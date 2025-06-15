Войска РФ продвинулись возле Белогоровки, Отрадного и с.Запорожье, - DeepState
Войска РФ имеют продвижение на территории Луганской и Донецкой областей.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Белогоровки (поселок в Лисичанской городской громаде Северодонецкого района Луганской области), Отрадного (поселок Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области) и Запорожья (село Комарской сельской громады Волновахского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Еще с февраля 2022 года было понятно, что цели выиграть войну нет, потому что хотящие выиграть войну действуют по-другому.
чому не засипають самоскидами бите скло з відпрацьованим мастилом посадки та шляхи
х й проїдуть на багі та мотоциклах
зрадники на самому верху