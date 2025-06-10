После пятилетнего перерыва: РФ возобновляет прямые железнодорожные рейсы в Северную Корею, - СМИ
С 17 июня российская железнодорожная компания "РЖД" возобновляется движение пассажирских поездов по маршруту Москва - Пхеньян после более чем пятилетнего перерыва.
Об этом пишет российское издание The Insider, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщается, что с 19 июня также возобновится движение поездов по маршруту Хабаровск - Пхеньян.
Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и КНДР было остановлено в феврале 2020 года из-за пандемии COVID-19.
В то же время железнодорожный "Мост Дружбы" между двумя странами в последнее время активно использовался для поставки оружия и других грузов из КНДР для нужд российской оккупационной армии.
Ранее сообщалось, что РФ и Северная Корея значительно расширили военное сотрудничество. Только в 2024 году Россия получила от Пхеньяна до 9 миллионов артиллерийских и ракетных боеприпасов, а также 100 баллистических ракет. Зато КНДР получила от РФ зенитные комплексы малой дальности, системы радиоэлектронной борьбы и по меньшей мере один "Панцирь".
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Редкий кацап проедет 8 (восемь) суток до П(х)ень Яна ... Сгорит от воТки.
Пхеньян - Москва является самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире: "Расстояние между столицами государств составляет более 10 тысяч км, а время в пути - 8 суток"
душа нет ! мыться в тазике, который нужно иметь с собой.
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Але котики будуть наступним делікатесом, миши виграють.
Рішення ж про санкції - педалювали США саме із-за ядерних погроз КНДР.
Тепер що получається? Що для США ярена программа КНДР - уже не загроза?
Це буде найдовший безпересадковий залізничний маршрут у світі: відстань між містами - понад 10 тисяч кілометрів, а час у дорозі - вісім днів.
Зупинки передбачені на станціях Хасан, Уссурійськ, Хабаровськ, Чита, Иркутськ, Красноярськ, Новосибірськ, Омськ, Єкатеринбург, Кіров, Кострома.
Схоже на те згідно маршруту...
Кінцева - остання модифікація гулагу.