На базе "Грузинского легиона" произошла диверсия, погиб боец Деметре Дарчиа, - командир Мамулашвили
В четверг, 12 июня, погиб боец "Грузинского национального легиона" Деметре Дарчиа вследствие вражеского диверсионного акта, совершенного в расположении подразделения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил сам легион и подтвердил командир Мамука Мамулашвили.
По его данным, на территорию базы легиона занесли взрывчатое вещество, которое сдетонировало в тот момент, когда военнослужащий находился в непосредственной близости к нему.
Сейчас проводятся следственные действия специальными службами и Национальной полиции Украины, добавил он.
В "Грузинском легионе" сообщили, что взрывное устройство на территорию пронес неизвестный.
"Указанное событие было хорошо спланированной акцией, подозрительно совпавшей с так называемым "днем России", который отмечается 12 июня. Соответствующие службы продолжают расследование. На этом этапе нам не известны другие подробности", - добавили в сообщении.
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Слава Україні та Грузії!!
Здається - це ази.
Дуже слабо віриться в цю версію...