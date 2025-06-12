Німеччина виділить 9 млрд євро на військову допомогу Україні у 2025 році, - Пісторіус

Цього року Німеччина надасть Україні 9 мільярдів євро військової допомоги, частина з яких буде спрямована на закупівлю далекобійної зброї.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, Берлін профінансує закупівлю далекобійних систем, які мають бути виготовлені та передані Україні найближчим часом. Пісторіус зазначив, що для цього вже укладено відповідні домовленості.

"Ми планували 4 млрд євро допомоги Україні. Останніми місяцями ми підняли до 7 млрд цю допомогу. (Хочемо, - ред.) додати ще 1,9 млрд євро, це ще остаточно не вирішено. Однак частина з цього буде взято для фінансування проєкту далекобійної зброї. Отже, таким чином ми надамо 9 млрд євро на підтримку України", - пояснив міністр.

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