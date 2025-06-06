Некоторые законодатели США не осознают масштабов перевооружения России, - Мерц

Некоторые американские законодатели не понимают масштабов кампании перевооружения России, считает канцлер Германии Фридрих Мерц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Я встретился с некоторыми сенаторами на Капитолийском холме и попросил их обратить внимание на перевооружение, которое проводит Россия", - сказал он после визита в США.

"Они явно не имеют представления о том, что там сейчас происходит", - добавил Мерц, не назвав имен.

Издание отмечает, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия перевела оборонные заводы на круглосуточный режим работы и договорилась о поставках оружия с Северной Кореей и Ираном.

Также Reuters пишет, что Мерц является последним европейским лидером, который посетил Трампа с надеждой убедить его в необходимости поддержать Украину.

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