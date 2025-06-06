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Новости Взрыв в Одессе
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Автомобиль взорвался в Одесской области: есть погибший, полиция устанавливает обстоятельства

В Одесской области взорвался автомобиль 6 июня

В пятницу, 6 июня, в Березовском районе Одесской области взорвался автомобиль.

Об этом информирует Главное управление Национальной полиции в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.

Известно о гибели одного человека. Информация о возможных пострадавших пока уточняется.

"На место происшествия направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, криминалистическая лаборатория и следователи следственного управления областной полиции", - отметили правоохранители.

По сообщению местных пабликов, машина принадлежала военнослужащему ТЦК. Полиция по состоянию на сейчас эту информацию не подтвердила.

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авто (4219) взрыв (6808) Одесская область (3637) Нацполиция (16560)


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свої ж підірвали? там де замішані мільйони баксів в місяць, таке трапляється.
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06.06.2025 20:11 Ответить
Тцк
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06.06.2025 20:20 Ответить
 
 