Кулинич был топовым агентом РФ, он специально разрушал работу Службы изнутри, - тайный агент СБУ

Бывший начальник Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым Олег Кулинич сознательно разрушал работу органа изнутри.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил тайный агент Службы безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Еще до полномасштабного вторжения РФ СБУ инфильтрировала своего агента в московский офис, который возглавлял подозреваемый в госизмене Владимир Сивкович. Бывший регионал сотрудничал с российскими спецслужбами, проводил в Украине спецоперации и вербовал шпионов внутри страны.

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Агент СБУ во время работы под прикрытием занимал должность водителя-помощника, войдя в доверие к Сивковичу он собирал данные о работе офиса, подконтрольного спецслужбам РФ.

"Среди задач офиса был поиск и вербовка потенциальных агентов, сбор данных, инфильтрация своих агентов в различные государственные структуры в Украине. Фактически это была настоящая кротоферма, где выращивались агенты. Также офис организовывал переправку в Украину специальной техники для скрытой записи определенных лиц. Предатель готовил для ФСБ информацию о политической ситуации в Украине: обзор движений, течений, тенденций. Проводилось много социологических исследований (прим: результаты которых подтасовывали в выгодном РФ ключе)", - отметил он.

Также он рассказал о работе на РФ экс-руководителя Крымского управления СБУ Олега Кулинича, которого в 2022 году лично задержал председатель СБУ Василий Малюк.

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"Кулинич был топовым агентом РФ. После его ареста ФСБ обвинила Сивковича в провале масштабнейшей операции, которую они планировали не один год. СБУ активно очищается от "кротов". Василием Малюком проведена колоссальная работа по очистке спецслужбы, и она еще продолжается. В Службе это самая эффективная работа в этом направлении за все время. Именно при президентстве Владимира Зеленского началась настоящая борьба с госизменниками. И случай с Кулиничем - это свидетельство этой борьбы", - отметил агент.

Показания подтверждают также двое бывших подчиненных Кулинича из Крымского управления СБУ. По их словам, Кулинич специально разваливал работу подразделения: назначал на должности непрофессиональных людей, ставил задачи, не связанные с задачами Крымского Главка, нарушал внутренние правила безопасности, собирал информацию, которую потом мог использовать враг для наступления, блокировал расследование резонансных дел против предателей и тому подобное.

"Кулинич разрушал работу изнутри. То есть реально это было саботирование, уничтожение действующего эффективного органа", - отметили они.

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Они также рассказали, что в ночь полномасштабного вторжения РФ Кулинич лично запретил докладывать в Киев о наступлении россиян на Херсонщину.

"В три часа ночи дежурный сотрудник доложил, что подразделения армии РФ уже развернуты в боевой порядок. Эта информация не была, по указанию Кулинича, предоставлена в центральное управление СБУ", - сказали они.

Напомним, что экс-регионал Владимир Сивкович занимал должность заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины во время президентства Януковича. После Революции Достоинства он сбежал в РФ. Сейчас является подозреваемым в государственной измене и создании преступной организации.

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