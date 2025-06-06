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Новини Зустріч Трампа та Мерца
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Деякі законодавці США не усвідомлюють масштабів переозброєння Росії, - Мерц

Росія переозброюєть. У США не всі розуміють цього. Заява Мерца

Деякі американські законодавці не розуміють масштабів кампанії переозброєння Росії, вважає канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я зустрівся з деякими сенаторами на Капітолійському пагорбі і попросив їх звернути увагу на переозброєння, яке проводить Росія", - сказав він після візиту до США.

"Вони явно не мають уявлення про те, що там зараз відбувається", - додав Мерц, не назвавши імен.

Видання зазначає, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року Росія перевела оборонні заводи на цілодобовий режим роботи і домовилась про постачання зброї з Північною Кореєю та Іраном.

Також Reuters пише, що Мерц є останнім європейським лідером, який відвідав Трампа з надією переконати його в необхідності підтримати Україну.

Читайте: Трамп сказав чітке "ні" щодо намірів США вийти з НАТО, - Мерц

Автор: 

росія (66037) США (23390) Мерц Фрідріх (152)


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Топ коментарі
+7
вони більше бояться жахливих мексиканців у жахливих сомбреро, бо вони займають забагато місця у соціальному просторі.
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06.06.2025 16:28 Відповісти
+4
Господин Мерц, зря ездили ОНО напрочь тупое и самовлюбленное.
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06.06.2025 16:27 Відповісти
+3
Мерц, так эти дебилы не покажут даже на карте ни парашу, ни Украину, ни Германию.
Учить их геополитике- напрасно время тратить.
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06.06.2025 16:35 Відповісти
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Господин Мерц, зря ездили ОНО напрочь тупое и самовлюбленное.
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06.06.2025 16:27 Відповісти
вони більше бояться жахливих мексиканців у жахливих сомбреро, бо вони займають забагато місця у соціальному просторі.
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06.06.2025 16:28 Відповісти
Так у них є виборець яких турбують мексиканці) їм треба непокоїтися Європою? США де? на іншому континеті, а Берлін за 300 км від ракетних точок в калінінграді. Тому країнам Європи потрібно рухатися і забути за Вашингтон,тільки марно час витрачають, якщо ***** рушить на Захід нато припинить існувати,ніколи не повірю що іспанці чи італійці припинять щоденну фієсту і вирушать в окопи десь під Білосток.
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06.06.2025 16:36 Відповісти
та я ж і кажу, що навіть у провідних європейських політиків нема розуміння, що саме вони повинні прикласти зусилля для зупинки агресора у своїй Європі, і не покладатись на заокеанську країну, яка стрімко втрачає політичний авторитет і вагу на світовій арені.
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06.06.2025 16:45 Відповісти
я б не став стьобатись з нинішніх мексиканців - це у старих вестернах вони брудні мучачо з патронними лєнтами навхрест грудей.
в нинішній Мексиці наркокартелі мають цілі приватні армії, контролюють владу провінцій і знищують людей сотнями

.
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06.06.2025 16:38 Відповісти
для США зараз нова реальність вони голови ломають як захиститися, люба терористична організація зможе придбати тисячи дронів і знищити американські стратегічні бомбардувальники , ця війна показала як за дешево угробити цілу систему безпеки великої країни.
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06.06.2025 16:43 Відповісти
мені прикро, що ви у моєму коменті побачили стьоб з мексиканців, а не побачили стьоб з американців.
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06.06.2025 16:47 Відповісти
у штатах розвідку угандошили
рудий донні облизує *****
от і результат...
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06.06.2025 16:29 Відповісти
Нагуя воно їм - путлєр у Трампа хороший хлопець
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06.06.2025 16:30 Відповісти
все набагато гірше, пане Мерц!

рашисти не тільки навчились у нас використовувати дрони, алй й отримали восени 2024 р. від китайців лазерну систему Silent Hunter для виявлення, засліплення та знищення дронів
Як https://www.militarydrones.org.cn/silent-******-anti-drone-laser-weapon-developed-p00193p1.html підтверджують випробування, лазер Silent Hunter здатен пропалити 5-мм сталевий лист на відстані в 1 км або п'ять 2-мм аркушів - на відстані 800 метрів.
https://**********.com.ua/2022/10/25/lazerni-kompleksy-silent-hunter-proty-iranskyh-droniv-shahed/

ера дронів скоро закінчиться
якою буде війна далі ???

.
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06.06.2025 16:33 Відповісти
А ще в них на озброєнні тисячі найкращих танків ********** - Армата, і найкраща ПВО в світі. Навіть бойові роботи вже пішли в серійне виробництво - про це повідомив колишній міністр оборони Шойгу.
Що ж далі?!!!
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06.06.2025 16:40 Відповісти
Мерц, так эти дебилы не покажут даже на карте ни парашу, ни Украину, ни Германию.
Учить их геополитике- напрасно время тратить.
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06.06.2025 16:35 Відповісти
а Навроцький не поїде доводити трамну™ важливість підтримки України?
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06.06.2025 16:36 Відповісти
Він вивчає карту Речі Посполитої
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06.06.2025 17:11 Відповісти
ну, трампу ж цікаво не тільки про пєчєнєгов узнати.
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06.06.2025 17:13 Відповісти
А це не дивно, адже американську розвідку очолює незрозуміло що.
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06.06.2025 16:36 Відповісти
США в отличие от вас, лицемерных подлецов, не давали кацапам 209 млрд. евро за нефть и газ на перевооружение. Всего за три года.
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06.06.2025 16:39 Відповісти
І то правда
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06.06.2025 17:12 Відповісти
Вони все прекрасно усвідомлюють, просто зараз для них конфлікт десь в телевізорі, в другу світову був в газетах, і взагалі то не їх війна, з нападом на балтику "не наша війна" буде в сша з кожного утюга і сайта лунати 25 годин в тиждень, зараз там інфопростором домінують наративи трампа!
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06.06.2025 16:40 Відповісти
зате ви в ЄС маєте повну інформацію про свою повну дупу в ОПК з ганебним скигленням про термінову необхідність його відродження.
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06.06.2025 16:48 Відповісти
На пряме запитання Мерца - чи планує адміністрація Трампа ставити питання подальшої допомоги Україні перед Конгресом США - Трмп відповів категоричним "Ні"!
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06.06.2025 17:01 Відповісти
Де ви про це прочитали? Лінк надайте будь ласка
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06.06.2025 17:13 Відповісти
 
 