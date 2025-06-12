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Новини Агент СБУ в офісі Сівковича
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Кулініч був топовим агентом РФ, він спеціально руйнував роботу Служби зсередини, - таємний агент СБУ

Агент СБУ розповів про роботу Кулініча на Росію

Колишній начальник Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим Олег Кулініч свідомо руйнував роботу органу зсередини.

Про це в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону заявив таємний агент Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Ще до повномасштабного вторгнення РФ СБУ інфільтрувала свого агента в московський офіс, який очолював підозрюваний у держзраді Володимир Сівкович. Колишній регіонал співпрацював з російськими спецслужбами, проводив в Україні спецоперації та вербував шпигунів всередині країни.

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Агент СБУ під час роботи під прикриттям обіймав посаду водія-помічника, увійшовши у довіру до Сівковича він збирав дані про роботу офісу, підконтрольного спецслужбам РФ.

"Серед задач офісу був пошук і вербування потенційних агентів, збір даних, інфільтрація своїх агентів до різних державних структур в Україні. Фактично це була справжня кротоферма, де вирощувалися агенти. Також офіс організовував переправлення в Україну спеціальної техніки для прихованого запису певних осіб. Зрадник готував для ФСБ інформацію про політичну ситуацію в Україні: огляд рухів, течій, тенденцій. Проводилося багато соціологічних досліджень (прим: результати яких підтасовували у вигідному РФ ключі)", - зазначив він.

Також він розповів про роботу на РФ екскерівника Кримського управління СБУ Олега Кулініча, якого у 2022 році особисто затримав голова СБУ Василь Малюк.

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"Кулініч був топовим агентом РФ. Після його арешту ФСБ звинуватила Сівковича в провалі наймасштабнішої операції, яку вони планували не один рік. СБУ активно очищається від "кротів". Василем Малюком проведена колосальна робота з очищення спецслужби, і вона ще триває. В Службі це найефективніша робота в цьому напрямі за весь час. Саме за каденції Володимира Зеленського почалася справжня боротьба з держзрадниками. І випадок з Кулінічем – це свідчення цієї боротьби", - зазначив агент.

Свідчення підтверджують також двоє колишніх підлеглих Кулініча з Кримського управління СБУ. За їхніми словами, Кулініч спеціально розвалював роботу підрозділу: призначав на посади нефахових людей, ставив завдання, не пов'язані з задачами Кримського Главку, порушував внутрішні правила безпеки, збирав інформацію, яку потім міг використовувати ворог для наступу, блокував розслідування резонансних справ проти зрадників тощо.

"Кулініч руйнував роботу зсередини. Тобто реально це було саботування, знищення діючого ефективного органу", - зазначили вони.

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Вони також розповіли, що в ніч повномасштабного вторгнення РФ Кулініч особисто заборонив доповідати у Київ про наступ росіян на Херсонщину.

"О третій годині ночі черговий співробітник доповів, що підрозділи армії РФ вже розгорнуті в бойовий порядок. Ця інформація не була, за вказівкою Кулініча, надана до центрального управління СБУ", - сказали вони.

Нагадаємо, що ексрегіонал Володимир Сівкович обіймав посаду заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України під час президентства Януковича. Після Революції Гідності він втік до РФ. Наразі є підозрюваним у державній зраді та створенні злочинної організації.

Дивіться: Один із керівників російської розвідки підкладав під Сівковича свого помічника для сексуальних втіх, - нові деталі про "внутрянку" політичного офісу зрадників у Москві. ВIДЕО

Автор: 

СБУ (12991) державна зрада (1717) Кулініч Олег СБУ (30)


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Топ коментарі
+39
Хто його призначив,по своїй рекомендації?Відповідь: призначив ЗЕленський,протягнув друг ЗЕленського Баканов.ДУМАЙ-ТЕ!
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12.06.2025 11:08 Відповісти
+20
А цей."таємний" не знає,часом,хто у 2020 призначив Кулініча?! А Баканова,а коли і як повернувся в Україну Портнов?
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12.06.2025 11:12 Відповісти
+20
Кулініч - то результати вибору Зе, бо він його призначив. І не тільки його, а і баканова, наумова, портнова, татарова і купу зрадників-антимайданівців. Все це на совісті наріду 73%. Без них аж ніяк це не відбулося!!!
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12.06.2025 11:12 Відповісти
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Тіпічнай такой Мітріч, посконний!
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12.06.2025 11:06 Відповісти
старААбрядец
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12.06.2025 11:16 Відповісти
Кулініч уже відповів в суді, що Кримський перешийок охороняло два батальйони, а з Криму на них йшло в десять раз більше.

Тобто сам Кулініч, навіть якщо він і зрадник, все рівно нічого суттєвого не змінив.

Наша влада повинна була провести мобілізацію резерву, ще в грудні 2021, коли росіяни почали ставити дедлайни в переговорах зі США.

Поки ці дедлайни не вийшли, росіяни не напали би, а наші встигли по закону ввести військовий стан в Херсонській області.

Наша влада спала, чи просто не вистачило хитрості, по суті чекали, з моря погоди, ніхто не хотів брати відповідальність.
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12.06.2025 12:46 Відповісти
Хто його призначив,по своїй рекомендації?Відповідь: призначив ЗЕленський,протягнув друг ЗЕленського Баканов.ДУМАЙ-ТЕ!
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12.06.2025 11:08 Відповісти
Там, если внимательно посмотреть, дохрена нестыковок. Журналисты ВВС провели анализ и уже не раз на это указывали.

"Записи ж Кулинича-Сивковича, которые обнародовали следователи, датируются 2019 и началом 2020 года. Важно, что Кулинич тогда еще не был в СБУ. Его назначили начальником Крымского управления 21 октября 2020 года. Возникает вопрос: как он, не будучи в системе, мог влиять на назначение кадров в спецслужбе и передавать россиянам секретную информацию?" - отмечает BBC. Источник: https://censor.net/ru/n3433024
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12.06.2025 11:42 Відповісти
Формально Кулініч будучи нач регіонального главку також неміг впливати на призначення у СБУ. А впливав.
Це раз.
Друге, яку посаду за Зеленьського займав небіжчик Портнов, впливаючи на призначення суддів, вплив на судові справи, вирішував питання "по сенкціям", готуючи судові позови від ДБР?
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12.06.2025 12:04 Відповісти
Вообще-то Портнов входил в ближний круг задолго до выборов Зели. А Кулинич - человек со стороны, просто прокладка. Там Наумов - как-раз человек из своего круга. И я до сих пор хорошо помню и неуклюжую попытку спихнуть молниеносную оккупацию юга на того-же Кулинича, когда народ рассмеялся с предыдущей версии про "помощника-помощника". Разговоров сколько было от зелени. А вышел пшик.


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12.06.2025 12:22 Відповісти
А указом якого агента був призначений кулініч і з чиєї подачі?
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12.06.2025 11:09 Відповісти
кулініч ...результат довіри українського народу ,до зеленського🤡 та його шобли ...
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12.06.2025 11:10 Відповісти
Коли СБУ візьметься за Бойко,Суркіса?
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12.06.2025 11:12 Відповісти
Ну Бойко - 100% справа СБУ, а Суркіс? До Суркіса, швидше, питання у БЕБ чи ДБР мають бути питання (і багато питань), бо ідейним ватніком його важко назвати - просто рубить бабло на всіляких махінаціях і живе в Монако.
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12.06.2025 11:13 Відповісти
А цей."таємний" не знає,часом,хто у 2020 призначив Кулініча?! А Баканова,а коли і як повернувся в Україну Портнов?
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12.06.2025 11:12 Відповісти
Вы думаете просто так протухшего Гордона достали из нафталина и выпустили это интервью именно сейчас? Аж десять раз
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12.06.2025 11:36 Відповісти
А почему никто не вспоминает муженька Ленки Лукаш который руководил внешней разведкой и в упор не заметил подготовки к захвату Крыма?
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12.06.2025 11:12 Відповісти
Вже забули про лист Януковича,в якому він запрошував ввести російськи війська,а ви про якусь Лукаш!
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12.06.2025 12:53 Відповісти
Кулініч - то результати вибору Зе, бо він його призначив. І не тільки його, а і баканова, наумова, портнова, татарова і купу зрадників-антимайданівців. Все це на совісті наріду 73%. Без них аж ніяк це не відбулося!!!
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12.06.2025 11:12 Відповісти
Що ж ви так? ОПа вже готувала подати Зелі на підпис нагородити героя орденом!
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12.06.2025 11:12 Відповісти
його призначив кловун із баклановим!
обидва "нє прі дєлах"

хто Чонгар розмінував цей "таємний агент" знає?
хто дороги будував, маринивув шашлички?
хто купує барабани та кийки із щитами?

чи він тільки знає, що сівкович спав із чоловіками?
що за андрєй барісича скаже? за гєруса із міндичем?
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12.06.2025 11:14 Відповісти
а Баканов -супертоповий!
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12.06.2025 11:15 Відповісти
доречі хлєбальнік чисто московський ...
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12.06.2025 11:16 Відповісти
21 жовтня 2020 року призначений на посаду очільника кримського управління спецслужби . Був призначений https://www.president.gov.ua/documents/4632020-35421 указом Зеленського. До цього майже 20 років не мав стосунку до роботи спецслужби, займаючи посади в інших держорганах.
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12.06.2025 11:18 Відповісти
ну от і вияснили, хто був і є топовим агентом
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12.06.2025 11:28 Відповісти
Кулініч зброю роздавав ?
може Дунін ?
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12.06.2025 11:24 Відповісти
тут потрібно прикріпити мем від дружбана зелі галустяна.
"а кто ета сделаль"
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12.06.2025 11:21 Відповісти
хто небудь розуміє значення слова "топовий"?
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12.06.2025 11:30 Відповісти
Мені більше подобається слово "ноковий"...
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12.06.2025 11:38 Відповісти
Топовий може походить від слова "топитись"😃А прокурори-інваліди і п'яні судді теж топові? 😃
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12.06.2025 12:09 Відповісти
"О третій годині ночі черговий співробітник доповів, що підрозділи армії РФ вже розгорнуті в бойовий порядок...", а Кулініч заборонив передавати цю інформацію в Київ. Джерело: https://censor.net/ua/n3557479
А "черговий співробітник" весь такий із себе - долоню до кашкета, каблуками клацнув, і: "Яволь, герр оберст"!
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12.06.2025 11:30 Відповісти
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12.06.2025 11:30 Відповісти
Жиииррр...
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12.06.2025 11:37 Відповісти
Скукіс - ц прекрасно.
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12.06.2025 12:43 Відповісти
"Саме за каденції Володимира Зеленського почалася справжня боротьба з держзрадниками" Джерело: https://censor.net/ua/n3557479"
Відкриваємо Вікі - "21 жовтня 2020 року президент України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Зеленський призначив Кулініча начальником ГУ СБУ в АР Крим"
Це така вона "справжня боротьба"???
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12.06.2025 11:36 Відповісти
Найборотьбезніша боротьбезна боротьба боротьбунів
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12.06.2025 13:02 Відповісти
На хрєна таку хєротень писати на цензорі? Звідкіля взялися ці куліничі_сівковичі у службі?
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12.06.2025 11:41 Відповісти
"На хрєна таку хєротень писати на цензорі?"
Па заказу Гостєлєрадіо!
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12.06.2025 11:43 Відповісти
>Саме за каденції Володимира Зеленського почалася справжня боротьба з держзрадниками

Ну так, Зе не терпить конкуренції
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12.06.2025 11:44 Відповісти
Саме за каденції Володимира Зеленського почалася справжня боротьба з держзрадниками Джерело: https://censor.net/ua/n3557479,
Так Зеленський призначив цих зрадників на посади, можливо не потрібно було призначати, щоб поспражньому з ними боротись.
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12.06.2025 11:46 Відповісти
Може він такий "От зараз призначу зрадників в СБУ, в депутатську більшість візьму самих покидьків, зрадників, відвертих агентів ФСБ, а потім ЯК ПОТУЖНО-ПОТУЖНО переможу їх!"
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12.06.2025 11:54 Відповісти
Так он воно як
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12.06.2025 13:04 Відповісти
Саме за каденції Володимира Зеленського почалася справжня боротьба з держзрадниками

Серйозно? А хто ж їх призначав?

Нагадаємо, що ексрегіонал Володимир Сівкович обіймав посаду заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України під час президентства Януковича. Після Революції Гідності він втік до РФ. Наразі є підозрюваним у державній зраді та створенні злочинної організації.

Але у борцунів нема жодних питань до Гетманцева.
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12.06.2025 11:55 Відповісти
Заради першого речення і публікувалося все інтерв'ю
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12.06.2025 12:24 Відповісти
Лідора призначенець , так як і фельдмаршел бакланов
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12.06.2025 11:58 Відповісти
Клятий Порошенко його туди призначив а друг дитинства Луценко не розгледів ворога!!!!!
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12.06.2025 11:58 Відповісти
А хто ж винуватий? Хто його призначав? Ай-йай-йай - як недобре виходить , знову найвеличніший у гів*і .
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12.06.2025 11:59 Відповісти
19 липня 2022 року Верховна Рада, відповідно до указу Президента України №499/2022, усунула Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України за статтею 47 Дисциплінарного статуту Збройних сил України -«Невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, яке спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки або створило загрозу наступу таких наслідків."
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12.06.2025 12:00 Відповісти
Спочатку Баканова хотіли заарештувати за "людські жертви", але він був такий засмучений що застрелився, як справжній офіцер, а потім поїхав в Куршавель на відпочинок від "важкої, але такої корисної праці на благо Батьківщини"
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12.06.2025 13:15 Відповісти
Все знає про агента Сівковича,але ні слухом,ні духом про агента Козиря.
Нічого собі,таємний агент.
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12.06.2025 12:01 Відповісти
Ну-у-у, просто ... , ну-у про агента козиря терли-бакланили в іншому авто (агент СБУ під час роботи під прикриттям обіймав посаду водія-помічника) !
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12.06.2025 13:11 Відповісти
Самі призначають , самі викривають, самі розслідують і самі себе нагороджують --- таке воно життя .
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12.06.2025 12:07 Відповісти
А хто його призначав як і баканова ,наумова ,демченка ,арестовича ітд ?
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12.06.2025 12:11 Відповісти
Інформаційна операція прикриття/відбілювання частини СБУ і самого Зєлєнского. Нагадаю - друг Зєлєнского Баканов досі не те що не сидить - він поза підозрою.
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12.06.2025 12:12 Відповісти
Потужна боротьба з агентурою ворога набула такої потужності, що прийшлося звільняти свого друга дитинства.
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12.06.2025 12:28 Відповісти
І друга Медведчука з депутатів,якого зє в депутати привів особисто!
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12.06.2025 12:46 Відповісти
Ціла мережа, агентури московитів в Україні, працює і по сьогодення проти України!! Кулініч, не в пустелі, один сидів та гадив Україні!! Там і кадровики, і держСекретарі, і сотні помічників ригоАНАЛІВ, не кажучи уже, про отих, з урядового кварталу, які гадять під прикриттям регламентів КМУ та ВРУ!
Тому і «тікають» у дивний спосіб =відставку, з України істоти з ГенПрокуратури, а ті, хто залишився, у «дивний спосіб» отримують пожертви$ та подарунки€, на млн доларів та євро, від від «невідомих добродіїв»!! Насіров та десятки антикорупційних структур, це підтверджують! Але …можна, я по тіхому, в лєс…???!! І так, з 2019 року!
У Сирійців, відсутні, оті десятки антиКорупційних структур, але задіяні одні вірьовки та автокрани! І справа, рухається!
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12.06.2025 12:29 Відповісти
"Саме за каденції Володимира Зеленського почалася справжня боротьба з держзрадниками. І випадок з Кулінічем - це свідчення цієї боротьби"

Бугага. А призначений Кулініч за чиєї каденції був? Тобто - на початку каденції за керівництва Баканова до СБУ купу кацапської агентури взяли, а після 2022 почали з нею боротися?
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12.06.2025 12:41 Відповісти
Хто тільки не використовував Гордона в якості "зливного бачка"
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12.06.2025 12:41 Відповісти
Дякуйте зє за ці призначеня!
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12.06.2025 12:44 Відповісти
А як же Баканов? Не топ?
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12.06.2025 12:45 Відповісти
Де е горндон,там не буде ,бакланова.
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12.06.2025 13:19 Відповісти
Зелене чмо і бакланові мають відповісти!!!
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12.06.2025 13:19 Відповісти
 
 