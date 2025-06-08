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Новини Припинення вогню між Україною та РФ
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Україна погоджується на тривале припинення вогню без гарантії безпеки, - Зеленський

зеленський

Україна хоче закінчення війни, тому погоджується на припинення вогню без гарантії безпеки.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю для ABC News, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми готові до зустрічі, до всього того, що пропонує Америка. Все, що зараз говорить президент Трамп, ми підтримуємо, тому що ми вважаємо, що він може тиснути на росіян. Ми абсолютно відверто говоримо. Подобається нам сьогодні просто припинення вогню без гарантії безпеки? Ні, не дуже. Але чи підтримуємо ми це? Так, ми підтримуємо. Ми готові були на припинення вогню, стале і тривале", - сказав президент

"Якщо сторони не хочуть, то треба нам трішки почекати. Це неправда. Наша сторона хоче. Ми не хотіли початку війни, не збиралися здаватися Путіну. Ми не готові на ультиматуми та ми хочемо закінчення війни. Ми готові до конкретного припинення вогню, яку пропонує американська сторона, яку ми бачили як гаранта контролю припинення вогню, і як посередника", - підсумував Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо США не допомагатимуть Україні, у Путіна буде більше шансів виграти війну, - Зеленський

За словами президента, для завершення війни в Україні потрібні треті сторони, які готові тиснути на агресора.

"Більшість війн історично, якщо почитати книжки, закінчувались, коли сторони і не починали довіряти одне одному. Допомагали посередники, обставини, здоровий глузд третіх країн, більшості світу, сильних цього світу. Всі розуміли, що війна - це не просто почати і закінчити. Вона просто так не закінчується. І має вплив на багато різних країн і напрямків. На економіку, енергетику, на безпеку, продовольчу безпеку інших країн.

Тому світ повинен бути зацікавленим в закінченні війни. І хай там що, якщо це не капітуляція, яка була у фашистській Німеччині часів Другої світової війни, то якраз більшість війн закінчувалась якимись домовленостями", - наголосив Зеленський.

Читайте також: Трамп жорсткими санкціями може змусити Росію закінчити війну, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24358) гарантії безпеки (136) припинення вогню (292)


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Топ коментарі
+26
Вже підписав угоди без гарантій безпеки, тому амери віддали озброєння на схід, а не нам
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08.06.2025 20:09 Відповісти
+17
що це чмо верзе?
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08.06.2025 20:03 Відповісти
+13
Як вже набридла ця пустопорожня фігня без будь якої стратегії ,лише одне утриматись привладі і ні за що не відповідати понад усе власна дупа.
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08.06.2025 20:16 Відповісти
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що це чмо верзе?
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08.06.2025 20:03 Відповісти
Я абсолютно не ''фанат''зепреза і не голосував за нього.Але те ,що він знає ситуацію на сьогодні ,як верховний головком і ніхто з дописувачів на цій помийці не знає і 100 ї частини реальної сьогоднішнеї ситуації .Тому думаю ,що є вагомі причини робити такі заяви,видно ситуація на фронті недуже сприятлива для нас з дуже поганими наслідками для України.
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08.06.2025 21:05 Відповісти
Хтш "знає ситуацію"?Ця пустишка?Ти повний ідіот
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08.06.2025 21:07 Відповісти
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08.06.2025 20:06 Відповісти
чмо що ти верзеш. На початку вторгнення Трамп сказав- що це гарна красіва операція пуйла. Що ти верзеш- дайте йому валерьяни. Стибосько
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08.06.2025 20:06 Відповісти
Начинай взривати аєс мир без України нам нетреба
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08.06.2025 20:09 Відповісти
Ти реальний їбанько, як і всі ті, що тобі лайкають
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08.06.2025 20:54 Відповісти
Вже підписав угоди без гарантій безпеки, тому амери віддали озброєння на схід, а не нам
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08.06.2025 20:09 Відповісти
Офігенна логіка. Де це вас так вчать?
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08.06.2025 21:12 Відповісти
Там же, де й борщі варять
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08.06.2025 21:20 Відповісти
Як раз для США він все правильно каже. Я вже читав це на ABC. Він пояснює Діснею (АВС діснеєвська структура) що ми тіпа за, а РФ тіпа нет. Тупо казати сраним ковбоям, що вони срані ковбої і Трамп включає дурака немає ніякого сенсу. Бо американці просто розізляться і забьють. П.С. Да, Зеленскький падло і сам нічого не робить і у нього немає ніякого плану, знаю.
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08.06.2025 20:10 Відповісти
Та ладно, немає плану - а скільки вже було оприлюднено формул і планів перемоги?
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08.06.2025 20:57 Відповісти
Вау!!! От же ж классура!!! Оманське рило жид!вське замучилось грати роль. Нюхати нема коли!🤣
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08.06.2025 20:11 Відповісти
Трамп тисне на *****. Змащеним анусом?
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08.06.2025 20:12 Відповісти
А тиждень тому щось інакше базікав....Щодо гарантій.
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08.06.2025 20:12 Відповісти
так на фронте -кабзда
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08.06.2025 20:27 Відповісти
Вам кацапам?
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08.06.2025 20:42 Відповісти
Марахвону передивився?
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08.06.2025 20:59 Відповісти
Як вже набридла ця пустопорожня фігня без будь якої стратегії ,лише одне утриматись привладі і ні за що не відповідати понад усе власна дупа.
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08.06.2025 20:16 Відповісти
6 лет Зеленского-итоги.
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08.06.2025 20:20 Відповісти
Так плавненько буде і капітуляція.
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08.06.2025 20:21 Відповісти
все тикают во все стороны, наловить уже не могут, а то что наловят- тикают уже с окопов - воевать некому
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08.06.2025 20:24 Відповісти
це в кацапів так? да?
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08.06.2025 20:41 Відповісти
"Більшість війн історично, якщо почитати книжки..."
Історію треба було вчити перед тим як йти в президенти.
Тоді не було б бажання заглядати путіну в очі, і цієї війни, можливо, взагалі не було б.
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08.06.2025 20:22 Відповісти
Знову "путін нє вінават"? Не для того наші склади зі зброєю вибухали ще до Зеленського, щоб "цієї війни, можливо, взагалі не було б". Невже це ще комусь не ясно?
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08.06.2025 21:16 Відповісти
пуйло прет по всем фронтам не по детски, так и до киева дойдет, вот и реакция напалеона
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08.06.2025 20:22 Відповісти
Шось ваш Кієв за трі дньа трохи затягнувся
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08.06.2025 20:43 Відповісти
Крок за кроком зелена шмара підводить нас під капітуляцію. Через тиждень скаже що погоджуємося на умови рашистів щоб завершити війну без гарантій безпеки.
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08.06.2025 20:26 Відповісти
Повертайте В.Ф. Залужного.
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08.06.2025 20:33 Відповісти
Шоб доздав, те шо не встиг у перші дні ?
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08.06.2025 20:34 Відповісти
І що Залужний "здав у перші дні"?

Але перед тим, як відповісти, пропоную розумом засвоїти інформацію, що до введення воєнного стану за все відповідає Верховний Головнокомандувач і без його дозволу/наказу жоден підрозділ не має права покинути свої позиції. Також тільки за його (Верховного Головнокомандувача) наказом підрозділи можуть бути передислоковані в інше місце. Залужний не був Верховним Головнокомандувачем ні до 24.02.22, ні після
Додаткові параметри: Воєнний стан було введено 24.02.22; чарівної палички у реальному світі не існує.
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08.06.2025 20:42 Відповісти
Тоді питання- нафіга він взагалі потрібен, крім носіння лампас, якщо й перднути не може без дозволу.
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08.06.2025 20:54 Відповісти
Его бриты связали по рукам и ногам, а зе загран паспорт отобрал
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08.06.2025 20:51 Відповісти
А сопротівляться він не міг, бо непридатний.
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08.06.2025 20:55 Відповісти
Недолідор з щоблою усе розікрав , зробив диктатуру , клоун знище Україну
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08.06.2025 20:34 Відповісти
Це вже капітуляція ?
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08.06.2025 20:34 Відповісти
Погана відповідь, Трампон і Х-уйло лише порадіють та посилять свої вимоги включно до капітулянських, бо прийдуть до логічного висновку, що така заява свідчить про тяжке становище України. Нинішня адміністрація СЩА швидше наш ворог, ніж союзник.
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08.06.2025 20:34 Відповісти
Щоб розуміти реальне становище України, та і взагалі будь-якої країни у світі - зовсім не має потреби слухати публічні виступи їх президентів. Для цього є інші можливості
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08.06.2025 21:07 Відповісти
"Все, що зараз говорить президент Трамп, ми підтримуємо..." Джерело: https://censor.net/ua/n3556781

І навіть те, що Байдена вбили 4 роки тому і у США Президентом був робот?

Ну а про "він може тиснути на росіян" я вже без реготу дивитись не можу! І який же тиск трампон зробив на росіян? Вивів путлєра з міжнародної ізоляції? Де-факто дозволив рашистам лупити по Україні стільки часу, скільки путлєру захочеться? Забрав у України 20тис протидронових ракет? Оголосив про можливість санкцій проти України на ряду з московією? Щотижня звонить путлєру, а з найвеличнішим лідером Всесвіту гидує спілкуватись?
О це так тиск! Точно розчавить московитів... років через 300...
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08.06.2025 20:36 Відповісти
Все правильно він робить, він "заганяє" Трампона у глухий кут, примушуючи його діяти всупереч його бажанням під тиском Сенату та американського суспільства.
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08.06.2025 20:37 Відповісти
Що, Зеля, допомогли тобі твої європейські партнери?
Наступного разу перед переговорами, коли будеш слухати стармерів, макронів, мертців, калласів і тд про позицію сили, справедливий мир, всеосяжну підтримку і нищівні санкції - подумай чи будуть їх слова відповідати їх діям, і які наслідки для України настануть з цього.
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08.06.2025 20:38 Відповісти
А потужні «5-6»?
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08.06.2025 20:40 Відповісти
ЕХАЛ ЕХАЛ ВСЁ ОН ЕХАЛ И НА КОНЕЦТО ВСЁЖЕ ДОЕХАЛ!
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08.06.2025 20:40 Відповісти
Припинення вогню без гарантії безпеки це - зрада!
Він хоче дати можливість кацапам заощадити зброю, і щоб потім вони всю заощаджену зброю випустили на Україну за 1 день
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08.06.2025 20:44 Відповісти
Дык, все сходится, сначала " велике крадiвництво", для восстановления дорог под кацап танки + ЗАГЛЯНУТЬ .уйлу в зеньки хари и сдать свои территории. ЗАТЕМ , широкомасштабной войны не будет, хотя знал еще с сентября 2021 года, ведь ШТАТЫ ПРЕДУПРЕЖЛАЛИ...
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08.06.2025 21:03 Відповісти
Станом на кінець травня 2025 року, Україна має 27 підписаних двосторонніх безпекових угод з партнерами.
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08.06.2025 20:46 Відповісти
ну що, всрався мабуть?
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08.06.2025 20:50 Відповісти
опять 111 заработал
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08.06.2025 20:53 Відповісти
Від потужного "плану перемоги" до плану "повного припинення вогню без гарантій безпеки" тобто до повільної капітуляції. Він після свого обрання вже відводив війська, туди одразу ж заходили кацапи.
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08.06.2025 21:01 Відповісти
Спочатку ти висуваєш ідею Угоди про надра де мають бути гарантії безпеки від США!

📍Потім підписуєш Угоду про надра без ЖОДНИХ гарантій безпеки і постачання зброї від США.

📍А тепер розповідаєш про те, що США не туди зброю направили…

То може час відповідати за свої про..би?
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08.06.2025 21:12 Відповісти
Гундос вже схоже, сам зрозумів, що не здатен ні перемогти, ні навіть закінчити війну на нормальних для України умовах.
Офігєнно повоювали від "перемоги, кордонів 91 року та репарацій" до "миру без гарантій безпеки".
А далі буде ще гірше.
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08.06.2025 21:13 Відповісти
Невже дійшло, що ніяких гарантій безпеки апріорі бути не може? Одна гарантія - ЗСУ. Ніякі партнери ніяких гарантій не можуть надати, бо їх апріорі не існує!
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08.06.2025 21:17 Відповісти
Это интервью для ЮСА публики, подставить под удар Трампа!!!
Зрады нет..
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08.06.2025 21:21 Відповісти
 
 