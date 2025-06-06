Мерц не смог убедить Трампа активнее помогать Украине, - NYT

Канцлер Германии Фридрих Мерц посещал Вашингтон, надеясь убедить Дональда Трампа сыграть более активную роль в защите Украины. Но ему не удалось достичь этого.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, ни публично, ни в частном разговоре с Мерцом Трамп не взял на себя обязательства поддерживать Украину оружием или ввести санкции против России.

Более того, он даже намекнул, что санкции могут касаться и Украины.

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"Мы будем очень, очень, очень жесткими, и, честно говоря, это может касаться обеих стран", - сказал лидер США.

Помощники Трампа, заявили что тот зол на президентов и России, и Украины, но часто больше - именно на Владимира Зеленского, которого он называл "плохим парнем", который ставит мир на грань ядерной войны.

В то же время американский лидер также говорил помощникам, что вполне понятно, что Зеленский дает отпор России, которая продолжает бомбить украинские города.

"Что касается господина Путина, президент выглядит скорее разочарованным, чем разъяренным. Казалось, что он искренне верил, что его личные отношения с российским лидером быстро остановят войну, говорят советники", - пишет издание.

Ранее сообщалось, что Мерц доволен результатами встречи с Трампом

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