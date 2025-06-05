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Новости Возможна атака РФ на НАТО
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Посол США в НАТО Витакер: Россия является самой большой угрозой в евроатлантическом пространстве

будущий посол США в НАТО Витакер

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что призыв Вашингтона к странам-членам Альянса немедленно увеличить оборонные бюджеты связан с ростом угрозы со стороны России.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в штаб-квартире НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

В присутствии министра обороны США Пита Гегсета Уитакер отметил, что американская сторона настаивает на увеличении оборонных расходов европейских союзников до 5% ВВП. Он подчеркнул, что вопрос времени здесь определяется не политическими решениями, а имеющимися угрозами.

"Россия "пересоберется", восстановится за 5 лет, или даже быстрее", - заявил дипломат, ссылаясь на разведданные нескольких европейских стран, которые допускают возможность восстановления Россией наступательного потенциала в ближайшие годы после завершения войны в Украине.

Уитакер также подчеркнул, что США разделяют оценку союзников о том, что Россия является самой большой угрозой в евроатлантическом пространстве. Поэтому, по его словам, необходимо обеспечить достаточное финансирование безопасности на фоне этих рисков.

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НАТО (10076) россия (96157) США (27118)


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Ти шо протверізішав. Ти ж учора таку люту дичину ніс , а зараз навіть щось розумно бовкнув
Мабудь, випадково
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05.06.2025 14:21 Ответить
А хіба Президент Трамп такої ж думки?
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05.06.2025 14:22 Ответить
Ти, дядьку, обережніше, бо Чубчик почує і буде тобі а-та-та...
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05.06.2025 14:22 Ответить
Тому ваш лідор і виціловує п'яту точку москальській крисі !?
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05.06.2025 14:28 Ответить
Це реінкарнація Микити Хрущова? 🤣
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05.06.2025 14:43 Ответить
 
 