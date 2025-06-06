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Новости Встреча Трампа и Мерца
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Мерц не смог убедить Трампа активнее помогать Украине, - NYT

Визит Мерца в США. На Трампа повлиять не удалось

Канцлер Германии Фридрих Мерц посещал Вашингтон, надеясь убедить Дональда Трампа сыграть более активную роль в защите Украины. Но ему не удалось достичь этого.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, ни публично, ни в частном разговоре с Мерцом Трамп не взял на себя обязательства поддерживать Украину оружием или ввести санкции против России.

Более того, он даже намекнул, что санкции могут касаться и Украины.

Читайте также: Трамп единственный, кто может остановить войну через давление на Россию, - Мерц

"Мы будем очень, очень, очень жесткими, и, честно говоря, это может касаться обеих стран", - сказал лидер США.

Помощники Трампа, заявили что тот зол на президентов и России, и Украины, но часто больше - именно на Владимира Зеленского, которого он называл "плохим парнем", который ставит мир на грань ядерной войны.

В то же время американский лидер также говорил помощникам, что вполне понятно, что Зеленский дает отпор России, которая продолжает бомбить украинские города.

"Что касается господина Путина, президент выглядит скорее разочарованным, чем разъяренным. Казалось, что он искренне верил, что его личные отношения с российским лидером быстро остановят войну, говорят советники", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что Мерц доволен результатами встречи с Трампом

Читайте: Белый дом пытается помирить Трампа и Маска, - Politico

Автор: 

США (27131) Трамп Дональд (5651) Фридрих Мерц (150)


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Топ комментарии
+19
Мерц-не втачай час,укріплюй Європу,розкручуй озброєння й посилення Європи! Америка вже у ауті,скоро проти неї доведеться вводити санкції!
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06.06.2025 14:02 Ответить
+15
Трампон погано закінчить.
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06.06.2025 14:06 Ответить
+8
Президенство Трампа- це ніби в кінотеатрі замість серйозного фільму почали демонструвати низькопробну комедію. Глядачі в шоці і не знають , навіть, як до цього відноситися. Але скоро шок пройде.
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06.06.2025 14:48 Ответить
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Треба було мотивувати тим, що це нашкодить масканутому, тоді трампанутий відразу допомогати став.
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06.06.2025 13:58 Ответить
Президенство Трампа- це ніби в кінотеатрі замість серйозного фільму почали демонструвати низькопробну комедію. Глядачі в шоці і не знають , навіть, як до цього відноситися. Але скоро шок пройде.
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06.06.2025 14:48 Ответить
Мерц-не втачай час,укріплюй Європу,розкручуй озброєння й посилення Європи! Америка вже у ауті,скоро проти неї доведеться вводити санкції!
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06.06.2025 14:02 Ответить
Воно йо...нуте.
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06.06.2025 14:05 Ответить
Трампон погано закінчить.
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06.06.2025 14:06 Ответить
Один із західних телеканалів прокоментував це так-« Мерц вийшов з овального кабінету неушкодженим». Це буквально.
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06.06.2025 14:07 Ответить
Таксисти розповідають, що вийшов неприємно враженим хамською реплікою - "важкуватим був той день для вас", коли згадали про висадку десанту в Нормандії під час WW2.
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06.06.2025 14:13 Ответить
Німець Мерц не зміг домовитись з німцем Трумп.
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06.06.2025 14:10 Ответить
Не зміг переконати, тому що рудий м*дак допомагає москві
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06.06.2025 14:10 Ответить
Що трамп, що муск, обоє рябоє, з порушеннями психічного стану та розумінні причинно-наслідкових звязків! Банкроти типові!!
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06.06.2025 14:11 Ответить
та рудого хрін хто переконає допомагати навіть самому собі, якщо йому хтось за це не заплатить...
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06.06.2025 14:11 Ответить
м-да... не в той бік пішла еволюція людини, не в той...
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06.06.2025 14:15 Ответить
Сраний куколд
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06.06.2025 14:11 Ответить
А сраний рюрік ковбоец все вирішив дуже давно. От Бубочка віддав йому нафту та газ (назвавши це редкоземами), а отримав традиційний американський собачий пеніс. Тепер Зелька з хером у руці буде захищати Суми.
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06.06.2025 14:13 Ответить
Зєлька знає, ЗА ЩО продав своїм американським соплемінникам і єдиновірцям українські рідкісноземи, а "традиційний американський собачий пеніс" отримала Україна і українці.
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06.06.2025 14:52 Ответить
Хтось ще вірить, що трумпа можна в чомусь переконувати?! Даремна трата часу і зусиль. Мерц там ще рудого й потролив (мабуть, у сприйнятті трумпа саме так), підсунувши тому документи про німецьке походження його предків.
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06.06.2025 14:20 Ответить
Боюсь это было на полном серьезе. Как фальшивый пояс Усика. Дебилы б, как говорил один армян.
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06.06.2025 14:23 Ответить
Та, я ж і кажу, трумп сприйняв це як тролінг. Навряд чи йому сподобалось. Таке буває з московитськими євреями. Я рускій, і всьо?
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06.06.2025 14:26 Ответить
Як можна, яки зобов'язання, ніззя а то "друг Валадімір" ще глибше натягне його на кукан.
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06.06.2025 14:31 Ответить
Трампа виправить хіба що могила ,це агент краснов.
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06.06.2025 14:38 Ответить
треба було палицею по дурній
трампонівській голові бити години 2..
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06.06.2025 14:41 Ответить
Трамп не йде до рук
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06.06.2025 14:54 Ответить
у трампа "горить" разом із росйськими "стратєгами" чудова сдєлка з путіним, а тут Мерц намагається завадити трампу втопитись разом з путіним.
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06.06.2025 14:54 Ответить
трампон дрочить лише на пу
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06.06.2025 14:54 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/mercz-protiv-dvuh-storon/ Олег Пономарь коментує рандеву в Овальному кабінеті:
"Трамп снова и снова начинает свою пластинку о кровавой бане, о разбросанных руках, ногах и головах на поле боя и тд, но Мерц берет слово и снова ставит акцент - Украина атакует только военные цели, а Россия - убивает невинных гражданских украинцев, уничтожает гражданскую, медицинскую инфраструктуру и тд. Во время этих слов Мерца у Трампа такое выражение лица, как будто у него во рту лимон и\или говно.
Я очень доволен Мерцом. Очень."
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06.06.2025 15:09 Ответить
Спіілкування з агентом красновим не варто витраченного часу, він має сісти за грати!
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06.06.2025 15:12 Ответить
Санкції проти жертви військової агресіі за те що та активно пручається і дає пижди у відповідь . Є в історії аналогічні приклади?
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06.06.2025 15:16 Ответить
Все буває вперше ...
Але - про наслідки , таких речей , рвдий клован взагалі не думає ...
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06.06.2025 15:22 Ответить
Это НЕВОЗМОЖНО, потому что трамп хочет стобы рф окупировала Украину !!!
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06.06.2025 15:43 Ответить
 
 