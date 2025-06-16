РУС
665

На приграничье Сумщины интенсивность штурмов снизилась, - Госпогранслужба

Бои на северном направлении

На границе Сумщины РФ пытается действовать с помощью малых штурмовых групп, которые переходят границу для того, чтобы расширить зону боев. Однако за последнее время количество таких попыток уменьшилось. Все из-за того, что штурмовые группы постоянно уничтожают.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Это десятки убитыми, десятки ранеными. Когда враг начал применять такую тактику, мы видели, что он практически не учитывает свои потери. Сейчас, вероятно из-за определенной нехватки живой силы, активность врага на направлении значительно снизилась. И, собственно, также могу отметить, что даже применение такими малыми группами квадроциклов или мототехники, также значительно уменьшилось", - отметил спикер ГПСУ.

Госпогранслужба (6856) Сумская область (3678) боевые действия (4889)
Ресурс дебілів таки обмежений. Навіть нарасєє..
16.06.2025 10:49 Ответить
Я не зрозумів, це що поскаржилися з цього приводу. Навіщо все викликати в інтернеті
16.06.2025 10:55 Ответить
***** не пойняв
16.06.2025 11:34 Ответить
 
 