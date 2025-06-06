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Новости США в НАТО Встреча Трампа и Мерца
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Трамп сказал четкое "нет" относительно намерений США выйти из НАТО, - Мерц

Выйдут ли США из НАТО. Что сказал Трамп Мерцу

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об уверенности в обязательствах Соединенных Штатов Америки перед НАТО при президентстве Трампа.

Об этом пишет издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня нет никаких сомнений, что американское правительство предано НАТО", - сказал канцлер.

Также он рассказал о частном разговоре с Дональдом Трампом.

"Вопрос был таким: имеет ли он (Трамп. - Ред.) намерение покинуть НАТО - я пересказываю примерно - и ответ был абсолютно четким: "Нет". Никаких дальнейших комментариев не было, даже во время обеда впоследствии", - сказал Мерц.

По словам канцлера, с Трампом также обсудили "три большие темы": войну в Украине, торговую политику и будущее НАТО.

Читайте: Мерц не смог убедить Трампа активнее помогать Украине, - NYT

Автор: 

НАТО (10082) США (27131) Трамп Дональд (5651) Фридрих Мерц (150)


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Топ комментарии
+4
"Трамп сказав чітке "ні"...
Так це він сказав вчора. Що Трумп скаже завтра, не знає навіть сам Трумп...
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06.06.2025 14:50 Ответить
+4
а завтра доня скаже:
я казав? - я такого не казав.
склеролізує потихеньку і це дуже помітно...
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06.06.2025 15:03 Ответить
+3
Носяться з старим полудурком як не знати ким. Невже не видно що воно не господар слова. Через якийсь час скаже що йде з НАТО а потім злижеться з ******. Америка ще не бачила такого довбограя за всю історію.
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06.06.2025 14:52 Ответить
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Добре. Тоді виложить тут скриншоти, світлини або шось подібне документів з матеріалів СБУ на яки ви посилаєтсь.
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06.06.2025 15:00 Ответить
Мерц робить вигляд, що справді розмовляв з розумною людиною, забуваючи, що насправді то був шизоїдний ідіот з деменцією.
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06.06.2025 14:49 Ответить
Мерцу треба час для повернення Німетчини у велику політику та пробудження остаточного тевтонського духу який вже пробудив Додік. як і духу самурая у Японії. Тому він в очи не каже Трамну шо той типовий скікливий мажор-гівнюк який може бикувати тільки маючи охорону за плечима.
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06.06.2025 14:57 Ответить
Покі не каже як і Макрон та Британія. За пару років як Трампа так і сша вони будуть посилати або за сруськім кораблем, або на ху..тір метеликів ловити.
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06.06.2025 14:59 Ответить
сподіваюсь "трамно" - це у вас не обдруківка.
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06.06.2025 15:03 Ответить
Нажаль обдруківка, но погодтесь шо вийшло гарно та влучно. Дякую. ПАТЕНТУЮ! Ви, шановний, в часці.
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06.06.2025 15:06 Ответить
Дякую. Це з вашого боку "чудова сдєлка".
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06.06.2025 15:10 Ответить
Ні, це партнерство.
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06.06.2025 15:31 Ответить
ну так. Дефиніцію "сдєлка" залишимо трамну.
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06.06.2025 16:18 Ответить
нажаль, працює тільки у давальному відмінку.
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06.06.2025 15:12 Ответить
А стареча деменція - завтра може забути шо він там казав - през - флюгер
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06.06.2025 14:49 Ответить
З ним як з півнем на паркані розмовляти
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06.06.2025 14:54 Ответить
А це значить що доки буде Трампон ,Україну в НАТО ніхто брати не буде ,нажаль.
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06.06.2025 14:49 Ответить
І без нього ніхто не візьме. Байден теж не взяв. Це політика США, а не президента. Якби США хотіли - Україна була б в НАТО ще з 90-х років і по фіг би було на думку народу, який тоді ще був "проти". Вступили б і все.
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06.06.2025 15:46 Ответить
......Україна була б НАТО ще з 90 років...Та ні. Кокетливі 17% за і 83% проти українського в той час "насєлєнія" теж мали значення. Ні ,звичайно, якщо б Україні належав Босфор, як Туреччині ,в НАТО її б силоміць затягли.
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06.06.2025 16:44 Ответить
Це РижеПтнуйло хазяїн свого слова. Слово сказав - слово забрав))). Дивно що досі когось із політиків нашої планети турбують його висери. Може це він через Маска до марсінів, яких не існує, намагається передати посилання? бо інакше ніхто вже не слухає....
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06.06.2025 14:49 Ответить
Ну а фіцорбани принципово сидять в ЄС.
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06.06.2025 14:50 Ответить
"Трамп сказав чітке "ні"...
Так це він сказав вчора. Що Трумп скаже завтра, не знає навіть сам Трумп...
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06.06.2025 14:50 Ответить
а сказав - "@ля буду!"? - якщо ні - підманула-підвела)))
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06.06.2025 14:51 Ответить
І тут треба мати записи цих слів. Бо трамп не раз казав "а невже я це казав?"
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06.06.2025 14:51 Ответить
Носяться з старим полудурком як не знати ким. Невже не видно що воно не господар слова. Через якийсь час скаже що йде з НАТО а потім злижеться з ******. Америка ще не бачила такого довбограя за всю історію.
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06.06.2025 14:52 Ответить
Тоб то, виходить з НАТО поц не буде, но спаскудить його добре.
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06.06.2025 14:52 Ответить
Слово "політика" треба забути. (взагалі хто скаже в чому цього слова сенс?). треба робити нову сферу діяльності ********. і називається вона тепер "*********". ото як раніше відкрили електрон і з'явилась електроніка.
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06.06.2025 14:53 Ответить
Це абсолютно НІЧОГО не означає. Через кілька годин він про це "забуде". Достатньо буде лише ще однієї розмови з дорогим другом владіміром.
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06.06.2025 14:58 Ответить
Коли таке запитання постає на порядку денному, це означає, що така можливість припускається.

Однак там уже ні з чого виходити. Немає ні спільної політичної позиції, ні скоординованости дій, ні причин далі держатися купи.

Що там казати, коли вони самі признаються: мовляв, головна мета наступної зустрічі - не надто роздратувати Трампа…
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06.06.2025 14:58 Ответить
Трамп это шизофреник, один говорит четко нет, а второй в голове четко орет, что мы устали платить за всех! Вчера один говорил что маск ******, сегодня второй говорит что все ******* у них.
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06.06.2025 14:58 Ответить
а завтра доня скаже:
я казав? - я такого не казав.
склеролізує потихеньку і це дуже помітно...
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06.06.2025 15:03 Ответить
звісно ні
нехай Європа платить за американську зброю
якою неможна буде захищатись
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06.06.2025 15:10 Ответить
А завтра скаже "так". Дід в маразмі.
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06.06.2025 15:25 Ответить
 
 