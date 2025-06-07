Росія – держава-терорист, і її потрібно називати саме так, - Сибіга про нічний обстріл

Світ має посилювати тиск на Росію, щоб зупинити щоденні обстріли української території.

Про це написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія продовжує свій терор проти мирного населення. Сотні дронів і ракет були націлені на Україну вночі. Особливо тяжкою ця ніч була для Харкова. 53 дрони, 4 керовані авіабомби та 1 ракета. Щонайменше троє людей загинули, ще 21 – поранені. Удари були завдані по всій Україні – в Донецькій, Дніпропетровській, Тернопільській, Одеській та інших областях. Є загиблі та поранені, пошкоджена енергетична інфраструктура", - нагадує він.

"Щоби зупинити вбивства та руйнування з боку Росії, необхідно посилювати тиск на Москву та зміцнювати обороноздатність України. Росія – це держава-терорист, і її потрібно називати саме так. Вона вже зробила більш ніж достатньо, щоби бути визнаною саме такою", - наголошує Сибіга.

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Як повідомлялося, сьогодні вночі нашою ППО було збито 7 із 7 ракет та знешкоджено 167 дронів. Нагадаємо, цієї ночі, 7 червня, Харків пережив найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. За півтори години місті пролунало щонайменше 40 вибухів. Внаслідок ворожої атаки троє загиблих, 21 постраждалий, серед них півторамісячне немовля та 14-річна дитина.