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Автомобиль взорвался в Одесской области: есть погибший, полиция устанавливает обстоятельства
В пятницу, 6 июня, в Березовском районе Одесской области взорвался автомобиль.
Об этом информирует Главное управление Национальной полиции в Одесской области, передает Цензор.НЕТ.
Известно о гибели одного человека. Информация о возможных пострадавших пока уточняется.
"На место происшествия направлена следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, криминалистическая лаборатория и следователи следственного управления областной полиции", - отметили правоохранители.
По сообщению местных пабликов, машина принадлежала военнослужащему ТЦК. Полиция по состоянию на сейчас эту информацию не подтвердила.
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Федір Сидоренко
показать весь комментарий06.06.2025 20:11 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Навотно Стоечко
показать весь комментарий06.06.2025 20:20 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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