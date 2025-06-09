Росіяни в Стамбулі висунули список ультиматумів неприйнятних для дипломатії, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що росіяни на переговорах в Туреччині висунули список неприйнятних ультиматумів та закликав посилити тиск на Москву.

Передає його цитату Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Міністр підкреслив, що у світі та, особливо, "кількох столицях" мають чітко розуміти, що Україна не програє у війні, а Росія не переможе.

Він додав, що Україна хоче миру більше за всіх, і тільки Росія блокує мирний процес. Зокрема, Москва так і не відповіла на конструктивні пропозиції України про припинення вогню, які були передані перед другим раундом переговорів у Стамбулі.

"Вони кинули на стіл у Стамбулі список ультиматумів, непридатних для дипломатії. Це ще раз демонструє, що потрібно посилювати тиск на Росію і всіх, хто допомагає їй вести цю війну", - резюмував Сибіга.

Читайте: Росія – держава-терорист, і її потрібно називати саме так, - Сибіга про нічний обстріл