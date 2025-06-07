Россия - государство-террорист, и ее нужно называть именно так, - Сибига о ночном обстреле

Мир должен усиливать давление на Россию, чтобы остановить ежедневные обстрелы украинской территории.

Об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия продолжает свой террор против мирного населения. Сотни дронов и ракет были нацелены на Украину ночью. Особенно тяжелой эта ночь была для Харькова. 53 дрона, 4 управляемые авиабомбы и 1 ракета. По меньшей мере, три человека погибли, еще 21 - ранены. Удары были нанесены по всей Украине - в Донецкой, Днепропетровской, Тернопольской, Одесской и других областях. Есть погибшие и раненые, повреждена энергетическая инфраструктура", - напоминает он.

"Чтобы остановить убийства и разрушения со стороны России, необходимо усиливать давление на Москву и укреплять обороноспособность Украины. Россия - это государство-террорист, и ее нужно называть именно так. Она уже сделала более чем достаточно, чтобы быть признанной именно такой", - отмечает Сибига.

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Как сообщалось, сегодня ночью нашей ПВО было сбито 7 из 7 ракет и обезврежено 167 дронов. Напомним, этой ночью, 7 июня, Харьков пережил самую мощную атаку за все время полномасштабной войны. За полтора часа в городе прозвучало не менее 40 взрывов. В результате вражеской атаки трое погибших, 21 пострадавший, среди них - полуторамесячный младенец и 14-летний ребенок.