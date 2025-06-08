Украина соглашается на длительное прекращение огня без гарантий безопасности, - Зеленский
Украина хочет окончания войны, поэтому соглашается на прекращение огня без гарантии безопасности.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью для ABC News, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы готовы к встрече, ко всему тому, что предлагает Америка. Все, что сейчас говорит президент Трамп, мы поддерживаем, потому что мы считаем, что он может давить на россиян. Мы абсолютно откровенно говорим. Нравится нам сегодня просто прекращение огня без гарантии безопасности? Нет, не очень. Но поддерживаем ли мы это? Да, мы поддерживаем. Мы готовы были на прекращение огня, устойчивое и длительное", - сказал президент
"Если стороны не хотят, то надо нам немного подождать. Это неправда. Наша сторона хочет. Мы не хотели начала войны, не собирались сдаваться Путину. Мы не готовы на ультиматумы и мы хотим окончания войны. Мы готовы к конкретному прекращению огня, которую предлагает американская сторона, которую мы видели как гаранта контроля прекращения огня, и как посредника", - подытожил Зеленский.
По словам президента, для завершения войны в Украине нужны третьи стороны, которые готовы давить на агрессора.
"Большинство войн исторически, если почитать книги, заканчивались, когда стороны и не начинали доверять друг другу. Помогали посредники, обстоятельства, здравый смысл третьих стран, большинства мира, сильных мира сего. Все понимали, что война - это не просто начать и закончить. Она просто так не заканчивается. И имеет влияние на много разных стран и направлений. На экономику, энергетику, на безопасность, продовольственную безопасность других стран.
Поэтому мир должен быть заинтересован в окончании войны. И что бы там ни было, если это не капитуляция, которая была в фашистской Германии времен Второй мировой войны, то как раз большинство войн заканчивалась какими-то договоренностями", - подчеркнул Зеленский.
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Історію треба було вчити перед тим як йти в президенти.
Тоді не було б бажання заглядати путіну в очі, і цієї війни, можливо, взагалі не було б.
Але перед тим, як відповісти, пропоную розумом засвоїти інформацію, що до введення воєнного стану за все відповідає Верховний Головнокомандувач і без його дозволу/наказу жоден підрозділ не має права покинути свої позиції. Також тільки за його (Верховного Головнокомандувача) наказом підрозділи можуть бути передислоковані в інше місце. Залужний не був Верховним Головнокомандувачем ні до 24.02.22, ні після
Додаткові параметри: Воєнний стан було введено 24.02.22; чарівної палички у реальному світі не існує.
І навіть те, що Байдена вбили 4 роки тому і у США Президентом був робот?
Ну а про "він може тиснути на росіян" я вже без реготу дивитись не можу! І який же тиск трампон зробив на росіян? Вивів путлєра з міжнародної ізоляції? Де-факто дозволив рашистам лупити по Україні стільки часу, скільки путлєру захочеться? Забрав у України 20тис протидронових ракет? Оголосив про можливість санкцій проти України на ряду з московією? Щотижня звонить путлєру, а з найвеличнішим лідером Всесвіту гидує спілкуватись?
О це так тиск! Точно розчавить московитів... років через 300...
Наступного разу перед переговорами, коли будеш слухати стармерів, макронів, мертців, калласів і тд про позицію сили, справедливий мир, всеосяжну підтримку і нищівні санкції - подумай чи будуть їх слова відповідати їх діям, і які наслідки для України настануть з цього.
Він хоче дати можливість кацапам заощадити зброю, і щоб потім вони всю заощаджену зброю випустили на Україну за 1 день
📍Потім підписуєш Угоду про надра без ЖОДНИХ гарантій безпеки і постачання зброї від США.
📍А тепер розповідаєш про те, що США не туди зброю направили…
То може час відповідати за свої про..би?
Офігєнно повоювали від "перемоги, кордонів 91 року та репарацій" до "миру без гарантій безпеки".
А далі буде ще гірше.
Зрады нет..