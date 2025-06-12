Кулініч був топовим агентом РФ, він спеціально руйнував роботу Служби зсередини, - таємний агент СБУ
Колишній начальник Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим Олег Кулініч свідомо руйнував роботу органу зсередини.
Про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону заявив таємний агент Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Ще до повномасштабного вторгнення РФ СБУ інфільтрувала свого агента в московський офіс, який очолював підозрюваний у держзраді Володимир Сівкович. Колишній регіонал співпрацював з російськими спецслужбами, проводив в Україні спецоперації та вербував шпигунів всередині країни.
Агент СБУ під час роботи під прикриттям обіймав посаду водія-помічника, увійшовши у довіру до Сівковича він збирав дані про роботу офісу, підконтрольного спецслужбам РФ.
"Серед задач офісу був пошук і вербування потенційних агентів, збір даних, інфільтрація своїх агентів до різних державних структур в Україні. Фактично це була справжня кротоферма, де вирощувалися агенти. Також офіс організовував переправлення в Україну спеціальної техніки для прихованого запису певних осіб. Зрадник готував для ФСБ інформацію про політичну ситуацію в Україні: огляд рухів, течій, тенденцій. Проводилося багато соціологічних досліджень (прим: результати яких підтасовували у вигідному РФ ключі)", - зазначив він.
Також він розповів про роботу на РФ екскерівника Кримського управління СБУ Олега Кулініча, якого у 2022 році особисто затримав голова СБУ Василь Малюк.
"Кулініч був топовим агентом РФ. Після його арешту ФСБ звинуватила Сівковича в провалі наймасштабнішої операції, яку вони планували не один рік. СБУ активно очищається від "кротів". Василем Малюком проведена колосальна робота з очищення спецслужби, і вона ще триває. В Службі це найефективніша робота в цьому напрямі за весь час. Саме за каденції Володимира Зеленського почалася справжня боротьба з держзрадниками. І випадок з Кулінічем – це свідчення цієї боротьби", - зазначив агент.
Свідчення підтверджують також двоє колишніх підлеглих Кулініча з Кримського управління СБУ. За їхніми словами, Кулініч спеціально розвалював роботу підрозділу: призначав на посади нефахових людей, ставив завдання, не пов'язані з задачами Кримського Главку, порушував внутрішні правила безпеки, збирав інформацію, яку потім міг використовувати ворог для наступу, блокував розслідування резонансних справ проти зрадників тощо.
"Кулініч руйнував роботу зсередини. Тобто реально це було саботування, знищення діючого ефективного органу", - зазначили вони.
Вони також розповіли, що в ніч повномасштабного вторгнення РФ Кулініч особисто заборонив доповідати у Київ про наступ росіян на Херсонщину.
"О третій годині ночі черговий співробітник доповів, що підрозділи армії РФ вже розгорнуті в бойовий порядок. Ця інформація не була, за вказівкою Кулініча, надана до центрального управління СБУ", - сказали вони.
Нагадаємо, що ексрегіонал Володимир Сівкович обіймав посаду заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України під час президентства Януковича. Після Революції Гідності він втік до РФ. Наразі є підозрюваним у державній зраді та створенні злочинної організації.
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Тобто сам Кулініч, навіть якщо він і зрадник, все рівно нічого суттєвого не змінив.
Наша влада повинна була провести мобілізацію резерву, ще в грудні 2021, коли росіяни почали ставити дедлайни в переговорах зі США.
Поки ці дедлайни не вийшли, росіяни не напали би, а наші встигли по закону ввести військовий стан в Херсонській області.
Наша влада спала, чи просто не вистачило хитрості, по суті чекали, з моря погоди, ніхто не хотів брати відповідальність.
"Записи ж Кулинича-Сивковича, которые обнародовали следователи, датируются 2019 и началом 2020 года. Важно, что Кулинич тогда еще не был в СБУ. Его назначили начальником Крымского управления 21 октября 2020 года. Возникает вопрос: как он, не будучи в системе, мог влиять на назначение кадров в спецслужбе и передавать россиянам секретную информацию?" - отмечает BBC. Источник: https://censor.net/ru/n3433024
Це раз.
Друге, яку посаду за Зеленьського займав небіжчик Портнов, впливаючи на призначення суддів, вплив на судові справи, вирішував питання "по сенкціям", готуючи судові позови від ДБР?
обидва "нє прі дєлах"
хто Чонгар розмінував цей "таємний агент" знає?
хто дороги будував, маринивув шашлички?
хто купує барабани та кийки із щитами?
чи він тільки знає, що сівкович спав із чоловіками?
що за андрєй барісича скаже? за гєруса із міндичем?
може Дунін ?
"а кто ета сделаль"
А "черговий співробітник" весь такий із себе - долоню до кашкета, каблуками клацнув, і: "Яволь, герр оберст"!
Відкриваємо Вікі - "21 жовтня 2020 року президент України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Зеленський призначив Кулініча начальником ГУ СБУ в АР Крим"
Це така вона "справжня боротьба"???
Па заказу Гостєлєрадіо!
Ну так, Зе не терпить конкуренції
Так Зеленський призначив цих зрадників на посади, можливо не потрібно було призначати, щоб поспражньому з ними боротись.
Серйозно? А хто ж їх призначав?
Нагадаємо, що ексрегіонал Володимир Сівкович обіймав посаду заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України під час президентства Януковича. Після Революції Гідності він втік до РФ. Наразі є підозрюваним у державній зраді та створенні злочинної організації.
Але у борцунів нема жодних питань до Гетманцева.
Нічого собі,таємний агент.
Тому і «тікають» у дивний спосіб =відставку, з України істоти з ГенПрокуратури, а ті, хто залишився, у «дивний спосіб» отримують пожертви$ та подарунки€, на млн доларів та євро, від від «невідомих добродіїв»!! Насіров та десятки антикорупційних структур, це підтверджують! Але …можна, я по тіхому, в лєс…???!! І так, з 2019 року!
У Сирійців, відсутні, оті десятки антиКорупційних структур, але задіяні одні вірьовки та автокрани! І справа, рухається!
Бугага. А призначений Кулініч за чиєї каденції був? Тобто - на початку каденції за керівництва Баканова до СБУ купу кацапської агентури взяли, а після 2022 почали з нею боротися?