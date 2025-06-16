На прикордонні Сумщини інтенсивність штурмів знизилася, - Держприкордонслужба

На прикордонні Сумщини намагається діяти за допомогою малих штурмових груп, які переходять кордон для того, щоб розширити зону боїв. Однак за останній час кількість таких спроб зменшилась. Все через те, що штурмові групи постійно знищують.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Це десятки вбитими, десятки пораненими. Коли ворог почав застосовувати таку тактику, ми бачили, що він практично не зважає на свої втрати. Зараз, певно через певний брак живої сили, активність ворога на напрямку значно знизилася. І, власне, також можу відмітити, що навіть застосування такими малими групами квадроциклів або мототехніки, також значно зменшилося", - зазначив речник ДПСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У зв’язку з активізацією РФ у прикордонні Сумщини з’явиться ще один напрямок - Північно-Слобожанський, - Генштаб