Мерц не смог убедить Трампа активнее помогать Украине, - NYT
Канцлер Германии Фридрих Мерц посещал Вашингтон, надеясь убедить Дональда Трампа сыграть более активную роль в защите Украины. Но ему не удалось достичь этого.
Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, ни публично, ни в частном разговоре с Мерцом Трамп не взял на себя обязательства поддерживать Украину оружием или ввести санкции против России.
Более того, он даже намекнул, что санкции могут касаться и Украины.
"Мы будем очень, очень, очень жесткими, и, честно говоря, это может касаться обеих стран", - сказал лидер США.
Помощники Трампа, заявили что тот зол на президентов и России, и Украины, но часто больше - именно на Владимира Зеленского, которого он называл "плохим парнем", который ставит мир на грань ядерной войны.
В то же время американский лидер также говорил помощникам, что вполне понятно, что Зеленский дает отпор России, которая продолжает бомбить украинские города.
"Что касается господина Путина, президент выглядит скорее разочарованным, чем разъяренным. Казалось, что он искренне верил, что его личные отношения с российским лидером быстро остановят войну, говорят советники", - пишет издание.
Ранее сообщалось, что Мерц доволен результатами встречи с Трампом
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рюрікковбоец все вирішив дуже давно. От Бубочка віддав йому нафту та газ (назвавши це редкоземами), а отримав традиційний американський собачий пеніс. Тепер Зелька з хером у руці буде захищати Суми.
трампонівській голові бити години 2..
"Трамп снова и снова начинает свою пластинку о кровавой бане, о разбросанных руках, ногах и головах на поле боя и тд, но Мерц берет слово и снова ставит акцент - Украина атакует только военные цели, а Россия - убивает невинных гражданских украинцев, уничтожает гражданскую, медицинскую инфраструктуру и тд. Во время этих слов Мерца у Трампа такое выражение лица, как будто у него во рту лимон и\или говно.
Я очень доволен Мерцом. Очень."
Але - про наслідки , таких речей , рвдий клован взагалі не думає ...