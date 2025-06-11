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Новини Літаки РФ порушили повітряний простір Фінляндії
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Фінляндія викликала російського дипломата через порушення повітряного простору, - Yle

Фінляндія надала Україні допомогу для рятувальних операцій

Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало тимчасового повіреного у справах Росії у зв’язку з порушенням фінського повітряного простору.

Про це повідомляє фінський суспільний мовник Yle з посиланням на пресслужбу МЗС Фінляндії, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зустріч із російським дипломатом запланована на 11 червня. Інші подробиці наразі не розголошуються. Тимчасовий повірений у справах є заступником посла Росії у Гельсінкі та виконує його обов’язки у разі відсутності.

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росія (66125) літак (2968) Фінляндія (1329)


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Краще б, запросили фахівців з Турції, це б зменьшило бюрократичну тяганину і фінансові витрати для держави!
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11.06.2025 10:46 Відповісти
їх заарештовано за наказом ердогана за участь у "заколоті"
наче ще сидять у буцигарні
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11.06.2025 10:47 Відповісти
Краще б кацапи викликали фінського посла через збиття кацапського літака у повітрянному просторі Фінляндії...
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11.06.2025 10:48 Відповісти
Могли б і стурбованістю (глибокою стурбованістю) обмежитися у якомусь там фейсбуці.
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11.06.2025 10:51 Відповісти
Та Ви шо? Це українці, які після 1991 року водили хороводи "НАТО НІ" лізли в обійми до кацапа і віддали йому безкоштовно всі ядерні боєзаряди на 100 мільярдів доларів США будуть вчити фінів, тих, що вже в НАТО, що їм робити?
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11.06.2025 11:00 Відповісти
Ну а чому тут дивуватися? Київ був в 20 раз більш совковий, ніж Москва. І 25 серпня усі совки залишились, як і були. І досі є.
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11.06.2025 11:07 Відповісти
Не треба. НАТУ НІ верещали тільки на шабашах Вітренко в містах куди вона на мітлі прилітала. І були там на 90 відсотків крашені бабусі чомусь. Навіть в Севастополі на її зборища з цього приводу приходили тільки бабці. Покричати проти здоровенних моряків-негрів з американських візитованих кораблів. Але навіть при антинатовській риториці ці старі хвойди ,,дєлалі глазкі,, цим нєгрилам. Сподівались може який поведеться на стару шкапу.
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11.06.2025 11:23 Відповісти
Ви не плутайте комуняцьку/ФСБшну владу 90-х з українцями. Можливо, якісь бабці під під'їздом і "водили хороводи", але левова частка пересічних українців шукала засоби, щоби просто вижити та прокормити свої сім'ї у тому хаосі, безладі та криміналітеті суспільства та владних структур.
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11.06.2025 11:16 Відповісти
Я взагалі дивуюсь чому фашиське утворення московія має дипломатичні відносини з цивілізованим світом ?
чому світ толерує їх ? чому не ліквідовані всі осередки московії по світу незалежно від діяльності ...
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11.06.2025 11:25 Відповісти
 
 