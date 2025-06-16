УКР
На прикордонні Сумщини інтенсивність штурмів знизилася, - Держприкордонслужба

Бої на північному напрямку

На прикордонні Сумщини намагається діяти за допомогою малих штурмових груп, які переходять кордон для того, щоб розширити зону боїв. Однак за останній час кількість таких спроб зменшилась. Все через те, що штурмові групи постійно знищують.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Це десятки вбитими, десятки пораненими. Коли ворог почав застосовувати таку тактику, ми бачили, що він практично не зважає на свої втрати. Зараз, певно через певний брак живої сили, активність ворога на напрямку значно знизилася. І, власне, також можу відмітити, що навіть застосування такими малими групами квадроциклів або мототехніки, також значно зменшилося", - зазначив речник ДПСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У зв’язку з активізацією РФ у прикордонні Сумщини з’явиться ще один напрямок - Північно-Слобожанський, - Генштаб

Держприкордонслужба ДПСУ (6428) Сумська область (4237) бойові дії (4645)
Коментувати
Ресурс дебілів таки обмежений. Навіть нарасєє..
16.06.2025 10:49 Відповісти
Я не зрозумів, це що поскаржилися з цього приводу. Навіщо все викликати в інтернеті
16.06.2025 10:55 Відповісти
У зв'язку з активізацією РФ у прикордонні Сумщини з'явиться ще один напрямок - Північно-Слобожанський, - Генштаб

***** не пойняв
16.06.2025 11:34 Відповісти
 
 