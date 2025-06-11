Фінляндія викликала російського дипломата через порушення повітряного простору, - Yle

Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало тимчасового повіреного у справах Росії у зв’язку з порушенням фінського повітряного простору.

Про це повідомляє фінський суспільний мовник Yle з посиланням на пресслужбу МЗС Фінляндії, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зустріч із російським дипломатом запланована на 11 червня. Інші подробиці наразі не розголошуються. Тимчасовий повірений у справах є заступником посла Росії у Гельсінкі та виконує його обов’язки у разі відсутності.

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