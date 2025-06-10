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Дружина "Слуги народу" Геруса була бізнес-партнеркою спецпредставника Путіна Дмитрієва

російський перемовник Дмитрієв

Дружина нардепа, голови енергетичного комітету Верховної Ради Андрія Геруса Наталія Герус до весни 2022 року була бізнес-партнеркою спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієва.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

Зазначається, що вже у лютому, зважаючи на суспільну увагу до персони Дмітрієва, Наталія Герус почала виходити зі спільного з Дмітрієвим бізнесу.

Зокрема, в декларації про доходи Андрія Геруса за 2024 рік зазначалося, що Наталія Герус є контролером ТОВ "Українська мрія".

Однак вже 22 лютого 2025 року дружина нардепа від "Слуги народу" вийшла зі складу кінцевого власника фірми "Українська мрія". Її місце посів киянин Микола Лисак. Крім цього, Наталія Герус склала повноваження директора ТОВ "Українська мрія", керівником якої вона була з серпня 2019 року. З 2011 року до серпня 2019 року директорував у цій фірмі теперішній нардеп і чоловік Наталії Андрій Герус.

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Партнером родини по цьому рекламному бізнесу (ТОВ "Українська мрія" надає послуги посередництва в розміщенні реклами в засобах масової інформації) значиться особа, на ім'я Дмитрієв Кирило Олександрович.

Автор: 

росія (66125) Герус Андрій (446)


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Топ коментарі
+26
Тобто Герус, одна з самих кончених гнид які валили Порошенка, виявляється працював на(...) путіна. Хто б міг подумать...
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10.06.2025 22:28 Відповісти
+14
Кто-то еще удивлен что зеленые гельминты через одного - это агенты русни? Приход к власти Зеленского и "СН" - одна из самых успешных спецопераций ФСБ в Украине.
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10.06.2025 22:31 Відповісти
+12
****** зеленые!
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10.06.2025 22:27 Відповісти
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****** зеленые!
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10.06.2025 22:27 Відповісти
Наталія Герус до весни 2022 року була бізнес-партнеркою спецпредставника Путіна Кирилом Дмитрієвим.

Тобто, Наталія Герус до весни 2022 року була Кирилом Дмитрієвим?
Пане журналісте, що з вами?
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10.06.2025 22:27 Відповісти
Буба скаже, що це вона працювала під прикриттям.
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10.06.2025 22:31 Відповісти
Тобто Герус, одна з самих кончених гнид які валили Порошенка, виявляється працював на(...) путіна. Хто б міг подумать...
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10.06.2025 22:28 Відповісти
Разве только он в "СН"? Там список можно оглашать очень долго. Начиная с близкого друга Зели Баканова.
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10.06.2025 22:33 Відповісти
Я цього карася добре пам'ятаю за істерики по Роттердам+.
А тут он воно шо...
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10.06.2025 22:39 Відповісти
Якшо ви пильно слідкуєте за внутрішньою політикою, то могли б помітити, що порох більш за усіх валив себе сам.
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10.06.2025 22:36 Відповісти
Добре шо позбулися. Хоть зажилі...
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10.06.2025 22:40 Відповісти
Ага, сам, все сам. "Мудрое" население не причем. Мозги им заменил на дерьмо исключительно проклятый Порошенко. Аминь.
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10.06.2025 23:06 Відповісти
Зелена боротьба з ВВХ
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10.06.2025 22:28 Відповісти
тут у ВРаді одні підо..и курвославні ..хкуйла холуї..куди не плюнь..
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10.06.2025 22:29 Відповісти
Такі факти зі "світу зелених" зара вже нікого не дивують. Якшо завтра напишуть, шо у буратінки у кишені кацапський паспорт, особисто я абсолютно не здивуюсь.
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10.06.2025 22:31 Відповісти
Кто-то еще удивлен что зеленые гельминты через одного - это агенты русни? Приход к власти Зеленского и "СН" - одна из самых успешных спецопераций ФСБ в Украине.
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10.06.2025 22:31 Відповісти
Там більшість вже давно позлягалася з кацапами і громадянство отримала. Це в нашої бидло-еліти такий дрес-код "для своїх" - що в депутатів, що в судлів, що в прокурорів.
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10.06.2025 22:33 Відповісти
Герус Герус - потім рванув у депутати - щоб прикривати свої бізнеси - нічого нового
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10.06.2025 22:35 Відповісти
Ми до цього часу прокачуємо кацапську нафту в Європу. Чи можна назвати Україну бізнес-партнером росії? Чи ета другоє?
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10.06.2025 22:35 Відповісти
Це називається ресурсно-грошова взаємозалежність країн, якою підло зловживає Московія.
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10.06.2025 22:50 Відповісти
Странно, а до мая 2019 года всякие малохольные это называли "бизнес на крови". А теперь оно "ресурсно-финансовая взаимозависомость". Во оно как ...
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10.06.2025 23:09 Відповісти
Тобто росіянин Дмітрієв дав гроші на бізнес Герусів і вони розкрутилися до Верховної Ради України ("Слуга народу"). Це конфлікт інтересів чи державна зрада? Частка Дмітрієва в бізнесі ще не конфіскована?
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10.06.2025 22:43 Відповісти
Та у Ляшка чуйка на підарів:
«6 лист. 2019 р. - Лідер Радикальної партії Олег Ляшко побився з нардепом від "Слуги народу", головою комітету Ради з енергетики і ЖКГ Андрієм Герусом.»
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10.06.2025 22:55 Відповісти
Деньги
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10.06.2025 22:59 Відповісти
Яка ж, бл****, несподіванка то, а! Ніколи такого не було, і от знову. Так буденно, що аж нудно.
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10.06.2025 23:09 Відповісти
Чим дальше, тим цікавіше.
Отакі вони "новьіе лица".

Може хтось спитає "Прічьом тут ЗЄ"?
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10.06.2025 23:10 Відповісти
Дмитрієв також фігурував у доповіді американського спецпрокурора https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9C%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80_(%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C) Роберта Мюллера, який розслідував втручання РФ у президентські вибори США 2016 року. Мюллер встановив, що перед інавгурацією Дональда Трампа у 2017 році Дмитрієв зустрівся на Сейшельських островах з Еріком Прінсом - спонсором Трампа.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D1%94%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18 [18]

Згідно з повідомленням The New York Times, у 2016 році Дмитрієв, маючи зв'язки з американським інвестиційним банком Goldman Sachs, звернувся через посередника - американця ліванського походження, пов'язаного з кампанією Трампа, - з наміром встановити контакт з близьким оточенням майбутнього президента США. Дмитрієв висловив бажання зв'язатися з Дональдом Трампом-молодшим або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B5%D1%80 Джаредом Кушнером. Наприкінці місяця він вийшов на Ріка Герсона, близького друга Кушнера та керівника хедж-фонду в Нью-Йорку. У ході контактів обговорювалися потенційні можливості для спільного інвестиційного партнерства.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D1%94%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-19 [19]

У березні 2025 року, згідно з інформацією Bloomberg,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D1%94%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-20 [20] Goldman Sachs став першою великою американською фінансовою установою, яка після введення санкцій у 2022 році почала пропонувати інвесторам деривативи, прив'язані до російського рубля. На цьому тлі президент РФ Володимир Путін дозволив деяким американським інвестиційним фондам реалізовувати свої активи в Росії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D1%94%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-21 [21] Відповідно до оприлюдненого указу, американський фонд 683 Capital Partners LP отримав дозвіл на придбання цінних паперів російських компаній, які раніше перебували у власності приблизно десятка західних фондів. Серед них були Franklin Advisers Inc., Templeton Asset Management Ltd. та Baillie Gifford Overseas Ltd.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D1%94%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-22 [22]
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10.06.2025 23:12 Відповісти
Тільки на рило глянеш сразу видно хто воно, лідор підбирав під себе
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10.06.2025 23:15 Відповісти
Чесно кажучи, такі новини, це вже аж нудно читати.
От якщо знайдеться якийсь Слуга Народу, в якого не буде якогось мутного (або взагалі - прямого) зв'язку з рашистами! Оце буде новина. Навіть НОВИНА!
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10.06.2025 23:18 Відповісти
До 2022 року вони готували «Українську мрію», а потім зрозуміли що тут не Грузія і довелося міняти плани.
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10.06.2025 23:21 Відповісти
То зеленський та його банда - кацапи? А по їх діям і не скажеш, вони ж бо так ******* Україну...
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10.06.2025 23:28 Відповісти
Гроші не смердять, чи не ваняют. Як правильно?
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10.06.2025 23:30 Відповісти
Зелені рашисти? Чом би й ні? У зеленій владі якої тільки наволочі нема...
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10.06.2025 23:47 Відповісти
 
 