Посол США в НАТО Вітакер: Росія є найбільшою загрозою в євроатлантичному просторі

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що заклик Вашингтона до країн-членів Альянсу негайно збільшити оборонні бюджети пов’язаний із зростанням загрози з боку Росії.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у штаб-квартирі НАТО, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

У присутності міністра оборони США Піта Гегсета Вітакер наголосив, що американська сторона наполягає на збільшенні оборонних витрат європейських союзників до 5% ВВП. Він підкреслив, що питання часу тут визначається не політичними рішеннями, а наявними загрозами.

"Росія "перезбереться", відновиться за 5 років, або й швидше", - заявив дипломат, посилаючись на розвіддані кількох європейських країн, які допускають можливість відновлення Росією наступального потенціалу в найближчі роки після завершення війни в Україні.

Вітакер також підкреслив, що США поділяють оцінку союзників про те, що Росія є найбільшою загрозою в євроатлантичному просторі. Тому, за його словами, необхідно забезпечити достатнє фінансування безпеки на тлі цих ризиків.

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