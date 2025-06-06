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Новини Зустріч Трампа та Мерца
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Мерц не зміг переконати Трампа активніше допомагати Україні, - NYT

Візит Мерца до США. На Трампа вплинути не вдалося

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відвідував Вашингтон, сподіваючись переконати Дональда Трампа відіграти активнішу роль у захисту України. Проте йому не вдалося досягти цього.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, ані публічно, ані в приватній розмові з Мерцом Трамп не взяв на себе зобов’язання підтримувати Україну зброєю або запровадити санкції проти Росії.

Ба більше, він навіть натякнув, що санкції можуть стосуватися і України.

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"Ми будемо дуже, дуже, дуже жорсткими, і, чесно кажучи, це може стосуватися обох країн", - сказав лідер США.

Помічники Трампа, заявили що той розлючений на президентів і Росії, і України, але часто більше - саме на Володимира Зеленського, якого він називав "поганим хлопцем", який ставить світ на межу ядерної війни.

Водночас американський лідер також казав помічникам, що цілком зрозуміло, що Зеленський дає відсіч Росії, яка продовжує бомбардувати українські міста.

"Щодо пана Путіна, президент виглядає радше розчарованим, ніж розлюченим. Здавалося, що він щиро вірив, що його особисті стосунки з російським лідером швидко припинять війну, кажуть радники", - пише видання.

Раніше повідомлялось, що Мерц задоволений результатами зустрічі з Трампом

Читайте: Білий дім намагається помирити Трампа та Маска, - Politico

Автор: 

США (23390) Трамп Дональд (6105) Мерц Фрідріх (152)


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Треба було мотивувати тим, що це нашкодить масканутому, тоді трампанутий відразу допомогати став.
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06.06.2025 13:58 Відповісти
Мерц-не втачай час,укріплюй Європу,розкручуй озброєння й посилення Європи! Америка вже у ауті,скоро проти неї доведеться вводити санкції!
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06.06.2025 14:02 Відповісти
Воно йо...нуте.
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06.06.2025 14:05 Відповісти
Трампон погано закінчить.
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06.06.2025 14:06 Відповісти
Один із західних телеканалів прокоментував це так-« Мерц вийшов з овального кабінету неушкодженим». Це буквально.
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06.06.2025 14:07 Відповісти
 
 