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Новини Атака дронів на Чернігівщину
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Ворожі дрони вбили чоловіка на Чернігівщині

зведення Генштабу ЗСУ

Учора, 12 червня, російські війська з дрона вдарили по прикордонному селу Новгород-Сіверського району Чернігівської області. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА В'яеслав Чаус.

Внаслідок ворожої атаки загинув 46-річний місцевий мешканець.

За добу (із 8 ранку 12 червня по 8 ранку 13 червня) російська армія 18 разів обстріляла Чернігівську область. Всього зафіксовано 32 вибухи. Ворог атакував Новгород-Сіверський, Чернігівський та Корюківський райони. Обстріл вели із FPV-дронів, мінометів та артилерії. Під обстрілом 9 населених пунктів у  чотирьох громадах.

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Автор: 

Житомирська область (1286) Чернігівська область (953) Житомирський район (20) Корюківський район (15) Новгород-Сіверський район (24) Чернігівський район (48)


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Hellis
@13Hellis_13
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13 год
а зелений гундосий апокаліпсис зрозумів взагалі, що сказав цією фразою з приводу потреби евакуації мешканців СУМ: "я вам точно хочу сказати, якщо місто буде порожне (населення буде евакуйоване), його дуже просто захопити". ?

Це *******, с*ка, *******...
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13.06.2025 09:22 Відповісти
 
 