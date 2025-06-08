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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ
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Украина соглашается на длительное прекращение огня без гарантий безопасности, - Зеленский

зеленський

Украина хочет окончания войны, поэтому соглашается на прекращение огня без гарантии безопасности.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью для ABC News, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы готовы к встрече, ко всему тому, что предлагает Америка. Все, что сейчас говорит президент Трамп, мы поддерживаем, потому что мы считаем, что он может давить на россиян. Мы абсолютно откровенно говорим. Нравится нам сегодня просто прекращение огня без гарантии безопасности? Нет, не очень. Но поддерживаем ли мы это? Да, мы поддерживаем. Мы готовы были на прекращение огня, устойчивое и длительное", - сказал президент

"Если стороны не хотят, то надо нам немного подождать. Это неправда. Наша сторона хочет. Мы не хотели начала войны, не собирались сдаваться Путину. Мы не готовы на ультиматумы и мы хотим окончания войны. Мы готовы к конкретному прекращению огня, которую предлагает американская сторона, которую мы видели как гаранта контроля прекращения огня, и как посредника", - подытожил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если США не будут помогать Украине, у Путина будет больше шансов выиграть войну, - Зеленский

По словам президента, для завершения войны в Украине нужны третьи стороны, которые готовы давить на агрессора.

"Большинство войн исторически, если почитать книги, заканчивались, когда стороны и не начинали доверять друг другу. Помогали посредники, обстоятельства, здравый смысл третьих стран, большинства мира, сильных мира сего. Все понимали, что война - это не просто начать и закончить. Она просто так не заканчивается. И имеет влияние на много разных стран и направлений. На экономику, энергетику, на безопасность, продовольственную безопасность других стран.

Поэтому мир должен быть заинтересован в окончании войны. И что бы там ни было, если это не капитуляция, которая была в фашистской Германии времен Второй мировой войны, то как раз большинство войн заканчивалась какими-то договоренностями", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также: Трамп жесткими санкциями может заставить Россию закончить войну, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20873) гарантии безопасности (137) прекращения огня (292)


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Топ комментарии
+29
Вже підписав угоди без гарантій безпеки, тому амери віддали озброєння на схід, а не нам
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08.06.2025 20:09 Ответить
+18
що це чмо верзе?
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08.06.2025 20:03 Ответить
+17
Як вже набридла ця пустопорожня фігня без будь якої стратегії ,лише одне утриматись привладі і ні за що не відповідати понад усе власна дупа.
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08.06.2025 20:16 Ответить
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що це чмо верзе?
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08.06.2025 20:03 Ответить
Я абсолютно не ''фанат''зепреза і не голосував за нього.Але те ,що він знає ситуацію на сьогодні ,як верховний головком і ніхто з дописувачів на цій помийці не знає і 100 ї частини реальної сьогоднішнеї ситуації .Тому думаю ,що є вагомі причини робити такі заяви,видно ситуація на фронті недуже сприятлива для нас з дуже поганими наслідками для України.
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08.06.2025 21:05 Ответить
Хтш "знає ситуацію"?Ця пустишка?Ти повний ідіот
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08.06.2025 21:07 Ответить
ну а для чого ти вештаєшся по помийкам замість звернутися до нормального ветеринара?
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08.06.2025 21:35 Ответить
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08.06.2025 20:06 Ответить
чмо що ти верзеш. На початку вторгнення Трамп сказав- що це гарна красіва операція пуйла. Що ти верзеш- дайте йому валерьяни. Стибосько
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08.06.2025 20:06 Ответить
Начинай взривати аєс мир без України нам нетреба
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08.06.2025 20:09 Ответить
Ти реальний їбанько, як і всі ті, що тобі лайкають
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08.06.2025 20:54 Ответить
Вже підписав угоди без гарантій безпеки, тому амери віддали озброєння на схід, а не нам
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08.06.2025 20:09 Ответить
Офігенна логіка. Де це вас так вчать?
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08.06.2025 21:12 Ответить
Там же, де й борщі варять
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08.06.2025 21:20 Ответить
Як раз для США він все правильно каже. Я вже читав це на ABC. Він пояснює Діснею (АВС діснеєвська структура) що ми тіпа за, а РФ тіпа нет. Тупо казати сраним ковбоям, що вони срані ковбої і Трамп включає дурака немає ніякого сенсу. Бо американці просто розізляться і забьють. П.С. Да, Зеленскький падло і сам нічого не робить і у нього немає ніякого плану, знаю.
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08.06.2025 20:10 Ответить
Та ладно, немає плану - а скільки вже було оприлюднено формул і планів перемоги?
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08.06.2025 20:57 Ответить
Вау!!! От же ж классура!!! Оманське рило жид!вське замучилось грати роль. Нюхати нема коли!🤣
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08.06.2025 20:11 Ответить
Трамп тисне на *****. Змащеним анусом?
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08.06.2025 20:12 Ответить
А тиждень тому щось інакше базікав....Щодо гарантій.
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08.06.2025 20:12 Ответить
так на фронте -кабзда
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08.06.2025 20:27 Ответить
Вам кацапам?
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08.06.2025 20:42 Ответить
Марахвону передивився?
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08.06.2025 20:59 Ответить
Як вже набридла ця пустопорожня фігня без будь якої стратегії ,лише одне утриматись привладі і ні за що не відповідати понад усе власна дупа.
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08.06.2025 20:16 Ответить
6 лет Зеленского-итоги.
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08.06.2025 20:20 Ответить
Так плавненько буде і капітуляція.
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08.06.2025 20:21 Ответить
все тикают во все стороны, наловить уже не могут, а то что наловят- тикают уже с окопов - воевать некому
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08.06.2025 20:24 Ответить
це в кацапів так? да?
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08.06.2025 20:41 Ответить
"Більшість війн історично, якщо почитати книжки..."
Історію треба було вчити перед тим як йти в президенти.
Тоді не було б бажання заглядати путіну в очі, і цієї війни, можливо, взагалі не було б.
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08.06.2025 20:22 Ответить
Знову "путін нє вінават"? Не для того наші склади зі зброєю вибухали ще до Зеленського, щоб "цієї війни, можливо, взагалі не було б". Невже це ще комусь не ясно?
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08.06.2025 21:16 Ответить
пуйло прет по всем фронтам не по детски, так и до киева дойдет, вот и реакция напалеона
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08.06.2025 20:22 Ответить
Шось ваш Кієв за трі дньа трохи затягнувся
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08.06.2025 20:43 Ответить
Так, населення б так не зменшилося.
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08.06.2025 21:35 Ответить
Крок за кроком зелена шмара підводить нас під капітуляцію. Через тиждень скаже що погоджуємося на умови рашистів щоб завершити війну без гарантій безпеки.
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08.06.2025 20:26 Ответить
Повертайте В.Ф. Залужного.
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08.06.2025 20:33 Ответить
Шоб доздав, те шо не встиг у перші дні ?
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08.06.2025 20:34 Ответить
І що Залужний "здав у перші дні"?

Але перед тим, як відповісти, пропоную розумом засвоїти інформацію, що до введення воєнного стану за все відповідає Верховний Головнокомандувач і без його дозволу/наказу жоден підрозділ не має права покинути свої позиції. Також тільки за його (Верховного Головнокомандувача) наказом підрозділи можуть бути передислоковані в інше місце. Залужний не був Верховним Головнокомандувачем ні до 24.02.22, ні після
Додаткові параметри: Воєнний стан було введено 24.02.22; чарівної палички у реальному світі не існує.
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08.06.2025 20:42 Ответить
Тоді питання- нафіга він взагалі потрібен, крім носіння лампас, якщо й перднути не може без дозволу.
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08.06.2025 20:54 Ответить
Его бриты связали по рукам и ногам, а зе загран паспорт отобрал
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08.06.2025 20:51 Ответить
А сопротівляться він не міг, бо непридатний.
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08.06.2025 20:55 Ответить
Недолідор з щоблою усе розікрав , зробив диктатуру , клоун знище Україну
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08.06.2025 20:34 Ответить
Це вже капітуляція ?
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08.06.2025 20:34 Ответить
Погана відповідь, Трампон і Х-уйло лише порадіють та посилять свої вимоги включно до капітулянських, бо прийдуть до логічного висновку, що така заява свідчить про тяжке становище України. Нинішня адміністрація СЩА швидше наш ворог, ніж союзник.
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08.06.2025 20:34 Ответить
Щоб розуміти реальне становище України, та і взагалі будь-якої країни у світі - зовсім не має потреби слухати публічні виступи їх президентів. Для цього є інші можливості
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08.06.2025 21:07 Ответить
"Все, що зараз говорить президент Трамп, ми підтримуємо..." Джерело: https://censor.net/ua/n3556781

І навіть те, що Байдена вбили 4 роки тому і у США Президентом був робот?

Ну а про "він може тиснути на росіян" я вже без реготу дивитись не можу! І який же тиск трампон зробив на росіян? Вивів путлєра з міжнародної ізоляції? Де-факто дозволив рашистам лупити по Україні стільки часу, скільки путлєру захочеться? Забрав у України 20тис протидронових ракет? Оголосив про можливість санкцій проти України на ряду з московією? Щотижня звонить путлєру, а з найвеличнішим лідером Всесвіту гидує спілкуватись?
О це так тиск! Точно розчавить московитів... років через 300...
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08.06.2025 20:36 Ответить
Все правильно він робить, він "заганяє" Трампона у глухий кут, примушуючи його діяти всупереч його бажанням під тиском Сенату та американського суспільства.
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08.06.2025 20:37 Ответить
Що, Зеля, допомогли тобі твої європейські партнери?
Наступного разу перед переговорами, коли будеш слухати стармерів, макронів, мертців, калласів і тд про позицію сили, справедливий мир, всеосяжну підтримку і нищівні санкції - подумай чи будуть їх слова відповідати їх діям, і які наслідки для України настануть з цього.
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08.06.2025 20:38 Ответить
А потужні «5-6»?
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08.06.2025 20:40 Ответить
ЕХАЛ ЕХАЛ ВСЁ ОН ЕХАЛ И НА КОНЕЦТО ВСЁЖЕ ДОЕХАЛ!
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08.06.2025 20:40 Ответить
Припинення вогню без гарантії безпеки це - зрада!
Він хоче дати можливість кацапам заощадити зброю, і щоб потім вони всю заощаджену зброю випустили на Україну за 1 день
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08.06.2025 20:44 Ответить
Дык, все сходится, сначала " велике крадiвництво", для восстановления дорог под кацап танки + ЗАГЛЯНУТЬ .уйлу в зеньки хари и сдать свои территории. ЗАТЕМ , широкомасштабной войны не будет, хотя знал еще с сентября 2021 года, ведь ШТАТЫ ПРЕДУПРЕЖЛАЛИ...
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08.06.2025 21:03 Ответить
Станом на кінець травня 2025 року, Україна має 27 підписаних двосторонніх безпекових угод з партнерами.
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08.06.2025 20:46 Ответить
а скільки з них мають пункт про введення армїї в помощь?
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08.06.2025 21:51 Ответить
какаяразніца
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08.06.2025 22:07 Ответить
ну що, всрався мабуть?
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08.06.2025 20:50 Ответить
опять 111 заработал
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08.06.2025 20:53 Ответить
Від потужного "плану перемоги" до плану "повного припинення вогню без гарантій безпеки" тобто до повільної капітуляції. Він після свого обрання вже відводив війська, туди одразу ж заходили кацапи.
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08.06.2025 21:01 Ответить
Спочатку ти висуваєш ідею Угоди про надра де мають бути гарантії безпеки від США!

📍Потім підписуєш Угоду про надра без ЖОДНИХ гарантій безпеки і постачання зброї від США.

📍А тепер розповідаєш про те, що США не туди зброю направили…

То може час відповідати за свої про..би?
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08.06.2025 21:12 Ответить
А я б взагалі цю угоду прив'язала до миру. Хоче США угоду? Гамірну сорочку на *****, що б більше на Україну не рипався, і звалив з нашої землі. Тоді буде угода. А так... За що ми продали надра?
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08.06.2025 21:30 Ответить
... да и свалить толком никуда не сможет: в Израиль-Штаты - не въездной. Внарабсею - хтозна...
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08.06.2025 22:02 Ответить
Гундос вже схоже, сам зрозумів, що не здатен ні перемогти, ні навіть закінчити війну на нормальних для України умовах.
Офігєнно повоювали від "перемоги, кордонів 91 року та репарацій" до "миру без гарантій безпеки".
А далі буде ще гірше.
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08.06.2025 21:13 Ответить
Невже дійшло, що ніяких гарантій безпеки апріорі бути не може? Одна гарантія - ЗСУ. Ніякі партнери ніяких гарантій не можуть надати, бо їх апріорі не існує!
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08.06.2025 21:17 Ответить
Это интервью для ЮСА публики, подставить под удар Трампа!!!
Зрады нет..
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08.06.2025 21:21 Ответить
…. До початку війни, я був впевнений, Зеленський буде проблемою для країни, і досі сумніваюся, що він даремно прийшов до влади. Але, чорт забирай, звідки ми знаємо що було б, якби був інший президент, і як би склалася доля нашої країни, якби при владі був інший. Господи все у твоїй владі. Якщо ти дав нам цього «клоуна - фігляра», напевно, Ти щось знаєш, може так і має бути…
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08.06.2025 21:28 Ответить
Амінь,)))
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08.06.2025 21:31 Ответить
Це стадія прийняття. Прийняття капітуляції.
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08.06.2025 21:33 Ответить
ні, ще раз уважно читай, - що на господа уповаємо... та на героїв молимося. Слава їм навіка.
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08.06.2025 21:42 Ответить
Вже всі й забули про таку Японію 1942...і як ще воно все обернеться...
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08.06.2025 21:36 Ответить
 
 