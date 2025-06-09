Орбан: Россия слишком слаба, чтобы напасть на Европу - она не может победить даже Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия не представляет реальной военной угрозы для Европы, поскольку не смогла одержать победу над Украиной.

Об этом он сказал в интервью французскому телеканалу LCI со ссылкой на Telex, передает Цензор.НЕТ.

"Россияне слишком слабы для этого, они даже не могут победить Украину, поэтому они не смогут по-настоящему атаковать НАТО", - заявил Орбан.

Он высказался за прекращение войны как первый шаг, а уже потом - достижение длительного мира. По словам Орбана, такое соглашение возможно только между Россией и США, поскольку "ни европейцы, ни украинцы не смогут договориться с Москвой".

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"Россиян не нужно любить, но с ними нужно договариваться", - добавил венгерский премьер, заявив, что венгры лучше понимают историю Украины, чем французы.

Также Орбан повторил свою позицию против вступления Украины в ЕС и НАТО, считая, что это якобы втянет Европу в войну, которой она не хочет. В то же время он признал, что Россия признает только язык силы, а значит Европа должна быть сильной.

Несмотря на свою критику Запада, Орбан заявил, что охотно примет Владимира Путина в Венгрии, если бы тот решил приехать. В то же время он отверг сравнение себя с российским лидером, подчеркнув, что его беспокоит только благосостояние венгерского народа.

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