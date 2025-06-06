Деякі законодавці США не усвідомлюють масштабів переозброєння Росії, - Мерц
Деякі американські законодавці не розуміють масштабів кампанії переозброєння Росії, вважає канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Я зустрівся з деякими сенаторами на Капітолійському пагорбі і попросив їх звернути увагу на переозброєння, яке проводить Росія", - сказав він після візиту до США.
"Вони явно не мають уявлення про те, що там зараз відбувається", - додав Мерц, не назвавши імен.
Видання зазначає, що від початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року Росія перевела оборонні заводи на цілодобовий режим роботи і домовилась про постачання зброї з Північною Кореєю та Іраном.
Також Reuters пише, що Мерц є останнім європейським лідером, який відвідав Трампа з надією переконати його в необхідності підтримати Україну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
в нинішній Мексиці наркокартелі мають цілі приватні армії, контролюють владу провінцій і знищують людей сотнями
.
рудий донні облизує *****
от і результат...
рашисти не тільки навчились у нас використовувати дрони, алй й отримали восени 2024 р. від китайців лазерну систему Silent Hunter для виявлення, засліплення та знищення дронів
Як https://www.militarydrones.org.cn/silent-******-anti-drone-laser-weapon-developed-p00193p1.html підтверджують випробування, лазер Silent Hunter здатен пропалити 5-мм сталевий лист на відстані в 1 км або п'ять 2-мм аркушів - на відстані 800 метрів.
https://**********.com.ua/2022/10/25/lazerni-kompleksy-silent-hunter-proty-iranskyh-droniv-shahed/
ера дронів скоро закінчиться
якою буде війна далі ???
.
Що ж далі?!!!
Учить их геополитике- напрасно время тратить.