Вибухи пролунали у Дніпрі: Повітряні сили попередили про загрозу балістики
Під час повітряної тривоги вдень 6 червня у Дніпрі пролунали вибухи.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Повітряні сили попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння о 16:33.
У кількох областях України станом на 16:50 оголошена повітряна тривога.
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Балістика, як наука, не несе загрози. От балістичні ракети - то інша справа!