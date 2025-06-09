Орбан: Росія занадто слабка, щоб напасти на Європу - вона не може перемогти навіть Україну

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Росія не становить реальної військової загрози для Європи, оскільки не змогла здобути перемогу над Україною.

Про це він сказав в інтерв’ю французькому телеканалу LCI із посиланням на Telex, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни занадто слабкі для цього, вони навіть не можуть перемогти Україну, тому вони не зможуть по-справжньому атакувати НАТО", - заявив Орбан.

Він висловився за припинення війни як перший крок, а вже потім - досягнення тривалого миру. За словами Орбана, така угода можлива лише між Росією та США, оскільки "ні європейці, ні українці не зможуть домовитися з Москвою".

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"Росіян не потрібно любити, але з ними потрібно домовлятися", - додав угорський прем’єр, заявивши, що угорці краще розуміють історію України, ніж французи.

Також Орбан повторив свою позицію проти вступу України до ЄС і НАТО, вважаючи, що це нібито втягне Європу у війну, якої вона не хоче. Водночас він визнав, що Росія визнає лише мову сили, а отже Європа повинна бути сильною.

Попри свою критику Заходу, Орбан заявив, що охоче прийме Володимира Путіна в Угорщині, якби той вирішив приїхати. Водночас він відкинув порівняння себе з російським лідером, підкресливши, що його турбує лише добробут угорського народу.

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