Войска РФ продвинулись возле Белогоровки, Отрадного и с.Запорожье, - DeepState

Белогоровка карта

Войска РФ имеют продвижение на территории Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Белогоровки (поселок в Лисичанской городской громаде Северодонецкого района Луганской области), Отрадного (поселок Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области) и Запорожья (село Комарской сельской громады Волновахского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны отбросили врага возле Котляровки, оккупанты продвинулись возле Отрадного, Шевченко Первого и в Комаре, - DeepState. КАРТЫ

Белогоровка карта
Белогоровка

Одрадное карта
Отрадное

Запорожье карта
Запорожье

Нічого крім розстрілів у центрі Києва як Чаушеску на поможе. Це не просто виродки які не зробили фортефікацій - це моральні деграданти
15.06.2025 07:38 Ответить
Простите, а вы чего ожидали от верхушки у которой у одних в РФ родственники, а у других наполняется кошелек?

Еще с февраля 2022 года было понятно, что цели выиграть войну нет, потому что хотящие выиграть войну действуют по-другому.
15.06.2025 08:36 Ответить
Цю зелену блювоту і треба було прибирати у лютому 22, а не залишати при владі. Країна кончених ідіотів, обрала своє знищення!
15.06.2025 13:33 Ответить
Ненавиджу більш за пу(він відкритий і зрозумілий ворог)зе та виродків при владі!
15.06.2025 08:42 Ответить
Чому не сидять довічно з конфіскацією майна виродки відповідальні за фортифікації та забезпечення підрозділів на важких напрямках?
15.06.2025 09:43 Ответить
битого скла сотні тон
чому не засипають самоскидами бите скло з відпрацьованим мастилом посадки та шляхи
х й проїдуть на багі та мотоциклах
зрадники на самому верху
15.06.2025 10:09 Ответить
В июне 1994 г. надо было голосовать за Плюща!
15.06.2025 11:21 Ответить
 
 