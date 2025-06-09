Россияне в Стамбуле выдвинули список ультиматумов, неприемлемых для дипломатии, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что россияне на переговорах в Турции выдвинули список неприемлемых ультиматумов и призвал усилить давление на Москву.
Передает его цитату Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Министр подчеркнул, что в мире и, особенно, "нескольких столицах" должны четко понимать, что Украина не проиграет в войне, а Россия не победит.
Он добавил, что Украина хочет мира больше всех, и только Россия блокирует мирный процесс. В частности, Москва так и не ответила на конструктивные предложения Украины о прекращении огня, которые были переданы перед вторым раундом переговоров в Стамбуле.
"Они бросили на стол в Стамбуле список ультиматумов, непригодных для дипломатии. Это еще раз демонстрирует, что нужно усиливать давление на Россию и всех, кто помогает ей вести эту войну", - резюмировал Сибига.
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Неприйнятно ніяк не реагувати на такі ультиматуми. Якщо вони не задовільняють - то їх потрібно направляти курсом касапського воєного корита. А от цього МЗС ЕрЗе не зробило, і це якраз неприйнятно.
СивохаСибіга опублікував свій висер у мережі Х...🤡🤡🤡
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