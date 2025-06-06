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Новости Взрывы в Днепропетровске Атака на Днепр
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Взрывы прогремели в Днепре: Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики

В Днепре слышны взрывы 6 июня

Во время воздушной тревоги днем 6 июня в Днепре прозвучали взрывы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения в 16:33.

В нескольких областях Украины по состоянию на 16:50 объявлена воздушная тревога.

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Автор: 

взрыв (6808) Днепр (4440) Днепропетровская область (4074) Днепровский район (96)


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Вибухи пролунали у Дніпрі: Повітряні сили попередили про загрозу балістики

Балістика, як наука, не несе загрози. От балістичні ракети - то інша справа!
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06.06.2025 17:02 Ответить
Так точно, кэп...
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06.06.2025 17:26 Ответить
то як таблетки від голови
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06.06.2025 17:38 Ответить
Машина вибухнула
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06.06.2025 17:19 Ответить
 
 