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Новини РФ готується до війни проти Європи
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Орбан: Росія занадто слабка, щоб напасти на Європу - вона не може перемогти навіть Україну

Угорщина підтримає санкції проти РФ

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Росія не становить реальної військової загрози для Європи, оскільки не змогла здобути перемогу над Україною.

Про це він сказав в інтерв’ю французькому телеканалу LCI із посиланням на Telex, передає Цензор.НЕТ.

"Росіяни занадто слабкі для цього, вони навіть не можуть перемогти Україну, тому вони не зможуть по-справжньому атакувати НАТО", - заявив Орбан.

Він висловився за припинення війни як перший крок, а вже потім - досягнення тривалого миру. За словами Орбана, така угода можлива лише між Росією та США, оскільки "ні європейці, ні українці не зможуть домовитися з Москвою".

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"Росіян не потрібно любити, але з ними потрібно домовлятися", - додав угорський прем’єр, заявивши, що угорці краще розуміють історію України, ніж французи.

Також Орбан повторив свою позицію проти вступу України до ЄС і НАТО, вважаючи, що це нібито втягне Європу у війну, якої вона не хоче. Водночас він визнав, що Росія визнає лише мову сили, а отже Європа повинна бути сильною.

Попри свою критику Заходу, Орбан заявив, що охоче прийме Володимира Путіна в Угорщині, якби той вирішив приїхати. Водночас він відкинув порівняння себе з російським лідером, підкресливши, що його турбує лише добробут угорського народу.

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Автор: 

Європа (1878) росія (66080) Віктор Орбан (573)


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Топ коментарі
+6
"Росія... не може перемогти навіть Україну" Джерело: https://censor.net/ua/n3556870

Але Орбана вже перемогла.
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09.06.2025 12:54 Відповісти
+5
Это означает, что Украина очень сильная!!!🤗
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09.06.2025 12:52 Відповісти
+4
Откуда уши растут...

Швейцарский химический завод «ЕвроХим Азот», который сейчас горит после атак украинских беспилотников, поставлял азотную кислоту на завод взрывчатых веществ имени Свердлова, где производятся октоген и гексоген, которые, в свою очередь, используются в боеголовках артиллерийских снарядов российской армии.

И после этого власти Швейцарии уже третий год объясняют Киеву, что швейцарское оружие не может быть передано украинцам. И как тут матом не ругаться?
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09.06.2025 12:56 Відповісти
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Это означает, что Украина очень сильная!!!🤗
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09.06.2025 12:52 Відповісти
Цитай Мистецтво війни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D1%8C_%D0%A6%D0%B7%D0%B8 Сунь Цзи,

Всі прийоми ведення війни базуються на хитрості та обмані. Звідси, коли ми спроможні атакувати, ми повинні виглядати так, ніби не спроможні; коли ми задіюєм сили, ми повинні виглядати неактивними; коли ми поряд, ми повинні примусити ворога повірити, що ми далеко, коли ми далеко, то повинні примусити його повірити, що ми близько.
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09.06.2025 12:59 Відповісти
Війна це шлях обману.
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09.06.2025 13:10 Відповісти
Поц не гірший за придурка рижого.
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09.06.2025 12:59 Відповісти
"Росія... не може перемогти навіть Україну" Джерело: https://censor.net/ua/n3556870

Але Орбана вже перемогла.
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09.06.2025 12:54 Відповісти
Хвора скотина, ще б добавив - треба росії допомогти, бо вони слабкі..

Натякає на те, що нам допомогати непотрібно..
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09.06.2025 12:54 Відповісти
Це мадярське бидло мало б бути в повній обструкції, а його розумні європейці запрошують на різні канали. Що це, як не просування кремлівського блазня?
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09.06.2025 12:55 Відповісти
рашка дуже слаба, тому їй треба допомогти, правда, чморбан?
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09.06.2025 12:55 Відповісти
Підар, кацапи розїбуть угорщину і навіть не спітніють
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09.06.2025 12:55 Відповісти
Ось того Орбан не хоче покидати НАТО, хоча постійно поливає його лайном...
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09.06.2025 12:57 Відповісти
Вітьок відпрацьовує грощі ***** на всі 100%. Хоче позбавити пильності Європу.
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09.06.2025 12:55 Відповісти
Откуда уши растут...

Швейцарский химический завод «ЕвроХим Азот», который сейчас горит после атак украинских беспилотников, поставлял азотную кислоту на завод взрывчатых веществ имени Свердлова, где производятся октоген и гексоген, которые, в свою очередь, используются в боеголовках артиллерийских снарядов российской армии.

И после этого власти Швейцарии уже третий год объясняют Киеву, что швейцарское оружие не может быть передано украинцам. И как тут матом не ругаться?
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09.06.2025 12:56 Відповісти
А Європа сильна шо піздєц! - у них з Фіцо змагання - то один шось ******* то другий
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09.06.2025 12:58 Відповісти
Кацапе, в ЄС населення 500 млн +, а в твоїй коцабії-хуйляндії від сили 70 млн. І так у всьому.
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09.06.2025 13:31 Відповісти
Що таке, Вітя? Потік кацапських грошей слабшає, то можна собі дозволити такі заяви?
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09.06.2025 12:58 Відповісти
100%. Мабуть знов затримують рублі
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09.06.2025 13:04 Відповісти
Это что там этот пес шелудивый про хозяина тявкает?
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09.06.2025 12:59 Відповісти
Шось не дуже зрозуміло - то в коментарях однозначно москалям уже ось ось капець, вони надірвуться в Україні, яке їм там НАТО, економіка ледве дихає. А тут те саме сказане - і от уже коментарі зовсім протилежні. Як так?)
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09.06.2025 12:59 Відповісти
Цитай Мистецтво війни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D1%8C_%D0%A6%D0%B7%D0%B8 Сунь Цзи,
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09.06.2025 13:07 Відповісти
Та хоч Манштейна. Тут же інше цікаво - чи лимон перестає бути жовтим, якщо його називає жовтим Орбан? А якщо Залужний скаже, що лимон фіолетовий?
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09.06.2025 13:15 Відповісти
Орбан, а чего ты тогда разинул свой вонючий клюв на наше Закарпатье?
Если ЗСУ }{уйлу рога обломали, то от твоей "армии" и копыт не оставят.
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09.06.2025 13:00 Відповісти
Та отож... він же каже "угорці краще розуміють історію України, ніж французи", це він мабуть згадав як батько Махно на фарш цих циган перетворював...
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09.06.2025 13:27 Відповісти
Эти тридварасы ещё за Красное Поле и Хуст не ответили. Именно они по факту и развязали 2МВ ещё за полгода до совместного нападения Гитлера и Сралина на Польшу.
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09.06.2025 13:39 Відповісти
Якщо по темі відповіді, то там ще потрібно розібратися про виплату репарацій саме Україні за шкоду нанесену мадярами під час Другої Світової війни...
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09.06.2025 13:44 Відповісти
В Європі ніхто не буде воювати проти диких, кацапських свинособак, бо всі одразу порозбігаються при вигляді орка.
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09.06.2025 13:02 Відповісти
ЦЯ СВОЛОЧ СПЕЦІАЛЬНО ЩОБ НЕ ДАВАЛИ НАМ ЗБРОЮ І САМІ НЕ ВИРОБЛЯЛИ
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09.06.2025 13:11 Відповісти
Навіть? Якби кацапи перемогли Україну, угорщини вони навіть не помітили б - пройшли б наскрізь не затримуючись. Бо міць угорщини - то пшик.
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09.06.2025 13:16 Відповісти
Почалось не сильно таке нав*язання відходу від Москви,чує тварюка поразку рашки,тому і починає перевзуватись!!!
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09.06.2025 13:20 Відповісти
Московити окупували наші території і тепер гонять громадян України з ТОТ під кулі ЗСУ. Якщо москитам вдасться захопити Україну, то вони погонять українців у складі своєї окупаційної орди далі на захід і тоді українці з задоволенням виріжуть усіх мадяр з Орбаном включно. Тому Орбану краще молитись на ЗСУ.
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09.06.2025 13:31 Відповісти
Да все об этом знают. Для кацапов даже одно село проблема. Но запугивают своих баранов чтобы держать их в стойле.
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09.06.2025 13:36 Відповісти
це з чого він взяв, що угорці краще розуміють історію України? бомко безтямний
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09.06.2025 13:46 Відповісти
 
 