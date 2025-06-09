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Новини Переговори у Туреччині
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Росіяни в Стамбулі висунули список ультиматумів неприйнятних для дипломатії, - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що росіяни на переговорах в Туреччині висунули список неприйнятних ультиматумів та закликав посилити тиск на Москву.

Передає його цитату Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Міністр підкреслив, що у світі та, особливо, "кількох столицях" мають чітко розуміти, що Україна не програє у війні, а Росія не переможе.

Він додав, що Україна хоче миру більше за всіх, і тільки Росія блокує мирний процес. Зокрема, Москва так і не відповіла на конструктивні пропозиції України про припинення вогню, які були передані перед другим раундом переговорів у Стамбулі. 

"Вони кинули на стіл у Стамбулі список ультиматумів, непридатних для дипломатії. Це ще раз демонструє, що потрібно посилювати тиск на Росію і всіх, хто допомагає їй вести цю війну", - резюмував Сибіга.

Читайте: Росія – держава-терорист, і її потрібно називати саме так, - Сибіга про нічний обстріл

Автор: 

Сибіга Андрій (497) переговори з Росією (1300)


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Топ коментарі
+4
Ти справді думаєш шо Трамп творить х-ню, бо йому щось не розповіли?
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09.06.2025 19:48 Відповісти
+3
Для початку - зміни послиху в США ... нехай новий амбасадор розповість Тромбу , або татусю і сину Маскам , що взагалє то є Україна !
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09.06.2025 19:37 Відповісти
+2
"Україна не програє" зовсім не дорівнює "московія не переможе". Це таке завуальоване бачення ситуації найвеличнішим? (адже він лише вчора прочитав з телесуфлера те, що московити можуть перемогти) Чи то просто дєрьмак прочах після того, як його на поріг не пустили в США та вирішив черз своїх маріонеток пом'якшити висловлювання?
Одні питання, а відповіді - в Омані...
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09.06.2025 19:48 Відповісти
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Для початку - зміни послиху в США ... нехай новий амбасадор розповість Тромбу , або татусю і сину Маскам , що взагалє то є Україна !
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09.06.2025 19:37 Відповісти
Ти справді думаєш шо Трамп творить х-ню, бо йому щось не розповіли?
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09.06.2025 19:48 Відповісти
А Зєлєнскій вчора допустив, що кацапія може виграти... 😔 За ніч передумав віддавати кацапам перемогу, чи то Сибіга реноме шефа відмиває?
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09.06.2025 19:39 Відповісти
Мета россіі це знищення України, як Держави і українців як нації.
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09.06.2025 19:42 Відповісти
Сподіваюся, на "перемовинах" користуються послугами перекладача - не принижуються до "розуміння" свинособачої.
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09.06.2025 19:42 Відповісти
Ультиматуми в дипломатій - річ цілком прийнятна. Наприклад, кожна дипломатична нота є по-суті ультиматумом.

Неприйнятно ніяк не реагувати на такі ультиматуми. Якщо вони не задовільняють - то їх потрібно направляти курсом касапського воєного корита. А от цього МЗС ЕрЗе не зробило, і це якраз неприйнятно.
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09.06.2025 19:44 Відповісти
Маю надію, що Сивоха Сибіга опублікував свій висер у мережі Х...🤡🤡🤡
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09.06.2025 19:48 Відповісти
"Україна не програє" зовсім не дорівнює "московія не переможе". Це таке завуальоване бачення ситуації найвеличнішим? (адже він лише вчора прочитав з телесуфлера те, що московити можуть перемогти) Чи то просто дєрьмак прочах після того, як його на поріг не пустили в США та вирішив черз своїх маріонеток пом'якшити висловлювання?
Одні питання, а відповіді - в Омані...
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09.06.2025 19:48 Відповісти
Це не ультиматум, а маячня істот з московії, ослаблених нервовою діареєю, через розуміння наслідків, їх злочинів в Україні, з 2014 року!
Калашников, Кушнарьов, Чечетов, Кравченко, Кирпа, Ківа, портнов, захарченко з моторилом, та десятки таких рил, це, уже усвідомили!!
Слава Україні!
Підтвердження слів Людей у Світі!
«Україна буде стояти, решта мине»
Слава Україні!» (С)
ТГ Шевченко, був правим, Борітеся, поборете! Вам Бог помагає!
Смерть окупантам з московії!!
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09.06.2025 19:59 Відповісти
сегодня день сыби-Га?
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09.06.2025 20:10 Відповісти
 
 