Росіяни в Стамбулі висунули список ультиматумів неприйнятних для дипломатії, - Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що росіяни на переговорах в Туреччині висунули список неприйнятних ультиматумів та закликав посилити тиск на Москву.
Передає його цитату Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Міністр підкреслив, що у світі та, особливо, "кількох столицях" мають чітко розуміти, що Україна не програє у війні, а Росія не переможе.
Він додав, що Україна хоче миру більше за всіх, і тільки Росія блокує мирний процес. Зокрема, Москва так і не відповіла на конструктивні пропозиції України про припинення вогню, які були передані перед другим раундом переговорів у Стамбулі.
"Вони кинули на стіл у Стамбулі список ультиматумів, непридатних для дипломатії. Це ще раз демонструє, що потрібно посилювати тиск на Росію і всіх, хто допомагає їй вести цю війну", - резюмував Сибіга.
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Неприйнятно ніяк не реагувати на такі ультиматуми. Якщо вони не задовільняють - то їх потрібно направляти курсом касапського воєного корита. А от цього МЗС ЕрЗе не зробило, і це якраз неприйнятно.
СивохаСибіга опублікував свій висер у мережі Х...🤡🤡🤡
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