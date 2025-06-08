Україна погоджується на тривале припинення вогню без гарантії безпеки, - Зеленський
Україна хоче закінчення війни, тому погоджується на припинення вогню без гарантії безпеки.
Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю для ABC News, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми готові до зустрічі, до всього того, що пропонує Америка. Все, що зараз говорить президент Трамп, ми підтримуємо, тому що ми вважаємо, що він може тиснути на росіян. Ми абсолютно відверто говоримо. Подобається нам сьогодні просто припинення вогню без гарантії безпеки? Ні, не дуже. Але чи підтримуємо ми це? Так, ми підтримуємо. Ми готові були на припинення вогню, стале і тривале", - сказав президент
"Якщо сторони не хочуть, то треба нам трішки почекати. Це неправда. Наша сторона хоче. Ми не хотіли початку війни, не збиралися здаватися Путіну. Ми не готові на ультиматуми та ми хочемо закінчення війни. Ми готові до конкретного припинення вогню, яку пропонує американська сторона, яку ми бачили як гаранта контролю припинення вогню, і як посередника", - підсумував Зеленський.
За словами президента, для завершення війни в Україні потрібні треті сторони, які готові тиснути на агресора.
"Більшість війн історично, якщо почитати книжки, закінчувались, коли сторони і не починали довіряти одне одному. Допомагали посередники, обставини, здоровий глузд третіх країн, більшості світу, сильних цього світу. Всі розуміли, що війна - це не просто почати і закінчити. Вона просто так не закінчується. І має вплив на багато різних країн і напрямків. На економіку, енергетику, на безпеку, продовольчу безпеку інших країн.
Тому світ повинен бути зацікавленим в закінченні війни. І хай там що, якщо це не капітуляція, яка була у фашистській Німеччині часів Другої світової війни, то якраз більшість війн закінчувалась якимись домовленостями", - наголосив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Історію треба було вчити перед тим як йти в президенти.
Тоді не було б бажання заглядати путіну в очі, і цієї війни, можливо, взагалі не було б.
Але перед тим, як відповісти, пропоную розумом засвоїти інформацію, що до введення воєнного стану за все відповідає Верховний Головнокомандувач і без його дозволу/наказу жоден підрозділ не має права покинути свої позиції. Також тільки за його (Верховного Головнокомандувача) наказом підрозділи можуть бути передислоковані в інше місце. Залужний не був Верховним Головнокомандувачем ні до 24.02.22, ні після
Додаткові параметри: Воєнний стан було введено 24.02.22; чарівної палички у реальному світі не існує.
І навіть те, що Байдена вбили 4 роки тому і у США Президентом був робот?
Ну а про "він може тиснути на росіян" я вже без реготу дивитись не можу! І який же тиск трампон зробив на росіян? Вивів путлєра з міжнародної ізоляції? Де-факто дозволив рашистам лупити по Україні стільки часу, скільки путлєру захочеться? Забрав у України 20тис протидронових ракет? Оголосив про можливість санкцій проти України на ряду з московією? Щотижня звонить путлєру, а з найвеличнішим лідером Всесвіту гидує спілкуватись?
О це так тиск! Точно розчавить московитів... років через 300...
Наступного разу перед переговорами, коли будеш слухати стармерів, макронів, мертців, калласів і тд про позицію сили, справедливий мир, всеосяжну підтримку і нищівні санкції - подумай чи будуть їх слова відповідати їх діям, і які наслідки для України настануть з цього.
Він хоче дати можливість кацапам заощадити зброю, і щоб потім вони всю заощаджену зброю випустили на Україну за 1 день
📍Потім підписуєш Угоду про надра без ЖОДНИХ гарантій безпеки і постачання зброї від США.
📍А тепер розповідаєш про те, що США не туди зброю направили…
То може час відповідати за свої про..би?
Офігєнно повоювали від "перемоги, кордонів 91 року та репарацій" до "миру без гарантій безпеки".
А далі буде ще гірше.
Зрады нет..