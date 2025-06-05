Посол США в НАТО Витакер: Россия является самой большой угрозой в евроатлантическом пространстве
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что призыв Вашингтона к странам-членам Альянса немедленно увеличить оборонные бюджеты связан с ростом угрозы со стороны России.
Об этом он сказал во время общения с журналистами в штаб-квартире НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
В присутствии министра обороны США Пита Гегсета Уитакер отметил, что американская сторона настаивает на увеличении оборонных расходов европейских союзников до 5% ВВП. Он подчеркнул, что вопрос времени здесь определяется не политическими решениями, а имеющимися угрозами.
"Россия "пересоберется", восстановится за 5 лет, или даже быстрее", - заявил дипломат, ссылаясь на разведданные нескольких европейских стран, которые допускают возможность восстановления Россией наступательного потенциала в ближайшие годы после завершения войны в Украине.
Уитакер также подчеркнул, что США разделяют оценку союзников о том, что Россия является самой большой угрозой в евроатлантическом пространстве. Поэтому, по его словам, необходимо обеспечить достаточное финансирование безопасности на фоне этих рисков.
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