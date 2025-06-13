Вражеские дроны убили мужчину в Черниговской области

Вчера, 12 июня, российские войска с дрона ударили по приграничному селу Новгород-Северского района Черниговской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вячеслав Чаус.

В результате вражеской атаки погиб 46-летний местный житель.

За сутки (с 8 утра 12 июня по 8 утра 13 июня) российская армия 18 раз обстреляла Черниговскую область. Всего зафиксировано 32 взрыва. Враг атаковал Новгород-Северский, Черниговский и Корюковский районы. Обстрел вели из FPV-дронов, минометов и артиллерии. Под обстрелом 9 населенных пунктов в четырех громадах.

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