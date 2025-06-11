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Новости Самолеты РФ нарушили воздушное пространство Финляндии
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Финляндия вызвала российского дипломата из-за нарушения воздушного пространства, - Yle

Финляндия предоставила Украине помощь для спасательных операций

Министерство иностранных дел Финляндии вызвало временного поверенного в делах России в связи с нарушением финского воздушного пространства.

Об этом сообщает финский общественный вещатель Yle со ссылкой на пресс-службу МИД Финляндии, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, встреча с российским дипломатом запланирована на 11 июня. Другие подробности пока не разглашаются. Временный поверенный в делах является заместителем посла России в Хельсинки и исполняет его обязанности в случае отсутствия.

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Автор: 

россия (96231) самолет (3649) Финляндия (983)


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Топ комментарии
+8
Краще б кацапи викликали фінського посла через збиття кацапського літака у повітрянному просторі Фінляндії...
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11.06.2025 10:48 Ответить
+7
Краще б, запросили фахівців з Турції, це б зменьшило бюрократичну тяганину і фінансові витрати для держави!
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11.06.2025 10:46 Ответить
+2
їх заарештовано за наказом ердогана за участь у "заколоті"
наче ще сидять у буцигарні
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11.06.2025 10:47 Ответить
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Краще б, запросили фахівців з Турції, це б зменьшило бюрократичну тяганину і фінансові витрати для держави!
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11.06.2025 10:46 Ответить
їх заарештовано за наказом ердогана за участь у "заколоті"
наче ще сидять у буцигарні
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11.06.2025 10:47 Ответить
Краще б кацапи викликали фінського посла через збиття кацапського літака у повітрянному просторі Фінляндії...
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11.06.2025 10:48 Ответить
Могли б і стурбованістю (глибокою стурбованістю) обмежитися у якомусь там фейсбуці.
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11.06.2025 10:51 Ответить
Та Ви шо? Це українці, які після 1991 року водили хороводи "НАТО НІ" лізли в обійми до кацапа і віддали йому безкоштовно всі ядерні боєзаряди на 100 мільярдів доларів США будуть вчити фінів, тих, що вже в НАТО, що їм робити?
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11.06.2025 11:00 Ответить
Ну а чому тут дивуватися? Київ був в 20 раз більш совковий, ніж Москва. І 25 серпня усі совки залишились, як і були. І досі є.
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11.06.2025 11:07 Ответить
Не треба. НАТУ НІ верещали тільки на шабашах Вітренко в містах куди вона на мітлі прилітала. І були там на 90 відсотків крашені бабусі чомусь. Навіть в Севастополі на її зборища з цього приводу приходили тільки бабці. Покричати проти здоровенних моряків-негрів з американських візитованих кораблів. Але навіть при антинатовській риториці ці старі хвойди ,,дєлалі глазкі,, цим нєгрилам. Сподівались може який поведеться на стару шкапу.
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11.06.2025 11:23 Ответить
Ви не плутайте комуняцьку/ФСБшну владу 90-х з українцями. Можливо, якісь бабці під під'їздом і "водили хороводи", але левова частка пересічних українців шукала засоби, щоби просто вижити та прокормити свої сім'ї у тому хаосі, безладі та криміналітеті суспільства та владних структур.
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11.06.2025 11:16 Ответить
Я взагалі дивуюсь чому фашиське утворення московія має дипломатичні відносини з цивілізованим світом ?
чому світ толерує їх ? чому не ліквідовані всі осередки московії по світу незалежно від діяльності ...
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11.06.2025 11:25 Ответить
Фінляндія викликала російського дипломата через порушення повітряного простору

Уявляю, як соромно було кацапові!
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11.06.2025 11:39 Ответить
Ердоган показав як треба боронити свою територію,а ви що робите? З боку фінів,поляків та інших які обмежуються стурбованістю це виглядає як прояв слабкості та команда до більш рішучих дій з боку москви,як то кажуть тест вами провалений.
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11.06.2025 12:04 Ответить
Треба не викликати а гнати сцяними тряпками цю битлоту нахер,на болота.Вона,кацапія,кровник,який є вам ворог і нема про що зними балакати вам.
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11.06.2025 12:07 Ответить
 
 