Россия - государство-террорист, и ее нужно называть именно так, - Сибига о ночном обстреле
Мир должен усиливать давление на Россию, чтобы остановить ежедневные обстрелы украинской территории.
Об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.
"Россия продолжает свой террор против мирного населения. Сотни дронов и ракет были нацелены на Украину ночью. Особенно тяжелой эта ночь была для Харькова. 53 дрона, 4 управляемые авиабомбы и 1 ракета. По меньшей мере, три человека погибли, еще 21 - ранены. Удары были нанесены по всей Украине - в Донецкой, Днепропетровской, Тернопольской, Одесской и других областях. Есть погибшие и раненые, повреждена энергетическая инфраструктура", - напоминает он.
"Чтобы остановить убийства и разрушения со стороны России, необходимо усиливать давление на Москву и укреплять обороноспособность Украины. Россия - это государство-террорист, и ее нужно называть именно так. Она уже сделала более чем достаточно, чтобы быть признанной именно такой", - отмечает Сибига.
Как сообщалось, сегодня ночью нашей ПВО было сбито 7 из 7 ракет и обезврежено 167 дронов. Напомним, этой ночью, 7 июня, Харьков пережил самую мощную атаку за все время полномасштабной войны. За полтора часа в городе прозвучало не менее 40 взрывов. В результате вражеской атаки трое погибших, 21 пострадавший, среди них - полуторамесячный младенец и 14-летний ребенок.
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і нe їздить більше в Америку їрмаком - не вмієте ви...
а може її все ж таки в Данію і закрити питання?
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від того що вигадуємо стонаццять епітетів ворогу легше не стає.
бо ворог довів усьому світу що на нього діє лише сила а окрім України ніхто на ворога силу не застосовує.
а українська сила у порівнянні з ворогом слабка, ми не здатні самостійно ворога дотиснути а всі инші бояться і нам не допомагають.
чи могли б ми самостійно дотиснути ворога теоретично?
так, могли, якби перестали воювати як сильна сторона а почали воювати як слабша.
але наших генералів цьому не вчили а вчитися на ходу вони не вміють.
а наш верховний через свої заслужені успіхи болт поклав на свої зашквари і тупо не хоче бачити що війна програється.
прикро.
мій ранок - це мапа діпстейт де бачу як до мого місцепомешкання наближається фронт.
позаяк мешкаю не на закарпатті а там де літають шахеди та ракети для мене кожен метр має величезне значення.
це по перше.
по друге колапс оборони настає не тоді коли ворогу залишається захопити 1% території а набагато раніше, поцікавтеся скільки було у башара асада території коли він кинув армію і втік в москву.
по третє у нас немає стратегії перемоги бо ми за 11 років так і не розплямкали як геостратегічно перемогти росіян.
треба далі перераховувати?
не піхотою в окопі.
війни програються на етапі плянування і при підготовці стратегій.
сумніваюся що ваш чоловік допущений до того етапу.
тому зрозумійте правильно - дурнувата собача гризня у спробі винуватити когось що той має менше заслуг не веде ні до чого.
до чогось веде тільки наявність або відсутність правильної стратегії перемоги.
А що зробило МЗС і ти особисто для визнання московії країною-спонсором тероризму (бо поняття країна-терорист в міжнародному праві не існує, на скільки мені відомо). Може "потужний перемовник" дєрьмак щось зробив для цього чи, сташно сказати, сам найвеличніший щось для цього зробив?
Окрім ляпання язиком - ні-чо-го! Хто просуває таку ідею в ООН? Ніхто!
Хто просуває таку ідею на саммітах НАТО (коли туди запрошують Україну) чи Україна-НАТО? Ніхто!
Хто просуває таку ідею на саммітах G7 чи G20? Теж ніхто!
Може в ПАРЄ щось робиться? Ні!
А ляпати язиком - не мішки носити...
А так же МКС выдал ордер на арест )(уйла
Фаши́зм (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італ. fascismo, від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італ. fascio - «зв'язка», «об'єднання») - різновид https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC політичного режиму, а також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC радикальна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC авторитарна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F імперіалістична https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 політична https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F ідеологія, властивими ознаками якої є надзвичайний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8 культ особи, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC мілітаризм, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC тоталітаризм, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC імперіалізм та ідея єднання, мобілізації нації й держави проти ворогів, насильницьке придушення опозиції й ідея постійної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 війни і панування.
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