Трамп сказав чітке "ні" щодо намірів США вийти з НАТО, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про впевненість у зобов’язаннях Сполучених Штатів Америки перед НАТО за президентства Трампа.

Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене немає жодних сумнівів, що американський уряд відданий НАТО", - сказав канцлер.

Також він розповів про приватну розмову із Дональдом Трампом.

"Питання було таким: чи має він (Трамп. - Ред.) намір залишити НАТО - я переказую приблизно - і відповідь була абсолютно чіткою: "Ні". Жодних подальших коментарів не було, навіть під час обіду згодом", - сказав Мерц.

За словами канцлера, із Трампом також обговорили "три великі теми": війну в Україні, торговельну політику та майбутнє НАТО.

Читайте: Мерц не зміг переконати Трампа активніше допомагати Україні, - NYT