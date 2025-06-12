Кулініч був топовим агентом РФ, він спеціально руйнував роботу Служби зсередини, - таємний агент СБУ

Колишній начальник Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим Олег Кулініч свідомо руйнував роботу органу зсередини.

Про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону заявив таємний агент Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Ще до повномасштабного вторгнення РФ СБУ інфільтрувала свого агента в московський офіс, який очолював підозрюваний у держзраді Володимир Сівкович. Колишній регіонал співпрацював з російськими спецслужбами, проводив в Україні спецоперації та вербував шпигунів всередині країни.

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Агент СБУ під час роботи під прикриттям обіймав посаду водія-помічника, увійшовши у довіру до Сівковича він збирав дані про роботу офісу, підконтрольного спецслужбам РФ.

"Серед задач офісу був пошук і вербування потенційних агентів, збір даних, інфільтрація своїх агентів до різних державних структур в Україні. Фактично це була справжня кротоферма, де вирощувалися агенти. Також офіс організовував переправлення в Україну спеціальної техніки для прихованого запису певних осіб. Зрадник готував для ФСБ інформацію про політичну ситуацію в Україні: огляд рухів, течій, тенденцій. Проводилося багато соціологічних досліджень (прим: результати яких підтасовували у вигідному РФ ключі)", - зазначив він.

Також він розповів про роботу на РФ екскерівника Кримського управління СБУ Олега Кулініча, якого у 2022 році особисто затримав голова СБУ Василь Малюк.

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"Кулініч був топовим агентом РФ. Після його арешту ФСБ звинуватила Сівковича в провалі наймасштабнішої операції, яку вони планували не один рік. СБУ активно очищається від "кротів". Василем Малюком проведена колосальна робота з очищення спецслужби, і вона ще триває. В Службі це найефективніша робота в цьому напрямі за весь час. Саме за каденції Володимира Зеленського почалася справжня боротьба з держзрадниками. І випадок з Кулінічем – це свідчення цієї боротьби", - зазначив агент.

Свідчення підтверджують також двоє колишніх підлеглих Кулініча з Кримського управління СБУ. За їхніми словами, Кулініч спеціально розвалював роботу підрозділу: призначав на посади нефахових людей, ставив завдання, не пов'язані з задачами Кримського Главку, порушував внутрішні правила безпеки, збирав інформацію, яку потім міг використовувати ворог для наступу, блокував розслідування резонансних справ проти зрадників тощо.

"Кулініч руйнував роботу зсередини. Тобто реально це було саботування, знищення діючого ефективного органу", - зазначили вони.

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Вони також розповіли, що в ніч повномасштабного вторгнення РФ Кулініч особисто заборонив доповідати у Київ про наступ росіян на Херсонщину.

"О третій годині ночі черговий співробітник доповів, що підрозділи армії РФ вже розгорнуті в бойовий порядок. Ця інформація не була, за вказівкою Кулініча, надана до центрального управління СБУ", - сказали вони.

Нагадаємо, що ексрегіонал Володимир Сівкович обіймав посаду заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України під час президентства Януковича. Після Революції Гідності він втік до РФ. Наразі є підозрюваним у державній зраді та створенні злочинної організації.

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