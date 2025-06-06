Автівка вибухнула на Одещині: є загиблий, поліція встановлює обставини

У п'ятницю, 6 червня, в Березівському районі Одеської області вибухнув автомобіль.

Про це інформує Головне управління Національної поліції в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.

Наразі відомо про загибель однієї особи. Інформація щодо можливих потерпілих наразі уточнюються.

"На місце події скеровано слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, криміналістичну лабораторію та слідчих слідчого управління обласної поліції", - зазначили правоохоронці.

За повідомленням місцевих пабліків, автівка належала військовослужбовцю ТЦК. Поліція станом на зараз цю інформацію не підтвердила.

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