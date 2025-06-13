Ворожі дрони вбили чоловіка на Чернігівщині
Учора, 12 червня, російські війська з дрона вдарили по прикордонному селу Новгород-Сіверського району Чернігівської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА В'яеслав Чаус.
Внаслідок ворожої атаки загинув 46-річний місцевий мешканець.
За добу (із 8 ранку 12 червня по 8 ранку 13 червня) російська армія 18 разів обстріляла Чернігівську область. Всього зафіксовано 32 вибухи. Ворог атакував Новгород-Сіверський, Чернігівський та Корюківський райони. Обстріл вели із FPV-дронів, мінометів та артилерії. Під обстрілом 9 населених пунктів у чотирьох громадах.
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@13Hellis_13
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13 год
а зелений гундосий апокаліпсис зрозумів взагалі, що сказав цією фразою з приводу потреби евакуації мешканців СУМ: "я вам точно хочу сказати, якщо місто буде порожне (населення буде евакуйоване), його дуже просто захопити". ?
Це *******, с*ка, *******...