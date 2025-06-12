На базі "Грузинського легіону" сталася диверсія, загинув боєць Деметре Дарчіа
У четвер, 12 червня, загинув боєць "Грузинського національного легіону" Деметре Дарчіа внаслідок ворожого диверсійного акту, скоєного у розташуванні підрозділу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив сам легіон та підтвердив командир Мамука Мамулашвілі.
За його даними, на територію бази легіону занесли вибухову речовину, яка здетонувала в той момент, коли військовослужбовець перебував у безпосередній близькості до неї.
Наразі проводяться слідчі дії спеціальними службами та Національної поліції України, додав він.
У "Грузинському легіоні" повідомили, що вибуховий пристрій на територію проніс невідомий.
"Зазначена подія була добре спланованою акцією, що підозріло збіглася з так званим "днем Росії", який відзначається 12 червня. Відповідні служби продовжують розслідування. На цьому етапі нам не відомі інші подробиці", - додали у повідомленні.
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Слава Україні та Грузії!!
Здається - це ази.
Дуже слабо віриться в цю версію...