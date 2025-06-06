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Новости Встреча Трампа и Мерца
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Некоторые законодатели США не осознают масштабов перевооружения России, - Мерц

Россия перевооружается. В США не все это понимают. Заявление Мерца

Некоторые американские законодатели не понимают масштабов кампании перевооружения России, считает канцлер Германии Фридрих Мерц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Я встретился с некоторыми сенаторами на Капитолийском холме и попросил их обратить внимание на перевооружение, которое проводит Россия", - сказал он после визита в США.

"Они явно не имеют представления о том, что там сейчас происходит", - добавил Мерц, не назвав имен.

Издание отмечает, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия перевела оборонные заводы на круглосуточный режим работы и договорилась о поставках оружия с Северной Кореей и Ираном.

Также Reuters пишет, что Мерц является последним европейским лидером, который посетил Трампа с надеждой убедить его в необходимости поддержать Украину.

Читайте: Трамп сказал четкое "нет" относительно намерений США выйти из НАТО, - Мерц

Автор: 

россия (96169) США (27131) Фридрих Мерц (150)


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Топ комментарии
+8
вони більше бояться жахливих мексиканців у жахливих сомбреро, бо вони займають забагато місця у соціальному просторі.
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06.06.2025 16:28 Ответить
+7
Господин Мерц, зря ездили ОНО напрочь тупое и самовлюбленное.
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06.06.2025 16:27 Ответить
+6
Мерц, так эти дебилы не покажут даже на карте ни парашу, ни Украину, ни Германию.
Учить их геополитике- напрасно время тратить.
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06.06.2025 16:35 Ответить
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Господин Мерц, зря ездили ОНО напрочь тупое и самовлюбленное.
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06.06.2025 16:27 Ответить
вони більше бояться жахливих мексиканців у жахливих сомбреро, бо вони займають забагато місця у соціальному просторі.
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06.06.2025 16:28 Ответить
Так у них є виборець яких турбують мексиканці) їм треба непокоїтися Європою? США де? на іншому континеті, а Берлін за 300 км від ракетних точок в калінінграді. Тому країнам Європи потрібно рухатися і забути за Вашингтон,тільки марно час витрачають, якщо ***** рушить на Захід нато припинить існувати,ніколи не повірю що іспанці чи італійці припинять щоденну фієсту і вирушать в окопи десь під Білосток.
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06.06.2025 16:36 Ответить
та я ж і кажу, що навіть у провідних європейських політиків нема розуміння, що саме вони повинні прикласти зусилля для зупинки агресора у своїй Європі, і не покладатись на заокеанську країну, яка стрімко втрачає політичний авторитет і вагу на світовій арені.
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06.06.2025 16:45 Ответить
я б не став стьобатись з нинішніх мексиканців - це у старих вестернах вони брудні мучачо з патронними лєнтами навхрест грудей.
в нинішній Мексиці наркокартелі мають цілі приватні армії, контролюють владу провінцій і знищують людей сотнями

.
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06.06.2025 16:38 Ответить
для США зараз нова реальність вони голови ломають як захиститися, люба терористична організація зможе придбати тисячи дронів і знищити американські стратегічні бомбардувальники , ця війна показала як за дешево угробити цілу систему безпеки великої країни.
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06.06.2025 16:43 Ответить
Американцям треба спрогнозувати, що раша буде робити по завершенню війни, якщо збереже свою військову промисловість. Продавати шахеди мексиканським наркокартелям?
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06.06.2025 18:13 Ответить
мені прикро, що ви у моєму коменті побачили стьоб з мексиканців, а не побачили стьоб з американців.
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06.06.2025 16:47 Ответить
у штатах розвідку угандошили
рудий донні облизує *****
от і результат...
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06.06.2025 16:29 Ответить
Нагуя воно їм - путлєр у Трампа хороший хлопець
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06.06.2025 16:30 Ответить
все набагато гірше, пане Мерц!

рашисти не тільки навчились у нас використовувати дрони, алй й отримали восени 2024 р. від китайців лазерну систему Silent Hunter для виявлення, засліплення та знищення дронів
Як https://www.militarydrones.org.cn/silent-******-anti-drone-laser-weapon-developed-p00193p1.html підтверджують випробування, лазер Silent Hunter здатен пропалити 5-мм сталевий лист на відстані в 1 км або п'ять 2-мм аркушів - на відстані 800 метрів.
https://**********.com.ua/2022/10/25/lazerni-kompleksy-silent-hunter-proty-iranskyh-droniv-shahed/

ера дронів скоро закінчиться
якою буде війна далі ???

.
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06.06.2025 16:33 Ответить
А ще в них на озброєнні тисячі найкращих танків ********** - Армата, і найкраща ПВО в світі. Навіть бойові роботи вже пішли в серійне виробництво - про це повідомив колишній міністр оборони Шойгу.
Що ж далі?!!!
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06.06.2025 16:40 Ответить
Китайські лазерні комплекси Silent Hunter («Тихий мисливець») стоять на озброєнні Саудівської Аравії з початку весни 2022 року. Цей комплекс протиповітряної оборони придбаний країною саме для захисту від іранських баражуючих *********** («дронів-камікадзе»), а також від розвідувальних БПЛА,
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06.06.2025 18:05 Ответить
Мерц, так эти дебилы не покажут даже на карте ни парашу, ни Украину, ни Германию.
Учить их геополитике- напрасно время тратить.
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06.06.2025 16:35 Ответить
а Навроцький не поїде доводити трамну™ важливість підтримки України?
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06.06.2025 16:36 Ответить
Він вивчає карту Речі Посполитої
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06.06.2025 17:11 Ответить
ну, трампу ж цікаво не тільки про пєчєнєгов узнати.
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06.06.2025 17:13 Ответить
А це не дивно, адже американську розвідку очолює незрозуміло що.
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06.06.2025 16:36 Ответить
США в отличие от вас, лицемерных подлецов, не давали кацапам 209 млрд. евро за нефть и газ на перевооружение. Всего за три года.
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06.06.2025 16:39 Ответить
І то правда
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06.06.2025 17:12 Ответить
Вони все прекрасно усвідомлюють, просто зараз для них конфлікт десь в телевізорі, в другу світову був в газетах, і взагалі то не їх війна, з нападом на балтику "не наша війна" буде в сша з кожного утюга і сайта лунати 25 годин в тиждень, зараз там інфопростором домінують наративи трампа!
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06.06.2025 16:40 Ответить
зате ви в ЄС маєте повну інформацію про свою повну дупу в ОПК з ганебним скигленням про термінову необхідність його відродження.
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06.06.2025 16:48 Ответить
На пряме запитання Мерца - чи планує адміністрація Трампа ставити питання подальшої допомоги Україні перед Конгресом США - Трмп відповів категоричним "Ні"!
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06.06.2025 17:01 Ответить
Де ви про це прочитали? Лінк надайте будь ласка
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06.06.2025 17:13 Ответить
 
 