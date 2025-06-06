Автомобиль взорвался в Одесской области: есть погибший, полиция устанавливает обстоятельства

В пятницу, 6 июня, в Березовском районе Одесской области взорвался автомобиль.

Об этом информирует Главное управление Национальной полиции в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Известно о гибели одного человека. Информация о возможных пострадавших пока уточняется.

"На место происшествия направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, криминалистическая лаборатория и следователи следственного управления областной полиции", - отметили правоохранители.

По сообщению местных пабликов, машина принадлежала военнослужащему ТЦК. Полиция по состоянию на сейчас эту информацию не подтвердила.

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