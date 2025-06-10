Дружина "Слуги народу" Геруса була бізнес-партнеркою спецпредставника Путіна Дмитрієва
Дружина нардепа, голови енергетичного комітету Верховної Ради Андрія Геруса Наталія Герус до весни 2022 року була бізнес-партнеркою спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієва.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.
Зазначається, що вже у лютому, зважаючи на суспільну увагу до персони Дмітрієва, Наталія Герус почала виходити зі спільного з Дмітрієвим бізнесу.
Зокрема, в декларації про доходи Андрія Геруса за 2024 рік зазначалося, що Наталія Герус є контролером ТОВ "Українська мрія".
Однак вже 22 лютого 2025 року дружина нардепа від "Слуги народу" вийшла зі складу кінцевого власника фірми "Українська мрія". Її місце посів киянин Микола Лисак. Крім цього, Наталія Герус склала повноваження директора ТОВ "Українська мрія", керівником якої вона була з серпня 2019 року. З 2011 року до серпня 2019 року директорував у цій фірмі теперішній нардеп і чоловік Наталії Андрій Герус.
Партнером родини по цьому рекламному бізнесу (ТОВ "Українська мрія" надає послуги посередництва в розміщенні реклами в засобах масової інформації) значиться особа, на ім'я Дмитрієв Кирило Олександрович.
Будь ласка, зачекайте...
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Тобто, Наталія Герус до весни 2022 року була Кирилом Дмитрієвим?
Пане журналісте, що з вами?
А тут он воно шо...
«6 лист. 2019 р. - Лідер Радикальної партії Олег Ляшко побився з нардепом від "Слуги народу", головою комітету Ради з енергетики і ЖКГ Андрієм Герусом.»
Отакі вони "новьіе лица".
Може хтось спитає "Прічьом тут ЗЄ"?
Згідно з повідомленням The New York Times, у 2016 році Дмитрієв, маючи зв'язки з американським інвестиційним банком Goldman Sachs, звернувся через посередника - американця ліванського походження, пов'язаного з кампанією Трампа, - з наміром встановити контакт з близьким оточенням майбутнього президента США. Дмитрієв висловив бажання зв'язатися з Дональдом Трампом-молодшим або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B5%D1%80 Джаредом Кушнером. Наприкінці місяця він вийшов на Ріка Герсона, близького друга Кушнера та керівника хедж-фонду в Нью-Йорку. У ході контактів обговорювалися потенційні можливості для спільного інвестиційного партнерства.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D1%94%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-19 [19]
У березні 2025 року, згідно з інформацією Bloomberg,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D1%94%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-20 [20] Goldman Sachs став першою великою американською фінансовою установою, яка після введення санкцій у 2022 році почала пропонувати інвесторам деривативи, прив'язані до російського рубля. На цьому тлі президент РФ Володимир Путін дозволив деяким американським інвестиційним фондам реалізовувати свої активи в Росії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D1%94%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-21 [21] Відповідно до оприлюдненого указу, американський фонд 683 Capital Partners LP отримав дозвіл на придбання цінних паперів російських компаній, які раніше перебували у власності приблизно десятка західних фондів. Серед них були Franklin Advisers Inc., Templeton Asset Management Ltd. та Baillie Gifford Overseas Ltd.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D1%94%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-22 [22]
От якщо знайдеться якийсь Слуга Народу, в якого не буде якогось мутного (або взагалі - прямого) зв'язку з рашистами! Оце буде новина. Навіть НОВИНА!