Орбан: Росія занадто слабка, щоб напасти на Європу - вона не може перемогти навіть Україну
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Росія не становить реальної військової загрози для Європи, оскільки не змогла здобути перемогу над Україною.
Про це він сказав в інтерв’ю французькому телеканалу LCI із посиланням на Telex, передає Цензор.НЕТ.
"Росіяни занадто слабкі для цього, вони навіть не можуть перемогти Україну, тому вони не зможуть по-справжньому атакувати НАТО", - заявив Орбан.
Він висловився за припинення війни як перший крок, а вже потім - досягнення тривалого миру. За словами Орбана, така угода можлива лише між Росією та США, оскільки "ні європейці, ні українці не зможуть домовитися з Москвою".
"Росіян не потрібно любити, але з ними потрібно домовлятися", - додав угорський прем’єр, заявивши, що угорці краще розуміють історію України, ніж французи.
Також Орбан повторив свою позицію проти вступу України до ЄС і НАТО, вважаючи, що це нібито втягне Європу у війну, якої вона не хоче. Водночас він визнав, що Росія визнає лише мову сили, а отже Європа повинна бути сильною.
Попри свою критику Заходу, Орбан заявив, що охоче прийме Володимира Путіна в Угорщині, якби той вирішив приїхати. Водночас він відкинув порівняння себе з російським лідером, підкресливши, що його турбує лише добробут угорського народу.
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Всі прийоми ведення війни базуються на хитрості та обмані. Звідси, коли ми спроможні атакувати, ми повинні виглядати так, ніби не спроможні; коли ми задіюєм сили, ми повинні виглядати неактивними; коли ми поряд, ми повинні примусити ворога повірити, що ми далеко, коли ми далеко, то повинні примусити його повірити, що ми близько.
Але Орбана вже перемогла.
Натякає на те, що нам допомогати непотрібно..
Швейцарский химический завод «ЕвроХим Азот», который сейчас горит после атак украинских беспилотников, поставлял азотную кислоту на завод взрывчатых веществ имени Свердлова, где производятся октоген и гексоген, которые, в свою очередь, используются в боеголовках артиллерийских снарядов российской армии.
И после этого власти Швейцарии уже третий год объясняют Киеву, что швейцарское оружие не может быть передано украинцам. И как тут матом не ругаться?
Если ЗСУ }{уйлу рога обломали, то от твоей "армии" и копыт не оставят.