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Новости Агент СБУ в офисе Сивковича
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Кулинич был топовым агентом РФ, он специально разрушал работу Службы изнутри, - тайный агент СБУ

Агент СБУ рассказал о работе Кулинича на Россию

Бывший начальник Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым Олег Кулинич сознательно разрушал работу органа изнутри.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил тайный агент Службы безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Еще до полномасштабного вторжения РФ СБУ инфильтрировала своего агента в московский офис, который возглавлял подозреваемый в госизмене Владимир Сивкович. Бывший регионал сотрудничал с российскими спецслужбами, проводил в Украине спецоперации и вербовал шпионов внутри страны.

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Агент СБУ во время работы под прикрытием занимал должность водителя-помощника, войдя в доверие к Сивковичу он собирал данные о работе офиса, подконтрольного спецслужбам РФ.

"Среди задач офиса был поиск и вербовка потенциальных агентов, сбор данных, инфильтрация своих агентов в различные государственные структуры в Украине. Фактически это была настоящая кротоферма, где выращивались агенты. Также офис организовывал переправку в Украину специальной техники для скрытой записи определенных лиц. Предатель готовил для ФСБ информацию о политической ситуации в Украине: обзор движений, течений, тенденций. Проводилось много социологических исследований (прим: результаты которых подтасовывали в выгодном РФ ключе)", - отметил он.

Также он рассказал о работе на РФ экс-руководителя Крымского управления СБУ Олега Кулинича, которого в 2022 году лично задержал председатель СБУ Василий Малюк.

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"Кулинич был топовым агентом РФ. После его ареста ФСБ обвинила Сивковича в провале масштабнейшей операции, которую они планировали не один год. СБУ активно очищается от "кротов". Василием Малюком проведена колоссальная работа по очистке спецслужбы, и она еще продолжается. В Службе это самая эффективная работа в этом направлении за все время. Именно при президентстве Владимира Зеленского началась настоящая борьба с госизменниками. И случай с Кулиничем - это свидетельство этой борьбы", - отметил агент.

Показания подтверждают также двое бывших подчиненных Кулинича из Крымского управления СБУ. По их словам, Кулинич специально разваливал работу подразделения: назначал на должности непрофессиональных людей, ставил задачи, не связанные с задачами Крымского Главка, нарушал внутренние правила безопасности, собирал информацию, которую потом мог использовать враг для наступления, блокировал расследование резонансных дел против предателей и тому подобное.

"Кулинич разрушал работу изнутри. То есть реально это было саботирование, уничтожение действующего эффективного органа", - отметили они.

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Они также рассказали, что в ночь полномасштабного вторжения РФ Кулинич лично запретил докладывать в Киев о наступлении россиян на Херсонщину.

"В три часа ночи дежурный сотрудник доложил, что подразделения армии РФ уже развернуты в боевой порядок. Эта информация не была, по указанию Кулинича, предоставлена в центральное управление СБУ", - сказали они.

Напомним, что экс-регионал Владимир Сивкович занимал должность заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины во время президентства Януковича. После Революции Достоинства он сбежал в РФ. Сейчас является подозреваемым в государственной измене и создании преступной организации.

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Автор: 

СБУ (20060) государственная измена (1571) Кулинич Олег СБУ (25)


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Топ комментарии
+32
Хто його призначив,по своїй рекомендації?Відповідь: призначив ЗЕленський,протягнув друг ЗЕленського Баканов.ДУМАЙ-ТЕ!
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12.06.2025 11:08 Ответить
+15
А цей."таємний" не знає,часом,хто у 2020 призначив Кулініча?! А Баканова,а коли і як повернувся в Україну Портнов?
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12.06.2025 11:12 Ответить
+15
Кулініч - то результати вибору Зе, бо він його призначив. І не тільки його, а і баканова, наумова, портнова, татарова і купу зрадників-антимайданівців. Все це на совісті наріду 73%. Без них аж ніяк це не відбулося!!!
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12.06.2025 11:12 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Тіпічнай такой Мітріч, посконний!
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12.06.2025 11:06 Ответить
старААбрядец
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12.06.2025 11:16 Ответить
Кулініч уже відповів в суді, що Кримський перешийок охороняло два батальйони, а з Криму на них йшло в десять раз більше.

Тобто сам Кулініч, навіть якщо він і зрадник, все рівно нічого суттєвого не змінив.

Наша влада повинна була провести мобілізацію резерву, ще в грудні 2021, коли росіяни почали ставити дедлайни в переговорах зі США.

Поки ці дедлайни не вийшли, росіяни не напали би, а наші встигли по закону ввести військовий стан в Херсонській області.

Наша влада спала, чи просто не вистачило хитрості, по суті чекали, з моря погоди, ніхто не хотів брати відповідальність.
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12.06.2025 12:46 Ответить
Хто його призначив,по своїй рекомендації?Відповідь: призначив ЗЕленський,протягнув друг ЗЕленського Баканов.ДУМАЙ-ТЕ!
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12.06.2025 11:08 Ответить
Там, если внимательно посмотреть, дохрена нестыковок. Журналисты ВВС провели анализ и уже не раз на это указывали.

"Записи ж Кулинича-Сивковича, которые обнародовали следователи, датируются 2019 и началом 2020 года. Важно, что Кулинич тогда еще не был в СБУ. Его назначили начальником Крымского управления 21 октября 2020 года. Возникает вопрос: как он, не будучи в системе, мог влиять на назначение кадров в спецслужбе и передавать россиянам секретную информацию?" - отмечает BBC. Источник: https://censor.net/ru/n3433024
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12.06.2025 11:42 Ответить
Формально Кулініч будучи нач регіонального главку також неміг впливати на призначення у СБУ. А впливав.
Це раз.
Друге, яку посаду за Зеленьського займав небіжчик Портнов, впливаючи на призначення суддів, вплив на судові справи, вирішував питання "по сенкціям", готуючи судові позови від ДБР?
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12.06.2025 12:04 Ответить
Вообще-то Портнов входил в ближний круг задолго до выборов Зели. А Кулинич - человек со стороны, просто прокладка. Там Наумов - как-раз человек из своего круга. И я до сих пор хорошо помню и неуклюжую попытку спихнуть молниеносную оккупацию юга на того-же Кулинича, когда народ рассмеялся с предыдущей версии про "помощника-помощника". Разговоров сколько было от зелени. А вышел пшик.


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12.06.2025 12:22 Ответить
А указом якого агента був призначений кулініч і з чиєї подачі?
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12.06.2025 11:09 Ответить
кулініч ...результат довіри українського народу ,до зеленського🤡 та його шобли ...
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12.06.2025 11:10 Ответить
Коли СБУ візьметься за Бойко,Суркіса?
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12.06.2025 11:12 Ответить
Ну Бойко - 100% справа СБУ, а Суркіс? До Суркіса, швидше, питання у БЕБ чи ДБР мають бути питання (і багато питань), бо ідейним ватніком його важко назвати - просто рубить бабло на всіляких махінаціях і живе в Монако.
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12.06.2025 11:13 Ответить
А цей."таємний" не знає,часом,хто у 2020 призначив Кулініча?! А Баканова,а коли і як повернувся в Україну Портнов?
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12.06.2025 11:12 Ответить
Вы думаете просто так протухшего Гордона достали из нафталина и выпустили это интервью именно сейчас? Аж десять раз
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12.06.2025 11:36 Ответить
А почему никто не вспоминает муженька Ленки Лукаш который руководил внешней разведкой и в упор не заметил подготовки к захвату Крыма?
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12.06.2025 11:12 Ответить
Кулініч - то результати вибору Зе, бо він його призначив. І не тільки його, а і баканова, наумова, портнова, татарова і купу зрадників-антимайданівців. Все це на совісті наріду 73%. Без них аж ніяк це не відбулося!!!
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12.06.2025 11:12 Ответить
Що ж ви так? ОПа вже готувала подати Зелі на підпис нагородити героя орденом!
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12.06.2025 11:12 Ответить
його призначив кловун із баклановим!
обидва "нє прі дєлах"

хто Чонгар розмінував цей "таємний агент" знає?
хто дороги будував, маринивув шашлички?
хто купує барабани та кийки із щитами?

чи він тільки знає, що сівкович спав із чоловіками?
що за андрєй барісича скаже? за гєруса із міндичем?
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12.06.2025 11:14 Ответить
а Баканов -супертоповий!
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12.06.2025 11:15 Ответить
доречі хлєбальнік чисто московський ...
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12.06.2025 11:16 Ответить
21 жовтня 2020 року призначений на посаду очільника кримського управління спецслужби . Був призначений https://www.president.gov.ua/documents/4632020-35421 указом Зеленського. До цього майже 20 років не мав стосунку до роботи спецслужби, займаючи посади в інших держорганах.
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12.06.2025 11:18 Ответить
ну от і вияснили, хто був і є топовим агентом
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12.06.2025 11:28 Ответить
Кулініч зброю роздавав ?
може Дунін ?
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12.06.2025 11:24 Ответить
тут потрібно прикріпити мем від дружбана зелі галустяна.
"а кто ета сделаль"
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12.06.2025 11:21 Ответить
хто небудь розуміє значення слова "топовий"?
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12.06.2025 11:30 Ответить
Мені більше подобається слово "ноковий"...
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12.06.2025 11:38 Ответить
Топовий може походить від слова "топитись"😃А прокурори-інваліди і п'яні судді теж топові? 😃
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12.06.2025 12:09 Ответить
"О третій годині ночі черговий співробітник доповів, що підрозділи армії РФ вже розгорнуті в бойовий порядок...", а Кулініч заборонив передавати цю інформацію в Київ. Джерело: https://censor.net/ua/n3557479
А "черговий співробітник" весь такий із себе - долоню до кашкета, каблуками клацнув, і: "Яволь, герр оберст"!
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12.06.2025 11:30 Ответить
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12.06.2025 11:30 Ответить
Жиииррр...
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12.06.2025 11:37 Ответить
Скукіс - ц прекрасно.
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12.06.2025 12:43 Ответить
"Саме за каденції Володимира Зеленського почалася справжня боротьба з держзрадниками" Джерело: https://censor.net/ua/n3557479"
Відкриваємо Вікі - "21 жовтня 2020 року президент України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Зеленський призначив Кулініча начальником ГУ СБУ в АР Крим"
Це така вона "справжня боротьба"???
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12.06.2025 11:36 Ответить
На хрєна таку хєротень писати на цензорі? Звідкіля взялися ці куліничі_сівковичі у службі?
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12.06.2025 11:41 Ответить
"На хрєна таку хєротень писати на цензорі?"
Па заказу Гостєлєрадіо!
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12.06.2025 11:43 Ответить
>Саме за каденції Володимира Зеленського почалася справжня боротьба з держзрадниками

Ну так, Зе не терпить конкуренції
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12.06.2025 11:44 Ответить
Саме за каденції Володимира Зеленського почалася справжня боротьба з держзрадниками Джерело: https://censor.net/ua/n3557479,
Так Зеленський призначив цих зрадників на посади, можливо не потрібно було призначати, щоб поспражньому з ними боротись.
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12.06.2025 11:46 Ответить
Може він такий "От зараз призначу зрадників в СБУ, в депутатську більшість візьму самих покидьків, зрадників, відвертих агентів ФСБ, а потім ЯК ПОТУЖНО-ПОТУЖНО переможу їх!"
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12.06.2025 11:54 Ответить
Саме за каденції Володимира Зеленського почалася справжня боротьба з держзрадниками

Серйозно? А хто ж їх призначав?

Нагадаємо, що ексрегіонал Володимир Сівкович обіймав посаду заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України під час президентства Януковича. Після Революції Гідності він втік до РФ. Наразі є підозрюваним у державній зраді та створенні злочинної організації.

Але у борцунів нема жодних питань до Гетманцева.
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12.06.2025 11:55 Ответить
Заради першого речення і публікувалося все інтерв'ю
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12.06.2025 12:24 Ответить
Лідора призначенець , так як і фельдмаршел бакланов
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12.06.2025 11:58 Ответить
Клятий Порошенко його туди призначив а друг дитинства Луценко не розгледів ворога!!!!!
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12.06.2025 11:58 Ответить
А хто ж винуватий? Хто його призначав? Ай-йай-йай - як недобре виходить , знову найвеличніший у гів*і .
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12.06.2025 11:59 Ответить
19 липня 2022 року Верховна Рада, відповідно до указу Президента України №499/2022, усунула Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України за статтею 47 Дисциплінарного статуту Збройних сил України -«Невиконання (неналежне виконання) службових обов'язків, яке спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки або створило загрозу наступу таких наслідків."
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12.06.2025 12:00 Ответить
Все знає про агента Сівковича,але ні слухом,ні духом про агента Козиря.
Нічого собі,таємний агент.
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12.06.2025 12:01 Ответить
Самі призначають , самі викривають, самі розслідують і самі себе нагороджують --- таке воно життя .
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12.06.2025 12:07 Ответить
А хто його призначав як і баканова ,наумова ,демченка ,арестовича ітд ?
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12.06.2025 12:11 Ответить
Інформаційна операція прикриття/відбілювання частини СБУ і самого Зєлєнского. Нагадаю - друг Зєлєнского Баканов досі не те що не сидить - він поза підозрою.
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12.06.2025 12:12 Ответить
Потужна боротьба з агентурою ворога набула такої потужності, що прийшлося звільняти свого друга дитинства.
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12.06.2025 12:28 Ответить
І друга Медведчука з депутатів,якого зє в депутати привів особисто!
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12.06.2025 12:46 Ответить
Ціла мережа, агентури московитів в Україні, працює і по сьогодення проти України!! Кулініч, не в пустелі, один сидів та гадив Україні!! Там і кадровики, і держСекретарі, і сотні помічників ригоАНАЛІВ, не кажучи уже, про отих, з урядового кварталу, які гадять під прикриттям регламентів КМУ та ВРУ!
Тому і «тікають» у дивний спосіб =відставку, з України істоти з ГенПрокуратури, а ті, хто залишився, у «дивний спосіб» отримують пожертви$ та подарунки€, на млн доларів та євро, від від «невідомих добродіїв»!! Насіров та десятки антикорупційних структур, це підтверджують! Але …можна, я по тіхому, в лєс…???!! І так, з 2019 року!
У Сирійців, відсутні, оті десятки антиКорупційних структур, але задіяні одні вірьовки та автокрани! І справа, рухається!
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12.06.2025 12:29 Ответить
"Саме за каденції Володимира Зеленського почалася справжня боротьба з держзрадниками. І випадок з Кулінічем - це свідчення цієї боротьби"

Бугага. А призначений Кулініч за чиєї каденції був? Тобто - на початку каденції за керівництва Баканова до СБУ купу кацапської агентури взяли, а після 2022 почали з нею боротися?
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12.06.2025 12:41 Ответить
Хто тільки не використовував Гордона в якості "зливного бачка"
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12.06.2025 12:41 Ответить
Дякуйте зє за ці призначеня!
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12.06.2025 12:44 Ответить
А як же Баканов? Не топ?
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12.06.2025 12:45 Ответить
 
 