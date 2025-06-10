Жена "Слуги народа" Геруса была бизнес-партнершей спецпредставителя Путина Дмитриева.

Жена нардепа, главы энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса Андрея Геруса Наталья Герус до весны 2022 года была бизнес-партнером спецпредставителя Путина Кириллом Дмитриевым.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

Отмечается, что уже в феврале, учитывая общественное внимание к персоне Дмитриева, Наталья Герус начала выходить из совместного с Дмитриевым бизнеса.

В частности, в декларации о доходах Андрея Геруса за 2024 год отмечалось, что Наталья Герус является контролером ООО "Украинская мечта".

Однако уже 22 февраля 2025 года жена нардепа от "Слуги народа" вышла из состава конечного владельца фирмы "Украинская мечта". Ее место занял киевлянин Николай Лысак. Кроме этого, Наталья Герус сложила полномочия директора ООО "Украинская мечта", руководителем которой она была с августа 2019 года. С 2011 года до августа 2019 года директором в этой фирме был нынешний нардеп и муж Натальи Андрей Герус.

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Партнером семьи по этому рекламному бизнесу (ООО "Украинская мечта" предоставляет услуги посредничества в размещении рекламы в средствах массовой информации) значится лицо, по имени Дмитриев Кирилл Александрович.