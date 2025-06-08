Україна погоджується на тривале припинення вогню без гарантії безпеки, - Зеленський

Україна хоче закінчення війни, тому погоджується на припинення вогню без гарантії безпеки.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю для ABC News, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми готові до зустрічі, до всього того, що пропонує Америка. Все, що зараз говорить президент Трамп, ми підтримуємо, тому що ми вважаємо, що він може тиснути на росіян. Ми абсолютно відверто говоримо. Подобається нам сьогодні просто припинення вогню без гарантії безпеки? Ні, не дуже. Але чи підтримуємо ми це? Так, ми підтримуємо. Ми готові були на припинення вогню, стале і тривале", - сказав президент

"Якщо сторони не хочуть, то треба нам трішки почекати. Це неправда. Наша сторона хоче. Ми не хотіли початку війни, не збиралися здаватися Путіну. Ми не готові на ультиматуми та ми хочемо закінчення війни. Ми готові до конкретного припинення вогню, яку пропонує американська сторона, яку ми бачили як гаранта контролю припинення вогню, і як посередника", - підсумував Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо США не допомагатимуть Україні, у Путіна буде більше шансів виграти війну, - Зеленський

За словами президента, для завершення війни в Україні потрібні треті сторони, які готові тиснути на агресора.

"Більшість війн історично, якщо почитати книжки, закінчувались, коли сторони і не починали довіряти одне одному. Допомагали посередники, обставини, здоровий глузд третіх країн, більшості світу, сильних цього світу. Всі розуміли, що війна - це не просто почати і закінчити. Вона просто так не закінчується. І має вплив на багато різних країн і напрямків. На економіку, енергетику, на безпеку, продовольчу безпеку інших країн.

Тому світ повинен бути зацікавленим в закінченні війни. І хай там що, якщо це не капітуляція, яка була у фашистській Німеччині часів Другої світової війни, то якраз більшість війн закінчувалась якимись домовленостями", - наголосив Зеленський.

Читайте також: Трамп жорсткими санкціями може змусити Росію закінчити війну, - Зеленський