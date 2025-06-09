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Новини Співпраця КНДР та РФ
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Після п’ятирічної перерви: РФ відновлює прямі залізничні рейси до Північної Кореї, - ЗМІ

РФ відновлює прямі залізничні рейси до Північної Кореї

З 17 червня російська залізнична компанія "РЖД" відновлюється рух пасажирських поїздів за маршрутом Москва - Пхеньян після більш ніж п’ятирічної перерви.

Про це пише російське видання The Insider, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що з 19 червня також відновиться рух поїздів за маршрутом Хабаровськ - Пхеньян. 

Пасажирське залізничне сполучення між Росією та КНДР було зупинено у лютому 2020 року через пандемію COVID-19.

Водночас залізничний "Міст Дружби" між двома країнами останнім часом активно використовувався для постачання зброї та інших вантажів із КНДР для потреб російської окупаційної армії.

Раніше повідомлялося, що РФ та Північна Корея значно розширили військову співпрацю. Лише у 2024 році Росія отримала від Пхеньяна до 9 мільйонів артилерійських і ракетних боєприпасів, а також 100 балістичних ракет. Натомість КНДР отримала від РФ зенітні комплекси малої дальності, системи радіоелектронної боротьби та щонайменше один "Панцир".

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То тепер нам вже два моста треба валити.
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10.06.2025 00:03 Відповісти
"Редкая птица долетит до середины Днепра!"
Редкий кацап проедет 8 (восемь) суток до П(х)ень Яна ... Сгорит от воТки.
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10.06.2025 00:06 Відповісти
 
 