УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7483 відвідувача онлайн
Новини Втрати Грузинського легіону
3 388 5

На базі "Грузинського легіону" сталася диверсія, загинув боєць Деметре Дарчіа

У четвер, 12 червня, загинув боєць "Грузинського національного легіону" Деметре Дарчіа внаслідок ворожого диверсійного акту, скоєного у розташуванні підрозділу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив сам легіон та підтвердив командир Мамука Мамулашвілі.

За його даними, на територію бази легіону занесли вибухову речовину, яка здетонувала в той момент, коли військовослужбовець перебував у безпосередній близькості до неї.

Наразі проводяться слідчі дії спеціальними службами та Національної поліції України, додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія визнала "Грузинський легіон" терористичною організацією

У "Грузинському легіоні" повідомили, що вибуховий пристрій на територію проніс невідомий.

"Зазначена подія була добре спланованою акцією, що підозріло збіглася з так званим "днем Росії", який відзначається 12 червня. Відповідні служби продовжують розслідування. На цьому етапі нам не відомі інші подробиці", - додали у повідомленні.

Грузинський легіон - загинув боєць Деметре Дарчіа через диверсію
Грузинський легіон - загинув боєць Деметре Дарчіа через диверсію
Грузинський легіон - загинув боєць Деметре Дарчіа через диверсію

Автор: 

втрати (4461) диверсія (357) Мамулашвілі Мамука (9) Грузинський легіон (16)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пильнуймо, за московськими виродками!
Слава Україні та Грузії!!
показати весь коментар
12.06.2025 23:40 Відповісти
Тому що бардак, батоно Мамука. Тиловий ППД - така сама територія військової частини і цивільним там нєкуй шастать. Охорона периметру та КП на воротах.
Здається - це ази.
показати весь коментар
12.06.2025 23:45 Відповісти
'невідомий' на базу приніс... Це все що потрібно знати про охорону і оборону ОКП.
показати весь коментар
13.06.2025 00:00 Відповісти
якщо відео з камер зникло, або камери не працювали, або наряд нічого не бачив, тоді питання, чи був диверсант взагалі.
Дуже слабо віриться в цю версію...
показати весь коментар
13.06.2025 00:02 Відповісти
Генацвалі, ви там часом хванчкару з бурячихою не сплутали, якщо вам пересічний бомж прямо на базі може в сраку запихнути півкіло с4?
показати весь коментар
13.06.2025 01:03 Відповісти
 
 