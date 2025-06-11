Финляндия вызвала российского дипломата из-за нарушения воздушного пространства, - Yle
Министерство иностранных дел Финляндии вызвало временного поверенного в делах России в связи с нарушением финского воздушного пространства.
Об этом сообщает финский общественный вещатель Yle со ссылкой на пресс-службу МИД Финляндии, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, встреча с российским дипломатом запланирована на 11 июня. Другие подробности пока не разглашаются. Временный поверенный в делах является заместителем посла России в Хельсинки и исполняет его обязанности в случае отсутствия.
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+8 Oxa Ogel
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+7 Oleksandr Valovyi
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+2 Wild MadDog
показать весь комментарий11.06.2025 10:47 Ответить Ссылка
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наче ще сидять у буцигарні
чому світ толерує їх ? чому не ліквідовані всі осередки московії по світу незалежно від діяльності ...
Уявляю, як соромно було кацапові!