Взрывы прогремели в Днепре: Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики

Во время воздушной тревоги днем 6 июня в Днепре прозвучали взрывы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения в 16:33.

В нескольких областях Украины по состоянию на 16:50 объявлена воздушная тревога.

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