Фінляндія викликала російського дипломата через порушення повітряного простору, - Yle
Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало тимчасового повіреного у справах Росії у зв’язку з порушенням фінського повітряного простору.
Про це повідомляє фінський суспільний мовник Yle з посиланням на пресслужбу МЗС Фінляндії, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, зустріч із російським дипломатом запланована на 11 червня. Інші подробиці наразі не розголошуються. Тимчасовий повірений у справах є заступником посла Росії у Гельсінкі та виконує його обов’язки у разі відсутності.
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