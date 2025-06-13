Вражеские дроны убили мужчину в Черниговской области
Вчера, 12 июня, российские войска с дрона ударили по приграничному селу Новгород-Северского района Черниговской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вячеслав Чаус.
В результате вражеской атаки погиб 46-летний местный житель.
За сутки (с 8 утра 12 июня по 8 утра 13 июня) российская армия 18 раз обстреляла Черниговскую область. Всего зафиксировано 32 взрыва. Враг атаковал Новгород-Северский, Черниговский и Корюковский районы. Обстрел вели из FPV-дронов, минометов и артиллерии. Под обстрелом 9 населенных пунктов в четырех громадах.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@13Hellis_13
·
13 год
а зелений гундосий апокаліпсис зрозумів взагалі, що сказав цією фразою з приводу потреби евакуації мешканців СУМ: "я вам точно хочу сказати, якщо місто буде порожне (населення буде евакуйоване), його дуже просто захопити". ?
Це *******, с*ка, *******...