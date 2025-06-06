Взрывы прогремели в Днепре: Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики
Во время воздушной тревоги днем 6 июня в Днепре прозвучали взрывы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом баллистического вооружения в 16:33.
В нескольких областях Украины по состоянию на 16:50 объявлена воздушная тревога.
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Балістика, як наука, не несе загрози. От балістичні ракети - то інша справа!