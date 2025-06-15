5 099 7
Війська РФ просунулися біля Білогорівки, Одрадного та с.Запоріжжя, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ мають просування на території Луганської та Донецької областей.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Білогорівки (селище у Лисичанській міській громаді Сєвєродонецького району Луганської області), Одрадного (селище Великоновосілківської селищної громада Волноваського району Донецької області) та Запоріжжя (село Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Еще с февраля 2022 года было понятно, что цели выиграть войну нет, потому что хотящие выиграть войну действуют по-другому.
чому не засипають самоскидами бите скло з відпрацьованим мастилом посадки та шляхи
х й проїдуть на багі та мотоциклах
зрадники на самому верху