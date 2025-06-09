Орбан: Россия слишком слаба, чтобы напасть на Европу - она не может победить даже Украину
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия не представляет реальной военной угрозы для Европы, поскольку не смогла одержать победу над Украиной.
Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу LCI со ссылкой на Telex, передает Цензор.НЕТ.
"Россияне слишком слабы для этого, они даже не могут победить Украину, поэтому они не смогут по-настоящему атаковать НАТО", - заявил Орбан.
Он высказался за прекращение войны как первый шаг, а уже потом - достижение длительного мира. По словам Орбана, такое соглашение возможно только между Россией и США, поскольку "ни европейцы, ни украинцы не смогут договориться с Москвой".
"Россиян не нужно любить, но с ними нужно договариваться", - добавил венгерский премьер, заявив, что венгры лучше понимают историю Украины, чем французы.
Также Орбан повторил свою позицию против вступления Украины в ЕС и НАТО, считая, что это якобы втянет Европу в войну, которой она не хочет. В то же время он признал, что Россия признает только язык силы, а значит Европа должна быть сильной.
Несмотря на свою критику Запада, Орбан заявил, что охотно примет Владимира Путина в Венгрии, если бы тот решил приехать. В то же время он отверг сравнение себя с российским лидером, подчеркнув, что его беспокоит только благосостояние венгерского народа.
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Всі прийоми ведення війни базуються на хитрості та обмані. Звідси, коли ми спроможні атакувати, ми повинні виглядати так, ніби не спроможні; коли ми задіюєм сили, ми повинні виглядати неактивними; коли ми поряд, ми повинні примусити ворога повірити, що ми далеко, коли ми далеко, то повинні примусити його повірити, що ми близько.
мєдінський чітко заявив що росія не збирається зупинятися і може воювати хоч вічність.
Тут скоріше схоже що Орбан дає задню.
Але Орбана вже перемогла.
Натякає на те, що нам допомогати непотрібно..
Швейцарский химический завод «ЕвроХим Азот», который сейчас горит после атак украинских беспилотников, поставлял азотную кислоту на завод взрывчатых веществ имени Свердлова, где производятся октоген и гексоген, которые, в свою очередь, используются в боеголовках артиллерийских снарядов российской армии.
И после этого власти Швейцарии уже третий год объясняют Киеву, что швейцарское оружие не может быть передано украинцам. И как тут матом не ругаться?
Если ЗСУ }{уйлу рога обломали, то от твоей "армии" и копыт не оставят.
Маячня. Коли людину вбивають та грабують в неї немає їншого вибору або здихати або супротивитися і вбивати орків.
Точно не порозбігаються - це маячня.
Портнов та КИВА тєж не вірили
« загнаних лошадей пристрелівают»
«
Вижу горы и долины, вижу реки и поля.
Это русское приволье, это родина моя.
Вижу я Париж и Лондон,
Будапешт и Бухарест.
Это - русская держава, сколько здесь любимых мест?»
То ж, Орбан проронує полегшити цю задачу для росії - здавши кацапам Україну та вивівши росію з під санкцій.
Подібні заяви в францюзькому медіа - схоже на загравання з Макроном.
А це, вітьок, вже зальот! соловйов зі скабєєвою таких висерів тобі не пробачуть, можливо грошей з болот ти більше не побачиш! 😁