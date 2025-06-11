Финляндия вызвала российского дипломата из-за нарушения воздушного пространства, - Yle

Министерство иностранных дел Финляндии вызвало временного поверенного в делах России в связи с нарушением финского воздушного пространства.

Об этом сообщает финский общественный вещатель Yle со ссылкой на пресс-службу МИД Финляндии, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, встреча с российским дипломатом запланирована на 11 июня. Другие подробности пока не разглашаются. Временный поверенный в делах является заместителем посла России в Хельсинки и исполняет его обязанности в случае отсутствия.

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