ЄС не знижуватиме стелю цін на російську нафту без підтримки G7, - ЗМІ
Європейський Союз не знижуватиме самостійно граничну ціну на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель, оскільки таку ініціативу, ймовірно, не підтримає "Група семи".
Про це повідомили два дипломати ключових держав ЄС на умовах анонімності, передає Цензор.НЕТ.
Зниження цінової стелі пропонувалося в рамках обговорення 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Однак, як зазначають джерела, рішення має ухвалюватися спільно з партнерами з G7. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що питання обговорюватиметься на саміті "Групи семи" в Канаді.
"Очевидно, що на саміті в Канаді G7 не підтримає зниження стелі ціни з 60 до 45 доларів за барель. У такому разі ЄС не буде вносити цей захід у 18-й пакет санкцій", - повідомив один зі співрозмовників видання.
Інший дипломат підтвердив, що під час засідання Coreper 16 червня наголошувалося на необхідності координації з G7 щодо цього питання, а також озвучувалися занепокоєння щодо зниження максимальної ціни. За його словами, одностороннє зниження стелі ціни на нафту з боку ЄС є малоймовірним.
ЄС говорив про 45, та й 45 не будуть приймати, ось кажуть.
"Партньори", блд.
У Трампа ненавидять Єрмака. Вже відверто не пусають на поріг. Кого Зеленський відпрвляє в Америку домовлятися? Єрмака.
Головний чинник перемоги над пітьмою - це виробництво Україною десятків тисяч балістичних ракет дальнього (від 300 до 2000 км) радіусу дії з бойовою частиною від 300 кг. Що матиме наслідком повне знищення не лише нафто-газового, а й воєнного потенціалу рашистської пітьми.
В діяльності Єврокомісії багато хаосу та безглуздого піару.
рассчитывают что Украины до 2027 хватит, а там хоть трава не рости.