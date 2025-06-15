УКР
Новини Оновлені карти DeepState
5 099 7

Війська РФ просунулися біля Білогорівки, Одрадного та с.Запоріжжя, - DeepState. КАРТИ

Білогорівка карта

Війська РФ мають просування на території Луганської та Донецької областей.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Білогорівки (селище у Лисичанській міській громаді Сєвєродонецького району Луганської області), Одрадного (селище Великоновосілківської селищної громада Волноваського району Донецької області) та Запоріжжя (село Комарської сільської громади Волноваського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони відкинули ворога біля Котлярівки, окупанти просунулися біля Одрадного, Шевченка Першого та в Комарі, - DeepState. КАРТИ

Білогорівка карта
Білогорівка

Одрадне карта
Одрадне

Запоріжжя карта
Запоріжжя 

Нічого крім розстрілів у центрі Києва як Чаушеску на поможе. Це не просто виродки які не зробили фортефікацій - це моральні деграданти
15.06.2025 07:38 Відповісти
Простите, а вы чего ожидали от верхушки у которой у одних в РФ родственники, а у других наполняется кошелек?

Еще с февраля 2022 года было понятно, что цели выиграть войну нет, потому что хотящие выиграть войну действуют по-другому.
15.06.2025 08:36 Відповісти
Цю зелену блювоту і треба було прибирати у лютому 22, а не залишати при владі. Країна кончених ідіотів, обрала своє знищення!
15.06.2025 13:33 Відповісти
Ненавиджу більш за пу(він відкритий і зрозумілий ворог)зе та виродків при владі!
15.06.2025 08:42 Відповісти
Чому не сидять довічно з конфіскацією майна виродки відповідальні за фортифікації та забезпечення підрозділів на важких напрямках?
15.06.2025 09:43 Відповісти
битого скла сотні тон
чому не засипають самоскидами бите скло з відпрацьованим мастилом посадки та шляхи
х й проїдуть на багі та мотоциклах
зрадники на самому верху
15.06.2025 10:09 Відповісти
В июне 1994 г. надо было голосовать за Плюща!
15.06.2025 11:21 Відповісти
 
 