Жена "Слуги народа" Геруса была бизнес-партнершей спецпредставителя Путина Дмитриева.
Жена нардепа, главы энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса Андрея Геруса Наталья Герус до весны 2022 года была бизнес-партнером спецпредставителя Путина Кириллом Дмитриевым.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.
Отмечается, что уже в феврале, учитывая общественное внимание к персоне Дмитриева, Наталья Герус начала выходить из совместного с Дмитриевым бизнеса.
В частности, в декларации о доходах Андрея Геруса за 2024 год отмечалось, что Наталья Герус является контролером ООО "Украинская мечта".
Однако уже 22 февраля 2025 года жена нардепа от "Слуги народа" вышла из состава конечного владельца фирмы "Украинская мечта". Ее место занял киевлянин Николай Лысак. Кроме этого, Наталья Герус сложила полномочия директора ООО "Украинская мечта", руководителем которой она была с августа 2019 года. С 2011 года до августа 2019 года директором в этой фирме был нынешний нардеп и муж Натальи Андрей Герус.
Партнером семьи по этому рекламному бизнесу (ООО "Украинская мечта" предоставляет услуги посредничества в размещении рекламы в средствах массовой информации) значится лицо, по имени Дмитриев Кирилл Александрович.
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Що не зелений депутат чи ОПовець - то кацапська гніда.
Тобто, Наталія Герус до весни 2022 року була Кирилом Дмитрієвим?
Пане журналісте, що з вами?
А тут он воно шо...
«6 лист. 2019 р. - Лідер Радикальної партії Олег Ляшко побився з нардепом від "Слуги народу", головою комітету Ради з енергетики і ЖКГ Андрієм Герусом.»
Отакі вони "новьіе лица".
Може хтось спитає "Прічьом тут ЗЄ"?
Згідно з повідомленням The New York Times, у 2016 році Дмитрієв, маючи зв'язки з американським інвестиційним банком Goldman Sachs, звернувся через посередника - американця ліванського походження, пов'язаного з кампанією Трампа, - з наміром встановити контакт з близьким оточенням майбутнього президента США. Дмитрієв висловив бажання зв'язатися з Дональдом Трампом-молодшим або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B5%D1%80 Джаредом Кушнером. Наприкінці місяця він вийшов на Ріка Герсона, близького друга Кушнера та керівника хедж-фонду в Нью-Йорку. У ході контактів обговорювалися потенційні можливості для спільного інвестиційного партнерства.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D1%94%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-19 [19]
У березні 2025 року, згідно з інформацією Bloomberg,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D1%94%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-20 [20] Goldman Sachs став першою великою американською фінансовою установою, яка після введення санкцій у 2022 році почала пропонувати інвесторам деривативи, прив'язані до російського рубля. На цьому тлі президент РФ Володимир Путін дозволив деяким американським інвестиційним фондам реалізовувати свої активи в Росії.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D1%94%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-21 [21] Відповідно до оприлюдненого указу, американський фонд 683 Capital Partners LP отримав дозвіл на придбання цінних паперів російських компаній, які раніше перебували у власності приблизно десятка західних фондів. Серед них були Franklin Advisers Inc., Templeton Asset Management Ltd. та Baillie Gifford Overseas Ltd.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%96%D1%94%D0%B2_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-22 [22]
От якщо знайдеться якийсь Слуга Народу, в якого не буде якогось мутного (або взагалі - прямого) зв'язку з рашистами! Оце буде новина. Навіть НОВИНА!
4 рік війни...