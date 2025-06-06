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Новини США в НАТО Зустріч Трампа та Мерца
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Трамп сказав чітке "ні" щодо намірів США вийти з НАТО, - Мерц

Чи вийдуть США із НАТО. Що сказав Трамп Мерцу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про впевненість у зобов’язаннях Сполучених Штатів Америки перед НАТО за президентства Трампа.

Про це пише видання Politico, інформує Цензор.НЕТ.

"У мене немає жодних сумнівів, що американський уряд відданий НАТО", - сказав канцлер.

Також він розповів про приватну розмову із Дональдом Трампом.

"Питання було таким: чи має він (Трамп. - Ред.) намір залишити НАТО - я переказую приблизно - і відповідь була абсолютно чіткою: "Ні". Жодних подальших коментарів не було, навіть під час обіду згодом", - сказав Мерц.

За словами канцлера, із Трампом також обговорили "три великі теми": війну в Україні, торговельну політику та майбутнє НАТО.

Читайте: Мерц не зміг переконати Трампа активніше допомагати Україні, - NYT

Автор: 

НАТО (6543) США (23390) Трамп Дональд (6105) Мерц Фрідріх (152)


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Топ коментарі
+3
"Трамп сказав чітке "ні"...
Так це він сказав вчора. Що Трумп скаже завтра, не знає навіть сам Трумп...
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06.06.2025 14:50 Відповісти
+3
а завтра доня скаже:
я казав? - я такого не казав.
склеролізує потихеньку і це дуже помітно...
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06.06.2025 15:03 Відповісти
+2
Мерц робить вигляд, що справді розмовляв з розумною людиною, забуваючи, що насправді то був шизоїдний ідіот з деменцією.
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06.06.2025 14:49 Відповісти
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Добре. Тоді виложить тут скриншоти, світлини або шось подібне документів з матеріалів СБУ на яки ви посилаєтсь.
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06.06.2025 15:00 Відповісти
Мерц робить вигляд, що справді розмовляв з розумною людиною, забуваючи, що насправді то був шизоїдний ідіот з деменцією.
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06.06.2025 14:49 Відповісти
Мерцу треба час для повернення Німетчини у велику політику та пробудження остаточного тевтонського духу який вже пробудив Додік. як і духу самурая у Японії. Тому він в очи не каже Трамну шо той типовий скікливий мажор-гівнюк який може бикувати тільки маючи охорону за плечима.
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06.06.2025 14:57 Відповісти
Покі не каже як і Макрон та Британія. За пару років як Трампа так і сша вони будуть посилати або за сруськім кораблем, або на ху..тір метеликів ловити.
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06.06.2025 14:59 Відповісти
сподіваюсь "трамно" - це у вас не обдруківка.
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06.06.2025 15:03 Відповісти
Нажаль обдруківка, но погодтесь шо вийшло гарно та влучно. Дякую. ПАТЕНТУЮ! Ви, шановний, в часці.
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06.06.2025 15:06 Відповісти
Дякую. Це з вашого боку "чудова сдєлка".
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06.06.2025 15:10 Відповісти
Ні, це партнерство.
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06.06.2025 15:31 Відповісти
нажаль, працює тільки у давальному відмінку.
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06.06.2025 15:12 Відповісти
А стареча деменція - завтра може забути шо він там казав - през - флюгер
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06.06.2025 14:49 Відповісти
З ним як з півнем на паркані розмовляти
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06.06.2025 14:54 Відповісти
А це значить що доки буде Трампон ,Україну в НАТО ніхто брати не буде ,нажаль.
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06.06.2025 14:49 Відповісти
І без нього ніхто не візьме. Байден теж не взяв. Це політика США, а не президента. Якби США хотіли - Україна була б в НАТО ще з 90-х років і по фіг би було на думку народу, який тоді ще був "проти". Вступили б і все.
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06.06.2025 15:46 Відповісти
Це РижеПтнуйло хазяїн свого слова. Слово сказав - слово забрав))). Дивно що досі когось із політиків нашої планети турбують його висери. Може це він через Маска до марсінів, яких не існує, намагається передати посилання? бо інакше ніхто вже не слухає....
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06.06.2025 14:49 Відповісти
Ну а фіцорбани принципово сидять в ЄС.
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06.06.2025 14:50 Відповісти
"Трамп сказав чітке "ні"...
Так це він сказав вчора. Що Трумп скаже завтра, не знає навіть сам Трумп...
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06.06.2025 14:50 Відповісти
а сказав - "@ля буду!"? - якщо ні - підманула-підвела)))
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06.06.2025 14:51 Відповісти
І тут треба мати записи цих слів. Бо трамп не раз казав "а невже я це казав?"
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06.06.2025 14:51 Відповісти
Носяться з старим полудурком як не знати ким. Невже не видно що воно не господар слова. Через якийсь час скаже що йде з НАТО а потім злижеться з ******. Америка ще не бачила такого довбограя за всю історію.
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06.06.2025 14:52 Відповісти
Тоб то, виходить з НАТО поц не буде, но спаскудить його добре.
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06.06.2025 14:52 Відповісти
Слово "політика" треба забути. (взагалі хто скаже в чому цього слова сенс?). треба робити нову сферу діяльності ********. і називається вона тепер "*********". ото як раніше відкрили електрон і з'явилась електроніка.
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06.06.2025 14:53 Відповісти
Це абсолютно НІЧОГО не означає. Через кілька годин він про це "забуде". Достатньо буде лише ще однієї розмови з дорогим другом владіміром.
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06.06.2025 14:58 Відповісти
Коли таке запитання постає на порядку денному, це означає, що така можливість припускається.

Однак там уже ні з чого виходити. Немає ні спільної політичної позиції, ні скоординованости дій, ні причин далі держатися купи.

Що там казати, коли вони самі признаються: мовляв, головна мета наступної зустрічі - не надто роздратувати Трампа…
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06.06.2025 14:58 Відповісти
Трамп это шизофреник, один говорит четко нет, а второй в голове четко орет, что мы устали платить за всех! Вчера один говорил что маск ******, сегодня второй говорит что все ******* у них.
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06.06.2025 14:58 Відповісти
а завтра доня скаже:
я казав? - я такого не казав.
склеролізує потихеньку і це дуже помітно...
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06.06.2025 15:03 Відповісти
звісно ні
нехай Європа платить за американську зброю
якою неможна буде захищатись
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06.06.2025 15:10 Відповісти
А завтра скаже "так". Дід в маразмі.
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06.06.2025 15:25 Відповісти
 
 