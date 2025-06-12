На базе "Грузинского легиона" произошла диверсия, погиб боец Деметре Дарчиа, - командир Мамулашвили

В четверг, 12 июня, погиб боец "Грузинского национального легиона" Деметре Дарчиа вследствие вражеского диверсионного акта, совершенного в расположении подразделения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил сам легион и подтвердил командир Мамука Мамулашвили.

По его данным, на территорию базы легиона занесли взрывчатое вещество, которое сдетонировало в тот момент, когда военнослужащий находился в непосредственной близости к нему.

Сейчас проводятся следственные действия специальными службами и Национальной полиции Украины, добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия признала "Грузинский легион" террористической организацией

В "Грузинском легионе" сообщили, что взрывное устройство на территорию пронес неизвестный.

"Указанное событие было хорошо спланированной акцией, подозрительно совпавшей с так называемым "днем России", который отмечается 12 июня. Соответствующие службы продолжают расследование. На этом этапе нам не известны другие подробности", - добавили в сообщении.





