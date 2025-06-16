На приграничье Сумщины интенсивность штурмов снизилась, - Госпогранслужба

На границе Сумщины РФ пытается действовать с помощью малых штурмовых групп, которые переходят границу для того, чтобы расширить зону боев. Однако за последнее время количество таких попыток уменьшилось. Все из-за того, что штурмовые группы постоянно уничтожают.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Это десятки убитыми, десятки ранеными. Когда враг начал применять такую тактику, мы видели, что он практически не учитывает свои потери. Сейчас, вероятно из-за определенной нехватки живой силы, активность врага на направлении значительно снизилась. И, собственно, также могу отметить, что даже применение такими малыми группами квадроциклов или мототехники, также значительно уменьшилось", - отметил спикер ГПСУ.

