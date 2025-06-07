Росія – держава-терорист, і її потрібно називати саме так, - Сибіга про нічний обстріл
Світ має посилювати тиск на Росію, щоб зупинити щоденні обстріли української території.
Про це написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія продовжує свій терор проти мирного населення. Сотні дронів і ракет були націлені на Україну вночі. Особливо тяжкою ця ніч була для Харкова. 53 дрони, 4 керовані авіабомби та 1 ракета. Щонайменше троє людей загинули, ще 21 – поранені. Удари були завдані по всій Україні – в Донецькій, Дніпропетровській, Тернопільській, Одеській та інших областях. Є загиблі та поранені, пошкоджена енергетична інфраструктура", - нагадує він.
"Щоби зупинити вбивства та руйнування з боку Росії, необхідно посилювати тиск на Москву та зміцнювати обороноздатність України. Росія – це держава-терорист, і її потрібно називати саме так. Вона вже зробила більш ніж достатньо, щоби бути визнаною саме такою", - наголошує Сибіга.
Як повідомлялося, сьогодні вночі нашою ППО було збито 7 із 7 ракет та знешкоджено 167 дронів. Нагадаємо, цієї ночі, 7 червня, Харків пережив найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. За півтори години місті пролунало щонайменше 40 вибухів. Внаслідок ворожої атаки троє загиблих, 21 постраждалий, серед них півторамісячне немовля та 14-річна дитина.
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а може її все ж таки в Данію і закрити питання?
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від того що вигадуємо стонаццять епітетів ворогу легше не стає.
бо ворог довів усьому світу що на нього діє лише сила а окрім України ніхто на ворога силу не застосовує.
а українська сила у порівнянні з ворогом слабка, ми не здатні самостійно ворога дотиснути а всі инші бояться і нам не допомагають.
чи могли б ми самостійно дотиснути ворога теоретично?
так, могли, якби перестали воювати як сильна сторона а почали воювати як слабша.
але наших генералів цьому не вчили а вчитися на ходу вони не вміють.
а наш верховний через свої заслужені успіхи болт поклав на свої зашквари і тупо не хоче бачити що війна програється.
прикро.
А що зробило МЗС і ти особисто для визнання московії країною-спонсором тероризму (бо поняття країна-терорист в міжнародному праві не існує, на скільки мені відомо). Може "потужний перемовник" дєрьмак щось зробив для цього чи, сташно сказати, сам найвеличніший щось для цього зробив?
Окрім ляпання язиком - ні-чо-го! Хто просуває таку ідею в ООН? Ніхто!
Хто просуває таку ідею на саммітах НАТО (коли туди запрошують Україну) чи Україна-НАТО? Ніхто!
Хто просуває таку ідею на саммітах G7 чи G20? Теж ніхто!
Може в ПАРЄ щось робиться? Ні!
А ляпати язиком - не мішки носити...
А так же МКС выдал ордер на арест )(уйла