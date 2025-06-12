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Новости Потери Грузинского легиона
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На базе "Грузинского легиона" произошла диверсия, погиб боец Деметре Дарчиа, - командир Мамулашвили

В четверг, 12 июня, погиб боец "Грузинского национального легиона" Деметре Дарчиа вследствие вражеского диверсионного акта, совершенного в расположении подразделения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил сам легион и подтвердил командир Мамука Мамулашвили.

По его данным, на территорию базы легиона занесли взрывчатое вещество, которое сдетонировало в тот момент, когда военнослужащий находился в непосредственной близости к нему.

Сейчас проводятся следственные действия специальными службами и Национальной полиции Украины, добавил он.

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В "Грузинском легионе" сообщили, что взрывное устройство на территорию пронес неизвестный.

"Указанное событие было хорошо спланированной акцией, подозрительно совпавшей с так называемым "днем России", который отмечается 12 июня. Соответствующие службы продолжают расследование. На этом этапе нам не известны другие подробности", - добавили в сообщении.

Грузинский легион - погиб боец Деметре Дарчиа из-за диверсии
Грузинский легион - погиб боец Деметре Дарчиа из-за диверсии
Грузинский легион - погиб боец Деметре Дарчиа из-за диверсии

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потери (4440) диверсия (306) Мамулашвили Мамук (8) Грузинский Легион (17)


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Пильнуймо, за московськими виродками!
Слава Україні та Грузії!!
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12.06.2025 23:40 Ответить
Тому що бардак, батоно Мамука. Тиловий ППД - така сама територія військової частини і цивільним там нєкуй шастать. Охорона периметру та КП на воротах.
Здається - це ази.
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12.06.2025 23:45 Ответить
'невідомий' на базу приніс... Це все що потрібно знати про охорону і оборону ОКП.
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13.06.2025 00:00 Ответить
якщо відео з камер зникло, або камери не працювали, або наряд нічого не бачив, тоді питання, чи був диверсант взагалі.
Дуже слабо віриться в цю версію...
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13.06.2025 00:02 Ответить
Генацвалі, ви там часом хванчкару з бурячихою не сплутали, якщо вам пересічний бомж прямо на базі може в сраку запихнути півкіло с4?
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13.06.2025 01:03 Ответить
 
 