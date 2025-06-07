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Новини Атака БпЛА на Харків
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Росія – держава-терорист, і її потрібно називати саме так, - Сибіга про нічний обстріл

Глава МЗС України Андрій Сибіга

Світ має посилювати тиск на Росію, щоб зупинити щоденні обстріли української території.

Про це написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія продовжує свій терор проти мирного населення. Сотні дронів і ракет були націлені на Україну вночі. Особливо тяжкою ця ніч була для Харкова. 53 дрони, 4 керовані авіабомби та 1 ракета. Щонайменше троє людей загинули, ще 21 – поранені. Удари були завдані по всій Україні – в Донецькій, Дніпропетровській, Тернопільській, Одеській та інших областях. Є загиблі та поранені, пошкоджена енергетична інфраструктура", - нагадує він.

"Щоби зупинити вбивства та руйнування з боку Росії, необхідно посилювати тиск на Москву та зміцнювати обороноздатність України. Росія – це держава-терорист, і її потрібно називати саме так. Вона вже зробила більш ніж достатньо, щоби бути визнаною саме такою", - наголошує Сибіга.

Також читайте: Масована атака на Харків: троє загиблих, 21 постраждалий, серед них півторамісячне немовля та 14-річна дитина (оновлено). ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, сьогодні вночі нашою ППО було збито 7 із 7 ракет та знешкоджено 167 дронів. Нагадаємо, цієї ночі, 7 червня, Харків пережив найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. За півтори години місті пролунало щонайменше 40 вибухів. Внаслідок ворожої атаки троє загиблих, 21 постраждалий, серед них півторамісячне немовля та 14-річна дитина.

Автор: 

обстріл (29181) росія (66060) Харків (5693) Сибіга Андрій (496) Харківська область (1092) Харківський район (344)


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Топ коментарі
+3
Так, українці це давно зрозуміли. Чого тільки варті голодомори, в яких загинуло до 15 мільйонів і "червоні терори". Кацап постійно знищував українців різними імперськими способами та захоплював наші території. Цими ж українцями завойовував інші території, не шкодуючи їх життя. Ми добре пам'ятаємо, коли Боневтік Погтужно-Брехливий кричав на весь світ, "що ми один наріт(з кацапами)", що в нас однакова кров... Це дуже велика помилка українців, коли під час війни вибрали "мальчіка", який як і Трамп, що в історії, що в патриотизмі нуль, там пахнуть тільки гроші.
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07.06.2025 11:51 Відповісти
+3
Світу до сраки ваші безглузді заклики. Зелупам треба було не знищувати ракетні програми і не будувати дороги для кацапів. Зрадники йо....бані .
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07.06.2025 12:03 Відповісти
+1
а толку.
від того що вигадуємо стонаццять епітетів ворогу легше не стає.
бо ворог довів усьому світу що на нього діє лише сила а окрім України ніхто на ворога силу не застосовує.
а українська сила у порівнянні з ворогом слабка, ми не здатні самостійно ворога дотиснути а всі инші бояться і нам не допомагають.
чи могли б ми самостійно дотиснути ворога теоретично?
так, могли, якби перестали воювати як сильна сторона а почали воювати як слабша.
але наших генералів цьому не вчили а вчитися на ходу вони не вміють.
а наш верховний через свої заслужені успіхи болт поклав на свої зашквари і тупо не хоче бачити що війна програється.
прикро.
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07.06.2025 12:07 Відповісти
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Так, українці це давно зрозуміли. Чого тільки варті голодомори, в яких загинуло до 15 мільйонів і "червоні терори". Кацап постійно знищував українців різними імперськими способами та захоплював наші території. Цими ж українцями завойовував інші території, не шкодуючи їх життя. Ми добре пам'ятаємо, коли Боневтік Погтужно-Брехливий кричав на весь світ, "що ми один наріт(з кацапами)", що в нас однакова кров... Це дуже велика помилка українців, коли під час війни вибрали "мальчіка", який як і Трамп, що в історії, що в патриотизмі нуль, там пахнуть тільки гроші.
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07.06.2025 11:51 Відповісти
саме так...
і нe їздить більше в Америку їрмаком - не вмієте ви...
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07.06.2025 12:02 Відповісти
А ким можна їздити ,Для досягнення результату .? Так назвіть же будь-ласка -прізвище політика ,який вирішить проблеми війни .
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07.06.2025 12:06 Відповісти
а в нас немає Гренландії, та і ***** як бе...
а може її все ж таки в Данію і закрити питання?
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07.06.2025 12:13 Відповісти
Я попросив конкретно вас ,назвати прізвище політика в Україні.
Ви можете назвати ? Чи ні ?
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07.06.2025 12:16 Відповісти
вас в гуглі заблокували?
пошукайте - багато чого цікавого знайдете...
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07.06.2025 12:29 Відповісти
Світу до сраки ваші безглузді заклики. Зелупам треба було не знищувати ракетні програми і не будувати дороги для кацапів. Зрадники йо....бані .
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07.06.2025 12:03 Відповісти
Від киздьожі ,що небудь змінилось за три роки ?
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07.06.2025 12:03 Відповісти
Для початку навчіться вимовляти-"мацковскій режим".
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07.06.2025 12:05 Відповісти
а толку.
від того що вигадуємо стонаццять епітетів ворогу легше не стає.
бо ворог довів усьому світу що на нього діє лише сила а окрім України ніхто на ворога силу не застосовує.
а українська сила у порівнянні з ворогом слабка, ми не здатні самостійно ворога дотиснути а всі инші бояться і нам не допомагають.
чи могли б ми самостійно дотиснути ворога теоретично?
так, могли, якби перестали воювати як сильна сторона а почали воювати як слабша.
але наших генералів цьому не вчили а вчитися на ходу вони не вміють.
а наш верховний через свої заслужені успіхи болт поклав на свої зашквари і тупо не хоче бачити що війна програється.
прикро.
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07.06.2025 12:07 Відповісти
Ви це серйозно? Четвертий рік війни і крім як зрівняти будівлі до землі рашисти нічого не можуть. Залякувати можуть, впливати на ухилянтів можуть, тримати за дупу трампа компроматом можуть. Та і нехай, а нам своє діло робити.
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07.06.2025 12:30 Відповісти
"Росія - це держава-терорист, і її потрібно називати саме так. Вона вже зробила більш ніж достатньо, щоби бути визнаною саме такою" Джерело: https://censor.net/ua/n3556650

А що зробило МЗС і ти особисто для визнання московії країною-спонсором тероризму (бо поняття країна-терорист в міжнародному праві не існує, на скільки мені відомо). Може "потужний перемовник" дєрьмак щось зробив для цього чи, сташно сказати, сам найвеличніший щось для цього зробив?
Окрім ляпання язиком - ні-чо-го! Хто просуває таку ідею в ООН? Ніхто!
Хто просуває таку ідею на саммітах НАТО (коли туди запрошують Україну) чи Україна-НАТО? Ніхто!
Хто просуває таку ідею на саммітах G7 чи G20? Теж ніхто!
Може в ПАРЄ щось робиться? Ні!
А ляпати язиком - не мішки носити...
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07.06.2025 12:07 Відповісти
После начала https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D1%81_2022) вторжения на Украину в 2022 году https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литва, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F Латвия, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Эстония, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польша, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F Чехия, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B Нидерланды, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F Словакия, а также https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95 Парламентская ассамблея ОБСЕ, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B Парламентская ассамблея Совета Европы, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 Европейский парламент и https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E Парламентская ассамблея НАТО в различных формулировках объявили российский режим террористическим из-за систематического насилия против мирного населения, намеренных ударов по гражданским объектам и гражданской инфраструктуре и других примеров.
А так же МКС выдал ордер на арест )(уйла
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07.06.2025 12:24 Відповісти
Все правильно тільки не держава а дикі племена убивць іграбіжників папуаси поруч не сиділи
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07.06.2025 12:10 Відповісти
вони називають нас просто нацистами. а нам не можна.
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07.06.2025 12:31 Відповісти
наш зелений слон зеленіше всіх слонів!
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07.06.2025 12:31 Відповісти
 
 