Германия выделит 9 млрд евро на военную помощь Украине в 2025 году, - Писториус

В этом году Германия предоставит Украине 9 миллиардов евро военной помощи, часть из которых будет направлена на закупку дальнобойного оружия.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Берлин профинансирует закупку дальнобойных систем, которые должны быть изготовлены и переданы Украине в ближайшее время. Писториус отметил, что для этого уже заключены соответствующие договоренности.

"Мы планировали 4 млрд евро помощи Украине. В последние месяцы мы подняли до 7 млрд эту помощь. (Хотим, - ред.) добавить еще 1,9 млрд евро, это еще окончательно не решено. Однако часть из этого будет взята для финансирования проекта дальнобойного оружия. Итак, таким образом мы предоставим 9 млрд евро на поддержку Украины", - сказал министр.

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