Деякі законодавці США не усвідомлюють масштабів переозброєння Росії, - Мерц

Деякі американські законодавці не розуміють масштабів кампанії переозброєння Росії, вважає канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я зустрівся з деякими сенаторами на Капітолійському пагорбі і попросив їх звернути увагу на переозброєння, яке проводить Росія", - сказав він після візиту до США.

"Вони явно не мають уявлення про те, що там зараз відбувається", - додав Мерц, не назвавши імен.

Видання зазначає, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року Росія перевела оборонні заводи на цілодобовий режим роботи і домовилась про постачання зброї з Північною Кореєю та Іраном.

Також Reuters пише, що Мерц є останнім європейським лідером, який відвідав Трампа з надією переконати його в необхідності підтримати Україну.

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