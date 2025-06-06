Некоторые законодатели США не осознают масштабов перевооружения России, - Мерц
Некоторые американские законодатели не понимают масштабов кампании перевооружения России, считает канцлер Германии Фридрих Мерц.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Я встретился с некоторыми сенаторами на Капитолийском холме и попросил их обратить внимание на перевооружение, которое проводит Россия", - сказал он после визита в США.
"Они явно не имеют представления о том, что там сейчас происходит", - добавил Мерц, не назвав имен.
Издание отмечает, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия перевела оборонные заводы на круглосуточный режим работы и договорилась о поставках оружия с Северной Кореей и Ираном.
Также Reuters пишет, что Мерц является последним европейским лидером, который посетил Трампа с надеждой убедить его в необходимости поддержать Украину.
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в нинішній Мексиці наркокартелі мають цілі приватні армії, контролюють владу провінцій і знищують людей сотнями
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рудий донні облизує *****
от і результат...
рашисти не тільки навчились у нас використовувати дрони, алй й отримали восени 2024 р. від китайців лазерну систему Silent Hunter для виявлення, засліплення та знищення дронів
Як https://www.militarydrones.org.cn/silent-******-anti-drone-laser-weapon-developed-p00193p1.html підтверджують випробування, лазер Silent Hunter здатен пропалити 5-мм сталевий лист на відстані в 1 км або п'ять 2-мм аркушів - на відстані 800 метрів.
https://**********.com.ua/2022/10/25/lazerni-kompleksy-silent-hunter-proty-iranskyh-droniv-shahed/
ера дронів скоро закінчиться
якою буде війна далі ???
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Що ж далі?!!!
Учить их геополитике- напрасно время тратить.