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Німеччина виділить 9 млрд євро на військову допомогу Україні у 2025 році, - Пісторіус

пісторіус

Цього року Німеччина надасть Україні 9 мільярдів євро військової допомоги, частина з яких буде спрямована на закупівлю далекобійної зброї.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Берлін профінансує закупівлю далекобійних систем, які мають бути виготовлені та передані Україні найближчим часом. Пісторіус зазначив, що для цього вже укладено відповідні домовленості.

"Ми планували 4 млрд євро допомоги Україні. Останніми місяцями ми підняли до 7 млрд цю допомогу. (Хочемо, - ред.) додати ще 1,9 млрд євро, це ще остаточно не вирішено. Однак частина з цього буде взято для фінансування проєкту далекобійної зброї. Отже, таким чином ми надамо 9 млрд євро на підтримку України", - пояснив міністр.

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Автор: 

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Німеччина виділить 9 млрд євро

Наші рідні багатії теж багато чого виділяють: піт, шкіряне сало, сечовину та інші продукти обміну речовин.
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12.06.2025 16:51 Відповісти
Данкє шон, Дойчланд !

готівкую ЗЄльоним НЕ давайте !
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12.06.2025 16:52 Відповісти
Дякуємо уряду і народу Німечини за допомогу Україні.
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12.06.2025 16:53 Відповісти
Скільки можна повторювати, вони допомагають не Україні а собі. Вони локалізують війну в Україні щонайменше до 2030 року, поки самі не озброяться унеможлививши напад на себе. І саме за це вони платитимуть, даватимуть таку сяку зброю... і так, їм абсолютно начхати скільки земель Україна при цьому втратить і скільки тут людей не стане. Їм взагалі начхати на Україну, вона потрібна ЄС лише як буфер
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12.06.2025 17:48 Відповісти
 
 