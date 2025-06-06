Трамп сказал четкое "нет" относительно намерений США выйти из НАТО, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об уверенности в обязательствах Соединенных Штатов Америки перед НАТО при президентстве Трампа.
Об этом пишет издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.
"У меня нет никаких сомнений, что американское правительство предано НАТО", - сказал канцлер.
Также он рассказал о частном разговоре с Дональдом Трампом.
"Вопрос был таким: имеет ли он (Трамп. - Ред.) намерение покинуть НАТО - я пересказываю примерно - и ответ был абсолютно четким: "Нет". Никаких дальнейших комментариев не было, даже во время обеда впоследствии", - сказал Мерц.
По словам канцлера, с Трампом также обсудили "три большие темы": войну в Украине, торговую политику и будущее НАТО.
Топ комментарии
+4 Pan Kotskyi
показать весь комментарий06.06.2025 14:50 Ответить Ссылка
+4 три - пятнадцать
показать весь комментарий06.06.2025 15:03 Ответить Ссылка
+3 ОсвальдКоблпот #588757
показать весь комментарий06.06.2025 14:52 Ответить Ссылка
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Так це він сказав вчора. Що Трумп скаже завтра, не знає навіть сам Трумп...
Однак там уже ні з чого виходити. Немає ні спільної політичної позиції, ні скоординованости дій, ні причин далі держатися купи.
Що там казати, коли вони самі признаються: мовляв, головна мета наступної зустрічі - не надто роздратувати Трампа…
я казав? - я такого не казав.
склеролізує потихеньку і це дуже помітно...
нехай Європа платить за американську зброю
якою неможна буде захищатись