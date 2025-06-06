Трамп сказал четкое "нет" относительно намерений США выйти из НАТО, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об уверенности в обязательствах Соединенных Штатов Америки перед НАТО при президентстве Трампа.

Об этом пишет издание Politico, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня нет никаких сомнений, что американское правительство предано НАТО", - сказал канцлер.

Также он рассказал о частном разговоре с Дональдом Трампом.

"Вопрос был таким: имеет ли он (Трамп. - Ред.) намерение покинуть НАТО - я пересказываю примерно - и ответ был абсолютно четким: "Нет". Никаких дальнейших комментариев не было, даже во время обеда впоследствии", - сказал Мерц.

По словам канцлера, с Трампом также обсудили "три большие темы": войну в Украине, торговую политику и будущее НАТО.

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