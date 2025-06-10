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Новости Сотрудничество КНДР и РФ
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После пятилетнего перерыва: РФ возобновляет прямые железнодорожные рейсы в Северную Корею, - СМИ

РФ возобновляет прямые железнодорожные рейсы в Северную Корею

С 17 июня российская железнодорожная компания "РЖД" возобновляется движение пассажирских поездов по маршруту Москва - Пхеньян после более чем пятилетнего перерыва.

Об этом пишет российское издание The Insider, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что с 19 июня также возобновится движение поездов по маршруту Хабаровск - Пхеньян.

Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и КНДР было остановлено в феврале 2020 года из-за пандемии COVID-19.

В то же время железнодорожный "Мост Дружбы" между двумя странами в последнее время активно использовался для поставки оружия и других грузов из КНДР для нужд российской оккупационной армии.

Ранее сообщалось, что РФ и Северная Корея значительно расширили военное сотрудничество. Только в 2024 году Россия получила от Пхеньяна до 9 миллионов артиллерийских и ракетных боеприпасов, а также 100 баллистических ракет. Зато КНДР получила от РФ зенитные комплексы малой дальности, системы радиоэлектронной борьбы и по меньшей мере один "Панцирь".

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Автор: 

КНДР (1232) поезд (1030) россия (96216)


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Топ комментарии
+9
"Редкая птица долетит до середины Днепра!"
Редкий кацап проедет 8 (восемь) суток до П(х)ень Яна ... Сгорит от воТки.
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10.06.2025 00:06 Ответить
+5
Будуть організованих корейських туристів возити на сво.
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10.06.2025 00:07 Ответить
+5
Тепер у російських котів свято. Зникнуть всі дворняжки вздовж Транссибірської магістралі, аж до кордону з Україною.

Але котики будуть наступним делікатесом, миши виграють.
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10.06.2025 00:11 Ответить
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То тепер нам вже два моста треба валити.
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10.06.2025 00:03 Ответить
"Редкая птица долетит до середины Днепра!"
Редкий кацап проедет 8 (восемь) суток до П(х)ень Яна ... Сгорит от воТки.
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10.06.2025 00:06 Ответить


Пхеньян - Москва является самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире: "Расстояние между столицами государств составляет более 10 тысяч км, а время в пути - 8 суток"

душа нет ! мыться в тазике, который нужно иметь с собой.

.
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10.06.2025 01:08 Ответить
А только на одну водку сколько придется потратить?
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10.06.2025 05:20 Ответить
Будуть організованих корейських туристів возити на сво.
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10.06.2025 00:07 Ответить
Тепер у російських котів свято. Зникнуть всі дворняжки вздовж Транссибірської магістралі, аж до кордону з Україною.

Але котики будуть наступним делікатесом, миши виграють.
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10.06.2025 00:11 Ответить
Це вже порушення санкцій ООН - чи ще почекати?
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10.06.2025 00:23 Ответить
Гутерриш вже поїхав розказувати про порушення.
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10.06.2025 00:50 Ответить
Так все це зрозуміло - що є повна імпотенція ООН.
Рішення ж про санкції - педалювали США саме із-за ядерних погроз КНДР.
Тепер що получається? Що для США ярена программа КНДР - уже не загроза?
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10.06.2025 00:52 Ответить
Мабуть, ні. Бо для Трампа товстий Кім такий самий харошій парєнь як і *****.
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10.06.2025 08:57 Ответить
наконец то люди смогут посмотреть как живется в нормальной демократической стране
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10.06.2025 00:32 Ответить
Поїзди з Пхеньяна до Москви і назад почнуть курсувати з 17 червня два рази на місяць.
Це буде найдовший безпересадковий залізничний маршрут у світі: відстань між містами - понад 10 тисяч кілометрів, а час у дорозі - вісім днів.

Зупинки передбачені на станціях Хасан, Уссурійськ, Хабаровськ, Чита, Иркутськ, Красноярськ, Новосибірськ, Омськ, Єкатеринбург, Кіров, Кострома.
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10.06.2025 00:40 Ответить
... зупинки на станціях будуть супроводжуватися екскурсіями по сталінських гулагах.
Схоже на те згідно маршруту...
Кінцева - остання модифікація гулагу.
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10.06.2025 00:55 Ответить
Добро пожаловать в Сіті-17
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10.06.2025 01:26 Ответить
кацапи будуть на елєктрічкє єздіть в Пхєньян за калбасой.
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10.06.2025 03:16 Ответить
Тепер зброя попре до рашки!!!!
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10.06.2025 07:32 Ответить
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10.06.2025 08:45 Ответить
 
 