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Автівка вибухнула на Одещині: є загиблий, поліція встановлює обставини
У п'ятницю, 6 червня, в Березівському районі Одеської області вибухнув автомобіль.
Про це інформує Головне управління Національної поліції в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.
Наразі відомо про загибель однієї особи. Інформація щодо можливих потерпілих наразі уточнюються.
"На місце події скеровано слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, криміналістичну лабораторію та слідчих слідчого управління обласної поліції", - зазначили правоохоронці.
За повідомленням місцевих пабліків, автівка належала військовослужбовцю ТЦК. Поліція станом на зараз цю інформацію не підтвердила.
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Федір Сидоренко
показати весь коментар06.06.2025 20:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Навотно Стоечко
показати весь коментар06.06.2025 20:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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