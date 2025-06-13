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Новости Атака дронов на Черниговщину
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Вражеские дроны убили мужчину в Черниговской области

сводка Генштаба ВСУ

Вчера, 12 июня, российские войска с дрона ударили по приграничному селу Новгород-Северского района Черниговской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вячеслав Чаус.

В результате вражеской атаки погиб 46-летний местный житель.

За сутки (с 8 утра 12 июня по 8 утра 13 июня) российская армия 18 раз обстреляла Черниговскую область. Всего зафиксировано 32 взрыва. Враг атаковал Новгород-Северский, Черниговский и Корюковский районы. Обстрел вели из FPV-дронов, минометов и артиллерии. Под обстрелом 9 населенных пунктов в четырех громадах.

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Автор: 

Житомирская область (1414) Черниговская область (1178) Житомирский район (18) Корюковский район (16) Новгород-Северский район (24) Черниговский район (47)


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Hellis
@13Hellis_13
·
13 год
а зелений гундосий апокаліпсис зрозумів взагалі, що сказав цією фразою з приводу потреби евакуації мешканців СУМ: "я вам точно хочу сказати, якщо місто буде порожне (населення буде евакуйоване), його дуже просто захопити". ?

Це *******, с*ка, *******...
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13.06.2025 09:22 Ответить
 
 