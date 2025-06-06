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Новини Вибухи в Дніпрі Атака на Дніпро
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Вибухи пролунали у Дніпрі: Повітряні сили попередили про загрозу балістики

У Дніпрі чути вибухи 6 червня

Під час повітряної тривоги вдень 6 червня у Дніпрі пролунали вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння о 16:33.

У кількох областях України станом на 16:50 оголошена повітряна тривога.

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Автор: 

вибух (4521) Дніпро (3298) Дніпропетровська область (3854) Дніпровський район (97)


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Вибухи пролунали у Дніпрі: Повітряні сили попередили про загрозу балістики

Балістика, як наука, не несе загрози. От балістичні ракети - то інша справа!
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06.06.2025 17:02 Відповісти
Так точно, кэп...
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06.06.2025 17:26 Відповісти
Машина вибухнула
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06.06.2025 17:19 Відповісти
 
 