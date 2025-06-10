Дружина "Слуги народу" Геруса була бізнес-партнеркою спецпредставника Путіна Дмитрієва

Дружина нардепа, голови енергетичного комітету Верховної Ради Андрія Геруса Наталія Герус до весни 2022 року була бізнес-партнеркою спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

Зазначається, що вже у лютому, зважаючи на суспільну увагу до персони Дмітрієва, Наталія Герус почала виходити зі спільного з Дмітрієвим бізнесу.

Зокрема, в декларації про доходи Андрія Геруса за 2024 рік зазначалося, що Наталія Герус є контролером ТОВ "Українська мрія".

Однак вже 22 лютого 2025 року дружина нардепа від "Слуги народу" вийшла зі складу кінцевого власника фірми "Українська мрія". Її місце посів киянин Микола Лисак. Крім цього, Наталія Герус склала повноваження директора ТОВ "Українська мрія", керівником якої вона була з серпня 2019 року. З 2011 року до серпня 2019 року директорував у цій фірмі теперішній нардеп і чоловік Наталії Андрій Герус.

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Партнером родини по цьому рекламному бізнесу (ТОВ "Українська мрія" надає послуги посередництва в розміщенні реклами в засобах масової інформації) значиться особа, на ім'я Дмитрієв Кирило Олександрович.