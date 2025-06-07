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Новости Атака БпЛА на Харьков
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Россия - государство-террорист, и ее нужно называть именно так, - Сибига о ночном обстреле

Глава МИД Украины Андрей Сибига

Мир должен усиливать давление на Россию, чтобы остановить ежедневные обстрелы украинской территории.

Об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия продолжает свой террор против мирного населения. Сотни дронов и ракет были нацелены на Украину ночью. Особенно тяжелой эта ночь была для Харькова. 53 дрона, 4 управляемые авиабомбы и 1 ракета. По меньшей мере, три человека погибли, еще 21 - ранены. Удары были нанесены по всей Украине - в Донецкой, Днепропетровской, Тернопольской, Одесской и других областях. Есть погибшие и раненые, повреждена энергетическая инфраструктура", - напоминает он.

"Чтобы остановить убийства и разрушения со стороны России, необходимо усиливать давление на Москву и укреплять обороноспособность Украины. Россия - это государство-террорист, и ее нужно называть именно так. Она уже сделала более чем достаточно, чтобы быть признанной именно такой", - отмечает Сибига.

Также читайте: Массированная атака на Харьков: трое погибших, 21 пострадавший, среди них полуторамесячный младенец и 14-летний ребенок (обновлено). ФОТОрепортаж

Как сообщалось, сегодня ночью нашей ПВО было сбито 7 из 7 ракет и обезврежено 167 дронов. Напомним, этой ночью, 7 июня, Харьков пережил самую мощную атаку за все время полномасштабной войны. За полтора часа в городе прозвучало не менее 40 взрывов. В результате вражеской атаки трое погибших, 21 пострадавший, среди них - полуторамесячный младенец и 14-летний ребенок.

Автор: 

обстрел (27860) россия (96184) Харьков (7575) Сибига Андрей (491) Харьковская область (1075) Харьковский район (342)


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Топ комментарии
+7
Світу до сраки ваші безглузді заклики. Зелупам треба було не знищувати ракетні програми і не будувати дороги для кацапів. Зрадники йо....бані .
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07.06.2025 12:03 Ответить
+6
Так, українці це давно зрозуміли. Чого тільки варті голодомори, в яких загинуло до 15 мільйонів і "червоні терори". Кацап постійно знищував українців різними імперськими способами та захоплював наші території. Цими ж українцями завойовував інші території, не шкодуючи їх життя. Ми добре пам'ятаємо, коли Боневтік Погтужно-Брехливий кричав на весь світ, "що ми один наріт(з кацапами)", що в нас однакова кров... Це дуже велика помилка українців, коли під час війни вибрали "мальчіка", який як і Трамп, що в історії, що в патриотизмі нуль, там пахнуть тільки гроші.
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07.06.2025 11:51 Ответить
+1
саме так...
і нe їздить більше в Америку їрмаком - не вмієте ви...
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07.06.2025 12:02 Ответить
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Так, українці це давно зрозуміли. Чого тільки варті голодомори, в яких загинуло до 15 мільйонів і "червоні терори". Кацап постійно знищував українців різними імперськими способами та захоплював наші території. Цими ж українцями завойовував інші території, не шкодуючи їх життя. Ми добре пам'ятаємо, коли Боневтік Погтужно-Брехливий кричав на весь світ, "що ми один наріт(з кацапами)", що в нас однакова кров... Це дуже велика помилка українців, коли під час війни вибрали "мальчіка", який як і Трамп, що в історії, що в патриотизмі нуль, там пахнуть тільки гроші.
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07.06.2025 11:51 Ответить
саме так...
і нe їздить більше в Америку їрмаком - не вмієте ви...
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07.06.2025 12:02 Ответить
А ким можна їздити ,Для досягнення результату .? Так назвіть же будь-ласка -прізвище політика ,який вирішить проблеми війни .
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07.06.2025 12:06 Ответить
а в нас немає Гренландії, та і ***** як бе...
а може її все ж таки в Данію і закрити питання?
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07.06.2025 12:13 Ответить
Я попросив конкретно вас ,назвати прізвище політика в Україні.
Ви можете назвати ? Чи ні ?
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07.06.2025 12:16 Ответить
вас в гуглі заблокували?
пошукайте - багато чого цікавого знайдете...
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07.06.2025 12:29 Ответить
Світу до сраки ваші безглузді заклики. Зелупам треба було не знищувати ракетні програми і не будувати дороги для кацапів. Зрадники йо....бані .
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07.06.2025 12:03 Ответить
Від киздьожі ,що небудь змінилось за три роки ?
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07.06.2025 12:03 Ответить
Для початку навчіться вимовляти-"мацковскій режим".
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07.06.2025 12:05 Ответить
а толку.
від того що вигадуємо стонаццять епітетів ворогу легше не стає.
бо ворог довів усьому світу що на нього діє лише сила а окрім України ніхто на ворога силу не застосовує.
а українська сила у порівнянні з ворогом слабка, ми не здатні самостійно ворога дотиснути а всі инші бояться і нам не допомагають.
чи могли б ми самостійно дотиснути ворога теоретично?
так, могли, якби перестали воювати як сильна сторона а почали воювати як слабша.
але наших генералів цьому не вчили а вчитися на ходу вони не вміють.
а наш верховний через свої заслужені успіхи болт поклав на свої зашквари і тупо не хоче бачити що війна програється.
прикро.
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07.06.2025 12:07 Ответить
Ви це серйозно? Четвертий рік війни і крім як зрівняти будівлі до землі рашисти нічого не можуть. Залякувати можуть, впливати на ухилянтів можуть, тримати за дупу трампа компроматом можуть. Та і нехай, а нам своє діло робити.
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07.06.2025 12:30 Ответить
я серйозно.
мій ранок - це мапа діпстейт де бачу як до мого місцепомешкання наближається фронт.
позаяк мешкаю не на закарпатті а там де літають шахеди та ракети для мене кожен метр має величезне значення.
це по перше.
по друге колапс оборони настає не тоді коли ворогу залишається захопити 1% території а набагато раніше, поцікавтеся скільки було у башара асада території коли він кинув армію і втік в москву.
по третє у нас немає стратегії перемоги бо ми за 11 років так і не розплямкали як геостратегічно перемогти росіян.
треба далі перераховувати?
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07.06.2025 12:40 Ответить
А ранок мого чоловіка- це фронт. А для мене - його відсутність поряд - суцільний жахливий день і я поняття не маю, коли цей жах закінчиться. Але щось я таки можу робити і точно не скиглити, звинувачуючи інших.
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07.06.2025 12:56 Ответить
війни програються не на фронтах.
не піхотою в окопі.
війни програються на етапі плянування і при підготовці стратегій.
сумніваюся що ваш чоловік допущений до того етапу.
тому зрозумійте правильно - дурнувата собача гризня у спробі винуватити когось що той має менше заслуг не веде ні до чого.
до чогось веде тільки наявність або відсутність правильної стратегії перемоги.
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07.06.2025 13:00 Ответить
"Росія - це держава-терорист, і її потрібно називати саме так. Вона вже зробила більш ніж достатньо, щоби бути визнаною саме такою" Джерело: https://censor.net/ua/n3556650

А що зробило МЗС і ти особисто для визнання московії країною-спонсором тероризму (бо поняття країна-терорист в міжнародному праві не існує, на скільки мені відомо). Може "потужний перемовник" дєрьмак щось зробив для цього чи, сташно сказати, сам найвеличніший щось для цього зробив?
Окрім ляпання язиком - ні-чо-го! Хто просуває таку ідею в ООН? Ніхто!
Хто просуває таку ідею на саммітах НАТО (коли туди запрошують Україну) чи Україна-НАТО? Ніхто!
Хто просуває таку ідею на саммітах G7 чи G20? Теж ніхто!
Може в ПАРЄ щось робиться? Ні!
А ляпати язиком - не мішки носити...
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07.06.2025 12:07 Ответить
После начала https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(%D1%81_2022) вторжения на Украину в 2022 году https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украина, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литва, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F Латвия, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F Эстония, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0 Польша, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F Чехия, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B Нидерланды, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F Словакия, а также https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%95 Парламентская ассамблея ОБСЕ, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B Парламентская ассамблея Совета Европы, https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 Европейский парламент и https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E Парламентская ассамблея НАТО в различных формулировках объявили российский режим террористическим из-за систематического насилия против мирного населения, намеренных ударов по гражданским объектам и гражданской инфраструктуре и других примеров.
А так же МКС выдал ордер на арест )(уйла
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07.06.2025 12:24 Ответить
Все правильно тільки не держава а дикі племена убивць іграбіжників папуаси поруч не сиділи
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07.06.2025 12:10 Ответить
вони називають нас просто нацистами. а нам не можна.
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07.06.2025 12:31 Ответить
наш зелений слон зеленіше всіх слонів!
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07.06.2025 12:31 Ответить
Нарешті! Бо мене сильно смішило, коли москаляндію називали "спонсором тероризму". А хто ж тоді терорист, сказати забували.
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07.06.2025 12:41 Ответить
Ти терорист, нєт ти тєроріст. Заїб... кончені зелені ******** зі своїми повійськими викрутасами - одним оком дивляться на Європу, а другим ***** в жопу. Для початку визнайте, що країна знаходиться в стані війни і констатуйте в тому законі, що на Україну напала фашистська держава. Якщо не маєте розуму самі прочитати визначення фашизму в Вікіпедії, то будь ласка -
Фаши́зм (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італ. fascismo, від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італ. fascio - «зв'язка», «об'єднання») - різновид https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC політичного режиму, а також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC радикальна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC авторитарна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F імперіалістична https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 політична https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F ідеологія, властивими ознаками якої є надзвичайний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8 культ особи, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC мілітаризм, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC тоталітаризм, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC імперіалізм та ідея єднання, мобілізації нації й держави проти ворогів, насильницьке придушення опозиції й ідея постійної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 війни і панування.
Фашизм відкидає твердження про те, що насильство за своєю суттю погане, і розглядає імперіалізм, політичний примус та війну, як засоби національного відродження. Фашисти часто виступають за створення тоталітарної однопартійної держави і за керовану економіку, головною метою якої є досягнення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D1%8F автаркії (національної економічної самодостатності) через протекціоністські та економічні політики https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE) інтервенціонізму. Надзвичайний авторитаризм і націоналізм фашизму, часто проявляються як віра в расову чистоту чи панівну расу, зазвичай змішану з деяким різновидом расизму чи дискримінації упослідженого «іншого», населення
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07.06.2025 12:52 Ответить
 
 