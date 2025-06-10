После пятилетнего перерыва: РФ возобновляет прямые железнодорожные рейсы в Северную Корею, - СМИ

С 17 июня российская железнодорожная компания "РЖД" возобновляется движение пассажирских поездов по маршруту Москва - Пхеньян после более чем пятилетнего перерыва.

Об этом пишет российское издание The Insider, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что с 19 июня также возобновится движение поездов по маршруту Хабаровск - Пхеньян.

Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и КНДР было остановлено в феврале 2020 года из-за пандемии COVID-19.

В то же время железнодорожный "Мост Дружбы" между двумя странами в последнее время активно использовался для поставки оружия и других грузов из КНДР для нужд российской оккупационной армии.

Ранее сообщалось, что РФ и Северная Корея значительно расширили военное сотрудничество. Только в 2024 году Россия получила от Пхеньяна до 9 миллионов артиллерийских и ракетных боеприпасов, а также 100 баллистических ракет. Зато КНДР получила от РФ зенитные комплексы малой дальности, системы радиоэлектронной борьбы и по меньшей мере один "Панцирь".

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