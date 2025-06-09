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Новости Переговоры в Турции
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Россияне в Стамбуле выдвинули список ультиматумов, неприемлемых для дипломатии, - Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что россияне на переговорах в Турции выдвинули список неприемлемых ультиматумов и призвал усилить давление на Москву.

Передает его цитату Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Министр подчеркнул, что в мире и, особенно, "нескольких столицах" должны четко понимать, что Украина не проиграет в войне, а Россия не победит.

Он добавил, что Украина хочет мира больше всех, и только Россия блокирует мирный процесс. В частности, Москва так и не ответила на конструктивные предложения Украины о прекращении огня, которые были переданы перед вторым раундом переговоров в Стамбуле.

"Они бросили на стол в Стамбуле список ультиматумов, непригодных для дипломатии. Это еще раз демонстрирует, что нужно усиливать давление на Россию и всех, кто помогает ей вести эту войну", - резюмировал Сибига.

Читайте: Россия - государство-террорист, и ее нужно называть именно так, - Сибига о ночном обстреле

Автор: 

Сибига Андрей (492) переговоры с Россией (1184)


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Топ комментарии
+5
Ти справді думаєш шо Трамп творить х-ню, бо йому щось не розповіли?
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09.06.2025 19:48 Ответить
+4
Для початку - зміни послиху в США ... нехай новий амбасадор розповість Тромбу , або татусю і сину Маскам , що взагалє то є Україна !
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09.06.2025 19:37 Ответить
+3
"Україна не програє" зовсім не дорівнює "московія не переможе". Це таке завуальоване бачення ситуації найвеличнішим? (адже він лише вчора прочитав з телесуфлера те, що московити можуть перемогти) Чи то просто дєрьмак прочах після того, як його на поріг не пустили в США та вирішив черз своїх маріонеток пом'якшити висловлювання?
Одні питання, а відповіді - в Омані...
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09.06.2025 19:48 Ответить
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Для початку - зміни послиху в США ... нехай новий амбасадор розповість Тромбу , або татусю і сину Маскам , що взагалє то є Україна !
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09.06.2025 19:37 Ответить
Ти справді думаєш шо Трамп творить х-ню, бо йому щось не розповіли?
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09.06.2025 19:48 Ответить
А Зєлєнскій вчора допустив, що кацапія може виграти... 😔 За ніч передумав віддавати кацапам перемогу, чи то Сибіга реноме шефа відмиває?
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09.06.2025 19:39 Ответить
Мета россіі це знищення України, як Держави і українців як нації.
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09.06.2025 19:42 Ответить
Сподіваюся, на "перемовинах" користуються послугами перекладача - не принижуються до "розуміння" свинособачої.
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09.06.2025 19:42 Ответить
Ультиматуми в дипломатій - річ цілком прийнятна. Наприклад, кожна дипломатична нота є по-суті ультиматумом.

Неприйнятно ніяк не реагувати на такі ультиматуми. Якщо вони не задовільняють - то їх потрібно направляти курсом касапського воєного корита. А от цього МЗС ЕрЗе не зробило, і це якраз неприйнятно.
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09.06.2025 19:44 Ответить
Маю надію, що Сивоха Сибіга опублікував свій висер у мережі Х...🤡🤡🤡
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09.06.2025 19:48 Ответить
"Україна не програє" зовсім не дорівнює "московія не переможе". Це таке завуальоване бачення ситуації найвеличнішим? (адже він лише вчора прочитав з телесуфлера те, що московити можуть перемогти) Чи то просто дєрьмак прочах після того, як його на поріг не пустили в США та вирішив черз своїх маріонеток пом'якшити висловлювання?
Одні питання, а відповіді - в Омані...
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09.06.2025 19:48 Ответить
Це не ультиматум, а маячня істот з московії, ослаблених нервовою діареєю, через розуміння наслідків, їх злочинів в Україні, з 2014 року!
Калашников, Кушнарьов, Чечетов, Кравченко, Кирпа, Ківа, портнов, захарченко з моторилом, та десятки таких рил, це, уже усвідомили!!
Слава Україні!
Підтвердження слів Людей у Світі!
«Україна буде стояти, решта мине»
Слава Україні!» (С)
ТГ Шевченко, був правим, Борітеся, поборете! Вам Бог помагає!
Смерть окупантам з московії!!
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09.06.2025 19:59 Ответить
сегодня день сыби-Га?
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09.06.2025 20:10 Ответить
Зелена влада брехала, бреше і буде продовжувати це робити поки є зелені барани і їдять цей непотріб. Так що буде замість "мінських", які так облили брудом слугориги, чи взагалі нічого вже не буде?
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09.06.2025 20:53 Ответить
Одна часиина гопоти боїться за свої шиї, друга за пердаки. І вважають, що всякий словесний понос збереже частини тіла.
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09.06.2025 21:21 Ответить
 
 