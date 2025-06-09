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Новости РФ готовится к войне против Европы
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Орбан: Россия слишком слаба, чтобы напасть на Европу - она не может победить даже Украину

Венгрия поддержит санкции против РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия не представляет реальной военной угрозы для Европы, поскольку не смогла одержать победу над Украиной.

Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу LCI со ссылкой на Telex, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне слишком слабы для этого, они даже не могут победить Украину, поэтому они не смогут по-настоящему атаковать НАТО", - заявил Орбан.

Он высказался за прекращение войны как первый шаг, а уже потом - достижение длительного мира. По словам Орбана, такое соглашение возможно только между Россией и США, поскольку "ни европейцы, ни украинцы не смогут договориться с Москвой".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан снова выступил против вступления Украины в ЕС: Это опасная страна. Изощренные и умные преступники

"Россиян не нужно любить, но с ними нужно договариваться", - добавил венгерский премьер, заявив, что венгры лучше понимают историю Украины, чем французы.

Также Орбан повторил свою позицию против вступления Украины в ЕС и НАТО, считая, что это якобы втянет Европу в войну, которой она не хочет. В то же время он признал, что Россия признает только язык силы, а значит Европа должна быть сильной.

Несмотря на свою критику Запада, Орбан заявил, что охотно примет Владимира Путина в Венгрии, если бы тот решил приехать. В то же время он отверг сравнение себя с российским лидером, подчеркнув, что его беспокоит только благосостояние венгерского народа.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Совесть будет мучить меня, если не сделаю все возможное для невступления Украины в ЕС, - Орбан

Автор: 

Европа (1916) россия (96200) Виктор Орбан (479)


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Топ комментарии
+14
"Росія... не може перемогти навіть Україну" Джерело: https://censor.net/ua/n3556870

Але Орбана вже перемогла.
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09.06.2025 12:54 Ответить
+12
Откуда уши растут...

Швейцарский химический завод «ЕвроХим Азот», который сейчас горит после атак украинских беспилотников, поставлял азотную кислоту на завод взрывчатых веществ имени Свердлова, где производятся октоген и гексоген, которые, в свою очередь, используются в боеголовках артиллерийских снарядов российской армии.

И после этого власти Швейцарии уже третий год объясняют Киеву, что швейцарское оружие не может быть передано украинцам. И как тут матом не ругаться?
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09.06.2025 12:56 Ответить
+8
Орбан, а чего ты тогда разинул свой вонючий клюв на наше Закарпатье?
Если ЗСУ }{уйлу рога обломали, то от твоей "армии" и копыт не оставят.
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09.06.2025 13:00 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Это означает, что Украина очень сильная!!!🤗
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09.06.2025 12:52 Ответить
Цитай Мистецтво війни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D1%8C_%D0%A6%D0%B7%D0%B8 Сунь Цзи,

Всі прийоми ведення війни базуються на хитрості та обмані. Звідси, коли ми спроможні атакувати, ми повинні виглядати так, ніби не спроможні; коли ми задіюєм сили, ми повинні виглядати неактивними; коли ми поряд, ми повинні примусити ворога повірити, що ми далеко, коли ми далеко, то повинні примусити його повірити, що ми близько.
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09.06.2025 12:59 Ответить
Війна це шлях обману.
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09.06.2025 13:10 Ответить
А в чому тут обман?
мєдінський чітко заявив що росія не збирається зупинятися і може воювати хоч вічність.
Тут скоріше схоже що Орбан дає задню.
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09.06.2025 14:23 Ответить
Поц не гірший за придурка рижого.
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09.06.2025 12:59 Ответить
Нет это значит орбан получил от кацапов команду быть очень хитрым
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09.06.2025 13:53 Ответить
"Росія... не може перемогти навіть Україну" Джерело: https://censor.net/ua/n3556870

Але Орбана вже перемогла.
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09.06.2025 12:54 Ответить
Хвора скотина, ще б добавив - треба росії допомогти, бо вони слабкі..

Натякає на те, що нам допомогати непотрібно..
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09.06.2025 12:54 Ответить
Це мадярське бидло мало б бути в повній обструкції, а його розумні європейці запрошують на різні канали. Що це, як не просування кремлівського блазня?
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09.06.2025 12:55 Ответить
рашка дуже слаба, тому їй треба допомогти, правда, чморбан?
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09.06.2025 12:55 Ответить
Підар, кацапи розїбуть угорщину і навіть не спітніють
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09.06.2025 12:55 Ответить
Ось того Орбан не хоче покидати НАТО, хоча постійно поливає його лайном...
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09.06.2025 12:57 Ответить
Вітьок відпрацьовує грощі ***** на всі 100%. Хоче позбавити пильності Європу.
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09.06.2025 12:55 Ответить
Откуда уши растут...

Швейцарский химический завод «ЕвроХим Азот», который сейчас горит после атак украинских беспилотников, поставлял азотную кислоту на завод взрывчатых веществ имени Свердлова, где производятся октоген и гексоген, которые, в свою очередь, используются в боеголовках артиллерийских снарядов российской армии.

И после этого власти Швейцарии уже третий год объясняют Киеву, что швейцарское оружие не может быть передано украинцам. И как тут матом не ругаться?
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09.06.2025 12:56 Ответить
А Європа сильна шо піздєц! - у них з Фіцо змагання - то один шось ******* то другий
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09.06.2025 12:58 Ответить
Кацапе, в ЄС населення 500 млн +, а в твоїй коцабії-хуйляндії від сили 70 млн. І так у всьому.
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09.06.2025 13:31 Ответить
Цікаво скільки з тих 500 мільйонів готові воювати і ще не забувай про китай, корею і іран, які допоможуть і зброєю і солдатами.
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09.06.2025 14:37 Ответить
Що таке, Вітя? Потік кацапських грошей слабшає, то можна собі дозволити такі заяви?
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09.06.2025 12:58 Ответить
100%. Мабуть знов затримують рублі
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09.06.2025 13:04 Ответить
Это что там этот пес шелудивый про хозяина тявкает?
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09.06.2025 12:59 Ответить
Шось не дуже зрозуміло - то в коментарях однозначно москалям уже ось ось капець, вони надірвуться в Україні, яке їм там НАТО, економіка ледве дихає. А тут те саме сказане - і от уже коментарі зовсім протилежні. Як так?)
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09.06.2025 12:59 Ответить
Цитай Мистецтво війни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D1%8C_%D0%A6%D0%B7%D0%B8 Сунь Цзи,
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09.06.2025 13:07 Ответить
Та хоч Манштейна. Тут же інше цікаво - чи лимон перестає бути жовтим, якщо його називає жовтим Орбан? А якщо Залужний скаже, що лимон фіолетовий?
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09.06.2025 13:15 Ответить
Орбан, а чего ты тогда разинул свой вонючий клюв на наше Закарпатье?
Если ЗСУ }{уйлу рога обломали, то от твоей "армии" и копыт не оставят.
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09.06.2025 13:00 Ответить
Та отож... він же каже "угорці краще розуміють історію України, ніж французи", це він мабуть згадав як батько Махно на фарш цих циган перетворював...
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09.06.2025 13:27 Ответить
Эти тридварасы ещё за Красное Поле и Хуст не ответили. Именно они по факту и развязали 2МВ ещё за полгода до совместного нападения Гитлера и Сралина на Польшу.
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09.06.2025 13:39 Ответить
Якщо по темі відповіді, то там ще потрібно розібратися про виплату репарацій саме Україні за шкоду нанесену мадярами під час Другої Світової війни...
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09.06.2025 13:44 Ответить
В Європі ніхто не буде воювати проти диких, кацапських свинособак, бо всі одразу порозбігаються при вигляді орка.
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09.06.2025 13:02 Ответить
Куди порозбігаються?
Маячня. Коли людину вбивають та грабують в неї немає їншого вибору або здихати або супротивитися і вбивати орків.
Точно не порозбігаються - це маячня.
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09.06.2025 14:26 Ответить
ЦЯ СВОЛОЧ СПЕЦІАЛЬНО ЩОБ НЕ ДАВАЛИ НАМ ЗБРОЮ І САМІ НЕ ВИРОБЛЯЛИ
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09.06.2025 13:11 Ответить
Навіть? Якби кацапи перемогли Україну, угорщини вони навіть не помітили б - пройшли б наскрізь не затримуючись. Бо міць угорщини - то пшик.
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09.06.2025 13:16 Ответить
Там високі гори. Це ще складніше чим форсувати Дніпро.
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09.06.2025 14:28 Ответить
Почалось не сильно таке нав*язання відходу від Москви,чує тварюка поразку рашки,тому і починає перевзуватись!!!
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09.06.2025 13:20 Ответить
Московити окупували наші території і тепер гонять громадян України з ТОТ під кулі ЗСУ. Якщо москитам вдасться захопити Україну, то вони погонять українців у складі своєї окупаційної орди далі на захід і тоді українці з задоволенням виріжуть усіх мадяр з Орбаном включно. Тому Орбану краще молитись на ЗСУ.
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09.06.2025 13:31 Ответить
Да все об этом знают. Для кацапов даже одно село проблема. Но запугивают своих баранов чтобы держать их в стойле.
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09.06.2025 13:36 Ответить
це з чого він взяв, що угорці краще розуміють історію України? бомко безтямний
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09.06.2025 13:46 Ответить
Вони з Трампом і хутиним - прохфесори історії України
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09.06.2025 13:58 Ответить
Коли він здохне??
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09.06.2025 13:52 Ответить
Ідіоте, якщо Україна впаде , твою Угорщину анексують одразу , а тебе вбʼють ЗА НЕНАДОБНОСТЬЮ
Портнов та КИВА тєж не вірили
« загнаних лошадей пристрелівают»
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09.06.2025 13:57 Ответить
Наразі на Європу не зможе напасти, але якщо б здолати Україну, то рашка натхнена своєю перемогою, негайно провела б насильницьку мобілізацію на східних територіях України, захопила б нашу економіку і підсилена таким чином рушила б на європу
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09.06.2025 13:58 Ответить
Цітуємо кацапських НЕкласиків
«

Вижу горы и долины, вижу реки и поля.

Это русское приволье, это родина моя.

Вижу я Париж и Лондон,

Будапешт и Бухарест.

Это - русская держава, сколько здесь любимых мест?»
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09.06.2025 14:00 Ответить
Якби б орбан це прочитав!
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09.06.2025 14:27 Ответить
Мабуть адекватні мадяри нагадали гОрбану про 1956-й
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09.06.2025 14:04 Ответить
Поки росія ув'язла і війні з Україною та російська економіка потерпає від санкцій та великих витрат на війну, то так - сил атакувати інші країни ЄС, їй не вистачає.
То ж, Орбан проронує полегшити цю задачу для росії - здавши кацапам Україну та вивівши росію з під санкцій.
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09.06.2025 14:22 Ответить
Кому пропонує? Французькому каналу?
Подібні заяви в францюзькому медіа - схоже на загравання з Макроном.
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09.06.2025 14:31 Ответить
Росіяни занадто слабкі для цього, вони навіть не можуть перемогти Україну...
А це, вітьок, вже зальот! соловйов зі скабєєвою таких висерів тобі не пробачуть, можливо грошей з болот ти більше не побачиш! 😁
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09.06.2025 14:31 Ответить
Ну баран, "якусьУкраїну", ця якась Україна має найсильнішу сухопуту армію в Європі, а може навіть і в світі, це оцінка військових експертів, і як доказ це те, що сьогодні вона обороняє всю Європу, виконує роботу замість НАТО. Чи зможе НАТО протистояти армії рассії, не хочеться нікого засмучувати але прогнози які дають аналітики невтішні.
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09.06.2025 14:34 Ответить
Зате угорці всрались би за 1 день.
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09.06.2025 14:34 Ответить
їдь соснеш в *****
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09.06.2025 14:35 Ответить
 
 