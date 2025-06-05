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Новини Можлива атака РФ на НАТО
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Посол США в НАТО Вітакер: Росія є найбільшою загрозою в євроатлантичному просторі

майбутній посол США у НАТО Вітакер

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що заклик Вашингтона до країн-членів Альянсу негайно збільшити оборонні бюджети пов’язаний із зростанням загрози з боку Росії.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у штаб-квартирі НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

У присутності міністра оборони США Піта Гегсета Вітакер наголосив, що американська сторона наполягає на збільшенні оборонних витрат європейських союзників до 5% ВВП. Він підкреслив, що питання часу тут визначається не політичними рішеннями, а наявними загрозами.

"Росія "перезбереться", відновиться за 5 років, або й швидше", - заявив дипломат, посилаючись на розвіддані кількох європейських країн, які допускають можливість відновлення Росією наступального потенціалу в найближчі роки після завершення війни в Україні.

Вітакер також підкреслив, що США поділяють оцінку союзників про те, що Росія є найбільшою загрозою в євроатлантичному просторі. Тому, за його словами, необхідно забезпечити достатнє фінансування безпеки на тлі цих ризиків.

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Автор: 

НАТО (6537) росія (66021) США (23375)


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Ти шо протверізішав. Ти ж учора таку люту дичину ніс , а зараз навіть щось розумно бовкнув
Мабудь, випадково
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05.06.2025 14:21 Відповісти
А хіба Президент Трамп такої ж думки?
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05.06.2025 14:22 Відповісти
Ти, дядьку, обережніше, бо Чубчик почує і буде тобі а-та-та...
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05.06.2025 14:22 Відповісти
Тому ваш лідор і виціловує п'яту точку москальській крисі !?
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05.06.2025 14:28 Відповісти
Це реінкарнація Микити Хрущова? 🤣
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05.06.2025 14:43 Відповісти
 
 