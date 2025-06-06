Трамп сказав чітке "ні" щодо намірів США вийти з НАТО, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про впевненість у зобов’язаннях Сполучених Штатів Америки перед НАТО за президентства Трампа.
Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.
"У мене немає жодних сумнівів, що американський уряд відданий НАТО", - сказав канцлер.
Також він розповів про приватну розмову із Дональдом Трампом.
"Питання було таким: чи має він (Трамп. - Ред.) намір залишити НАТО - я переказую приблизно - і відповідь була абсолютно чіткою: "Ні". Жодних подальших коментарів не було, навіть під час обіду згодом", - сказав Мерц.
За словами канцлера, із Трампом також обговорили "три великі теми": війну в Україні, торговельну політику та майбутнє НАТО.
Топ коментарі
+3 Pan Kotskyi
показати весь коментар06.06.2025 14:50 Відповісти Посилання
+3 три - пятнадцать
показати весь коментар06.06.2025 15:03 Відповісти Посилання
+2 Sergey Kozlov #594793
показати весь коментар06.06.2025 14:49 Відповісти Посилання
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Так це він сказав вчора. Що Трумп скаже завтра, не знає навіть сам Трумп...
Однак там уже ні з чого виходити. Немає ні спільної політичної позиції, ні скоординованости дій, ні причин далі держатися купи.
Що там казати, коли вони самі признаються: мовляв, головна мета наступної зустрічі - не надто роздратувати Трампа…
я казав? - я такого не казав.
склеролізує потихеньку і це дуже помітно...
нехай Європа платить за американську зброю
якою неможна буде захищатись