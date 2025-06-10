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Жена "Слуги народа" Геруса была бизнес-партнершей спецпредставителя Путина Дмитриева.

Российский переговорщик Дмитриев

Жена нардепа, главы энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса Андрея Геруса Наталья Герус до весны 2022 года была бизнес-партнером спецпредставителя Путина Кириллом Дмитриевым.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

Отмечается, что уже в феврале, учитывая общественное внимание к персоне Дмитриева, Наталья Герус начала выходить из совместного с Дмитриевым бизнеса.

В частности, в декларации о доходах Андрея Геруса за 2024 год отмечалось, что Наталья Герус является контролером ООО "Украинская мечта".

Однако уже 22 февраля 2025 года жена нардепа от "Слуги народа" вышла из состава конечного владельца фирмы "Украинская мечта". Ее место занял киевлянин Николай Лысак. Кроме этого, Наталья Герус сложила полномочия директора ООО "Украинская мечта", руководителем которой она была с августа 2019 года. С 2011 года до августа 2019 года директором в этой фирме был нынешний нардеп и муж Натальи Андрей Герус.

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Партнером семьи по этому рекламному бизнесу (ООО "Украинская мечта" предоставляет услуги посредничества в размещении рекламы в средствах массовой информации) значится лицо, по имени Дмитриев Кирилл Александрович.

Автор: 

россия (96231) Герус Андрей (184)


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Топ комментарии
+34
Тобто Герус, одна з самих кончених гнид які валили Порошенка, виявляється працював на(...) путіна. Хто б міг подумать...
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10.06.2025 22:28 Ответить
+20
Кто-то еще удивлен что зеленые гельминты через одного - это агенты русни? Приход к власти Зеленского и "СН" - одна из самых успешных спецопераций ФСБ в Украине.
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10.06.2025 22:31 Ответить
+16
****** зеленые!
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10.06.2025 22:27 Ответить
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****** зеленые!
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10.06.2025 22:27 Ответить
2020 рік: Герус запропонував Раді відновити імпорт електроенергії з росії.
Що не зелений депутат чи ОПовець - то кацапська гніда.
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11.06.2025 01:40 Ответить
Наталія Герус до весни 2022 року була бізнес-партнеркою спецпредставника Путіна Кирилом Дмитрієвим.

Тобто, Наталія Герус до весни 2022 року була Кирилом Дмитрієвим?
Пане журналісте, що з вами?
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10.06.2025 22:27 Ответить
Буба скаже, що це вона працювала під прикриттям.
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10.06.2025 22:31 Ответить
Тобто Герус, одна з самих кончених гнид які валили Порошенка, виявляється працював на(...) путіна. Хто б міг подумать...
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10.06.2025 22:28 Ответить
Разве только он в "СН"? Там список можно оглашать очень долго. Начиная с близкого друга Зели Баканова.
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10.06.2025 22:33 Ответить
Я цього карася добре пам'ятаю за істерики по Роттердам+.
А тут он воно шо...
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10.06.2025 22:39 Ответить
Якшо ви пильно слідкуєте за внутрішньою політикою, то могли б помітити, що порох більш за усіх валив себе сам.
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10.06.2025 22:36 Ответить
Добре шо позбулися. Хоть зажилі...
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10.06.2025 22:40 Ответить
То іронія долі...при баризі не жили...а ось при слугах наріду і кінець епохі біднасті і розквіт дєрьмакратії,і всіх свобод,відкриті кордони,і повний " мір...ото здобули...😢
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11.06.2025 00:23 Ответить
Ага, сам, все сам. "Мудрое" население не причем. Мозги им заменил на дерьмо исключительно проклятый Порошенко. Аминь.
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10.06.2025 23:06 Ответить
хоть поржали
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11.06.2025 01:27 Ответить
Зелена боротьба з ВВХ
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10.06.2025 22:28 Ответить
тут у ВРаді одні підо..и курвославні ..хкуйла холуї..куди не плюнь..
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10.06.2025 22:29 Ответить
Такі факти зі "світу зелених" зара вже нікого не дивують. Якшо завтра напишуть, шо у буратінки у кишені кацапський паспорт, особисто я абсолютно не здивуюсь.
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10.06.2025 22:31 Ответить
Кто-то еще удивлен что зеленые гельминты через одного - это агенты русни? Приход к власти Зеленского и "СН" - одна из самых успешных спецопераций ФСБ в Украине.
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10.06.2025 22:31 Ответить
Там більшість вже давно позлягалася з кацапами і громадянство отримала. Це в нашої бидло-еліти такий дрес-код "для своїх" - що в депутатів, що в судлів, що в прокурорів.
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10.06.2025 22:33 Ответить
Герус Герус - потім рванув у депутати - щоб прикривати свої бізнеси - нічого нового
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10.06.2025 22:35 Ответить
Ми до цього часу прокачуємо кацапську нафту в Європу. Чи можна назвати Україну бізнес-партнером росії? Чи ета другоє?
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10.06.2025 22:35 Ответить
Це називається ресурсно-грошова взаємозалежність країн, якою підло зловживає Московія.
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10.06.2025 22:50 Ответить
Странно, а до мая 2019 года всякие малохольные это называли "бизнес на крови". А теперь оно "ресурсно-финансовая взаимозависомость". Во оно как ...
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10.06.2025 23:09 Ответить
Тобто росіянин Дмітрієв дав гроші на бізнес Герусів і вони розкрутилися до Верховної Ради України ("Слуга народу"). Це конфлікт інтересів чи державна зрада? Частка Дмітрієва в бізнесі ще не конфіскована?
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10.06.2025 22:43 Ответить
Та у Ляшка чуйка на підарів:
«6 лист. 2019 р. - Лідер Радикальної партії Олег Ляшко побився з нардепом від "Слуги народу", головою комітету Ради з енергетики і ЖКГ Андрієм Герусом.»
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10.06.2025 22:55 Ответить
Деньги
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10.06.2025 22:59 Ответить
Яка ж, бл****, несподіванка то, а! Ніколи такого не було, і от знову. Так буденно, що аж нудно.
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10.06.2025 23:09 Ответить
Чим дальше, тим цікавіше.
Отакі вони "новьіе лица".

Може хтось спитає "Прічьом тут ЗЄ"?
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10.06.2025 23:10 Ответить
Дмитрієв також фігурував у доповіді американського спецпрокурора https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9C%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80_(%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C) Роберта Мюллера, який розслідував втручання РФ у президентські вибори США 2016 року. Мюллер встановив, що перед інавгурацією Дональда Трампа у 2017 році Дмитрієв зустрівся на Сейшельських островах з Еріком Прінсом - спонсором Трампа.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D1%94%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18 [18]

Згідно з повідомленням The New York Times, у 2016 році Дмитрієв, маючи зв'язки з американським інвестиційним банком Goldman Sachs, звернувся через посередника - американця ліванського походження, пов'язаного з кампанією Трампа, - з наміром встановити контакт з близьким оточенням майбутнього президента США. Дмитрієв висловив бажання зв'язатися з Дональдом Трампом-молодшим або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B5%D1%80 Джаредом Кушнером. Наприкінці місяця він вийшов на Ріка Герсона, близького друга Кушнера та керівника хедж-фонду в Нью-Йорку. У ході контактів обговорювалися потенційні можливості для спільного інвестиційного партнерства.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D1%94%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-19 [19]

У березні 2025 року, згідно з інформацією Bloomberg,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D1%94%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-20 [20] Goldman Sachs став першою великою американською фінансовою установою, яка після введення санкцій у 2022 році почала пропонувати інвесторам деривативи, прив'язані до російського рубля. На цьому тлі президент РФ Володимир Путін дозволив деяким американським інвестиційним фондам реалізовувати свої активи в Росії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D1%94%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-21 [21] Відповідно до оприлюдненого указу, американський фонд 683 Capital Partners LP отримав дозвіл на придбання цінних паперів російських компаній, які раніше перебували у власності приблизно десятка західних фондів. Серед них були Franklin Advisers Inc., Templeton Asset Management Ltd. та Baillie Gifford Overseas Ltd.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D1%94%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-22 [22]
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10.06.2025 23:12 Ответить
Тільки на рило глянеш сразу видно хто воно, лідор підбирав під себе
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10.06.2025 23:15 Ответить
Чесно кажучи, такі новини, це вже аж нудно читати.
От якщо знайдеться якийсь Слуга Народу, в якого не буде якогось мутного (або взагалі - прямого) зв'язку з рашистами! Оце буде новина. Навіть НОВИНА!
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10.06.2025 23:18 Ответить
До 2022 року вони готували «Українську мрію», а потім зрозуміли що тут не Грузія і довелося міняти плани.
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10.06.2025 23:21 Ответить
То зеленський та його банда - кацапи? А по їх діям і не скажеш, вони ж бо так ******* Україну...
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10.06.2025 23:28 Ответить
Вони манкурти. І ******* тільки владу та гроші.
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11.06.2025 01:11 Ответить
Гроші не смердять, чи не ваняют. Як правильно?
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10.06.2025 23:30 Ответить
Зелені рашисти? Чом би й ні? У зеленій владі якої тільки наволочі нема...
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10.06.2025 23:47 Ответить
Чомусь не здивований..ще один факт дружби слуг наріду з опзж та їх кураторами з кацабії...тож і не дивно що всі паскудні закони слугі у ВР протаскують саме з опзж..і це триндець неймовірний...!
4 рік війни...
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11.06.2025 00:18 Ответить
Як наче вони набирають "слуг" по якимось іншим критеріям? Та ну, пробудіться...
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11.06.2025 00:32 Ответить
Так за це і голосували 73%. "Дагаварімся с Масквой. Сайдьомся пасрєдінє. Адін народ. Ані тоже люді. Нє хатят нас убівать". Хтось ржачно брехав, або був ржачно тупий.
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11.06.2025 00:34 Ответить
 
 