодня, будет делать завтра. Смерть будет и за пределами Украины, если ее не остановить. Вот почему одним из важнейших приоритетов внешней политики Литвы является всесторонняя помощь Украине. Мы будем поддерживать ее столько, сколько потребуется - до победы, которая охватит возвращение всех оккупированных территорий", - добавил он.

Он также подчеркнул заинтересованность Литвы в скорейшем проведении переговоров о членстве Украины и Молдовы в Европейском Союзе. Президент выразил надежду, что "значительного прогресса" удастся достичь в 2027 году, когда Литва будет председательствовать в Совете ЕС.

"Учитывая успехи Киева в проведении реформ в условиях войны я предложил поставить четкую цель, чтобы Украина стала членом Европейского Союза до 2030 года", - заявил Науседа.

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Автор: 

Украина (45011) поддержка (699) Науседа Гитанас (279)


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Лучше сражаться в Украине, чем в Европе.
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05.06.2025 13:36 Ответить
якщо якщо якщо-уперед зупиняйте. як казав класик-"не треба скиглити"!
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05.06.2025 13:38 Ответить
Я буду молитись, щоб час пішой бистріше, хай швидше наступить 2027 рік. Подяка нашим братам - литвинам!!!
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05.06.2025 13:39 Ответить
Наступати на Калінінград
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05.06.2025 13:41 Ответить
Литва одна із послідовних та постійних союзників України має добру історичну пам'ять на відміну від орбанів та фіцо.
Ті хоч сьогодні готові з квітами зустрічати "освободітєлєй".
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05.06.2025 13:42 Ответить
 
 