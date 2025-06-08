Украина соглашается на длительное прекращение огня без гарантий безопасности, - Зеленский

Украина хочет окончания войны, поэтому соглашается на прекращение огня без гарантии безопасности.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью для ABC News, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы готовы к встрече, ко всему тому, что предлагает Америка. Все, что сейчас говорит президент Трамп, мы поддерживаем, потому что мы считаем, что он может давить на россиян. Мы абсолютно откровенно говорим. Нравится нам сегодня просто прекращение огня без гарантии безопасности? Нет, не очень. Но поддерживаем ли мы это? Да, мы поддерживаем. Мы готовы были на прекращение огня, устойчивое и длительное", - сказал президент

"Если стороны не хотят, то надо нам немного подождать. Это неправда. Наша сторона хочет. Мы не хотели начала войны, не собирались сдаваться Путину. Мы не готовы на ультиматумы и мы хотим окончания войны. Мы готовы к конкретному прекращению огня, которую предлагает американская сторона, которую мы видели как гаранта контроля прекращения огня, и как посредника", - подытожил Зеленский.

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По словам президента, для завершения войны в Украине нужны третьи стороны, которые готовы давить на агрессора.

"Большинство войн исторически, если почитать книги, заканчивались, когда стороны и не начинали доверять друг другу. Помогали посредники, обстоятельства, здравый смысл третьих стран, большинства мира, сильных мира сего. Все понимали, что война - это не просто начать и закончить. Она просто так не заканчивается. И имеет влияние на много разных стран и направлений. На экономику, энергетику, на безопасность, продовольственную безопасность других стран.

Поэтому мир должен быть заинтересован в окончании войны. И что бы там ни было, если это не капитуляция, которая была в фашистской Германии времен Второй мировой войны, то как раз большинство войн заканчивалась какими-то договоренностями", - подчеркнул Зеленский.

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