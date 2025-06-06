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Новини Вибух в Одесі
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Автівка вибухнула на Одещині: є загиблий, поліція встановлює обставини

На Одещині вибухнув автомобіль 6 червня

У п'ятницю, 6 червня, в Березівському районі Одеської області вибухнув автомобіль. 

Про це інформує Головне управління Національної поліції в Одеській області, передає Цензор.НЕТ.

Наразі відомо про загибель однієї особи. Інформація щодо можливих потерпілих наразі уточнюються.

"На місце події скеровано слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, криміналістичну лабораторію та слідчих слідчого управління обласної поліції", - зазначили правоохоронці.

За повідомленням місцевих пабліків, автівка належала військовослужбовцю ТЦК. Поліція станом на зараз цю інформацію не підтвердила.

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Автор: 

авто (6233) вибух (4521) Одеська область (3290) Нацполіція (15274)


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свої ж підірвали? там де замішані мільйони баксів в місяць, таке трапляється.
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06.06.2025 20:11 Відповісти
Тцк
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06.06.2025 20:20 Відповісти
 
 