Кулинич был топовым агентом РФ, он специально разрушал работу Службы изнутри, - тайный агент СБУ
Бывший начальник Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым Олег Кулинич сознательно разрушал работу органа изнутри.
Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил тайный агент Службы безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Еще до полномасштабного вторжения РФ СБУ инфильтрировала своего агента в московский офис, который возглавлял подозреваемый в госизмене Владимир Сивкович. Бывший регионал сотрудничал с российскими спецслужбами, проводил в Украине спецоперации и вербовал шпионов внутри страны.
Агент СБУ во время работы под прикрытием занимал должность водителя-помощника, войдя в доверие к Сивковичу он собирал данные о работе офиса, подконтрольного спецслужбам РФ.
"Среди задач офиса был поиск и вербовка потенциальных агентов, сбор данных, инфильтрация своих агентов в различные государственные структуры в Украине. Фактически это была настоящая кротоферма, где выращивались агенты. Также офис организовывал переправку в Украину специальной техники для скрытой записи определенных лиц. Предатель готовил для ФСБ информацию о политической ситуации в Украине: обзор движений, течений, тенденций. Проводилось много социологических исследований (прим: результаты которых подтасовывали в выгодном РФ ключе)", - отметил он.
Также он рассказал о работе на РФ экс-руководителя Крымского управления СБУ Олега Кулинича, которого в 2022 году лично задержал председатель СБУ Василий Малюк.
"Кулинич был топовым агентом РФ. После его ареста ФСБ обвинила Сивковича в провале масштабнейшей операции, которую они планировали не один год. СБУ активно очищается от "кротов". Василием Малюком проведена колоссальная работа по очистке спецслужбы, и она еще продолжается. В Службе это самая эффективная работа в этом направлении за все время. Именно при президентстве Владимира Зеленского началась настоящая борьба с госизменниками. И случай с Кулиничем - это свидетельство этой борьбы", - отметил агент.
Показания подтверждают также двое бывших подчиненных Кулинича из Крымского управления СБУ. По их словам, Кулинич специально разваливал работу подразделения: назначал на должности непрофессиональных людей, ставил задачи, не связанные с задачами Крымского Главка, нарушал внутренние правила безопасности, собирал информацию, которую потом мог использовать враг для наступления, блокировал расследование резонансных дел против предателей и тому подобное.
"Кулинич разрушал работу изнутри. То есть реально это было саботирование, уничтожение действующего эффективного органа", - отметили они.
Они также рассказали, что в ночь полномасштабного вторжения РФ Кулинич лично запретил докладывать в Киев о наступлении россиян на Херсонщину.
"В три часа ночи дежурный сотрудник доложил, что подразделения армии РФ уже развернуты в боевой порядок. Эта информация не была, по указанию Кулинича, предоставлена в центральное управление СБУ", - сказали они.
Напомним, что экс-регионал Владимир Сивкович занимал должность заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины во время президентства Януковича. После Революции Достоинства он сбежал в РФ. Сейчас является подозреваемым в государственной измене и создании преступной организации.
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Тобто сам Кулініч, навіть якщо він і зрадник, все рівно нічого суттєвого не змінив.
Наша влада повинна була провести мобілізацію резерву, ще в грудні 2021, коли росіяни почали ставити дедлайни в переговорах зі США.
Поки ці дедлайни не вийшли, росіяни не напали би, а наші встигли по закону ввести військовий стан в Херсонській області.
Наша влада спала, чи просто не вистачило хитрості, по суті чекали, з моря погоди, ніхто не хотів брати відповідальність.
"Записи ж Кулинича-Сивковича, которые обнародовали следователи, датируются 2019 и началом 2020 года. Важно, что Кулинич тогда еще не был в СБУ. Его назначили начальником Крымского управления 21 октября 2020 года. Возникает вопрос: как он, не будучи в системе, мог влиять на назначение кадров в спецслужбе и передавать россиянам секретную информацию?" - отмечает BBC. Источник: https://censor.net/ru/n3433024
Це раз.
Друге, яку посаду за Зеленьського займав небіжчик Портнов, впливаючи на призначення суддів, вплив на судові справи, вирішував питання "по сенкціям", готуючи судові позови від ДБР?
обидва "нє прі дєлах"
хто Чонгар розмінував цей "таємний агент" знає?
хто дороги будував, маринивув шашлички?
хто купує барабани та кийки із щитами?
чи він тільки знає, що сівкович спав із чоловіками?
що за андрєй барісича скаже? за гєруса із міндичем?
може Дунін ?
"а кто ета сделаль"
А "черговий співробітник" весь такий із себе - долоню до кашкета, каблуками клацнув, і: "Яволь, герр оберст"!
Відкриваємо Вікі - "21 жовтня 2020 року президент України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Зеленський призначив Кулініча начальником ГУ СБУ в АР Крим"
Це така вона "справжня боротьба"???
Па заказу Гостєлєрадіо!
Ну так, Зе не терпить конкуренції
Так Зеленський призначив цих зрадників на посади, можливо не потрібно було призначати, щоб поспражньому з ними боротись.
Серйозно? А хто ж їх призначав?
Нагадаємо, що ексрегіонал Володимир Сівкович обіймав посаду заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України під час президентства Януковича. Після Революції Гідності він втік до РФ. Наразі є підозрюваним у державній зраді та створенні злочинної організації.
Але у борцунів нема жодних питань до Гетманцева.
Нічого собі,таємний агент.
Тому і «тікають» у дивний спосіб =відставку, з України істоти з ГенПрокуратури, а ті, хто залишився, у «дивний спосіб» отримують пожертви$ та подарунки€, на млн доларів та євро, від від «невідомих добродіїв»!! Насіров та десятки антикорупційних структур, це підтверджують! Але …можна, я по тіхому, в лєс…???!! І так, з 2019 року!
У Сирійців, відсутні, оті десятки антиКорупційних структур, але задіяні одні вірьовки та автокрани! І справа, рухається!
Бугага. А призначений Кулініч за чиєї каденції був? Тобто - на початку каденції за керівництва Баканова до СБУ купу кацапської агентури взяли, а після 2022 почали з нею боротися?