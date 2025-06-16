УКР
ЄС не знижуватиме стелю цін на російську нафту без підтримки G7, - ЗМІ

нафта

Європейський Союз не знижуватиме самостійно граничну ціну на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель, оскільки таку ініціативу, ймовірно, не підтримає "Група семи".

Про це повідомили два дипломати ключових держав ЄС на умовах анонімності, передає Цензор.НЕТ.

Зниження цінової стелі пропонувалося в рамках обговорення 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Однак, як зазначають джерела, рішення має ухвалюватися спільно з партнерами з G7. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що питання обговорюватиметься на саміті "Групи семи" в Канаді.

"Очевидно, що на саміті в Канаді G7 не підтримає зниження стелі ціни з 60 до 45 доларів за барель. У такому разі ЄС не буде вносити цей захід у 18-й пакет санкцій", - повідомив один зі співрозмовників видання.

Інший дипломат підтвердив, що під час засідання Coreper 16 червня наголошувалося на необхідності координації з G7 щодо цього питання, а також озвучувалися занепокоєння щодо зниження максимальної ціни. За його словами, одностороннє зниження стелі ціни на нафту з боку ЄС є малоймовірним.

+13
А що заважає ЄС самостійно ввести обмеження?
16.06.2025 13:55 Відповісти
+12
Зеленський просив до 30 доларів.
ЄС говорив про 45, та й 45 не будуть приймати, ось кажуть.
"Партньори", блд.
16.06.2025 13:52 Відповісти
+8
Пів - року кричали про потужний 18 -тий пакет санкцій - який накривається мідним тазом!
16.06.2025 13:56 Відповісти
Не перекидайте стрілки - не підтримає Трамп
16.06.2025 13:49 Відповісти
А що заважає ЄС самостійно ввести обмеження?
16.06.2025 13:55 Відповісти
Нічого - Європа сильна економічно і слабка військово - от і заглядають в рот Трампу
16.06.2025 14:00 Відповісти
СЦИКУНИ ...СЦИКУНИ КОЛИ НЕ ДАЙ БОГ УКРАЇНІ ЬУДЕ ЙОК ТО ВАМ БУДЕ 3.14 ДЕЦЬ МЕНІ ВЖЕ ЦЯ ХРЕНЬ ВІД ЕС ТАК ЗА....ЛА
16.06.2025 14:58 Відповісти
Та нічого їм не буде. Пітун не настільки дебіл щоб лізти війною на ЄС, щоб там не казали. Навіть якщо й полізе, то йому не допоможуть на шахеди, ні орлани ні будь що інше. Розмір території не той, озброєння в ЄС багато і, воно набагато краще.
16.06.2025 15:04 Відповісти
Зниження ціни знищило б мордор. та тепер в G7 з'явився рудий любитель ***** із Америки.
16.06.2025 13:51 Відповісти
Зеленський просив до 30 доларів.
ЄС говорив про 45, та й 45 не будуть приймати, ось кажуть.
"Партньори", блд.
16.06.2025 13:52 Відповісти
Потріно не просити, працювати.
У Трампа ненавидять Єрмака. Вже відверто не пусають на поріг. Кого Зеленський відпрвляє в Америку домовлятися? Єрмака.
16.06.2025 13:56 Відповісти
Ми що, Єрмака вибирали президентом???
16.06.2025 14:00 Відповісти
Ми вже 5 років намагаємось це з'ясувати. Мабуть, Зеленський оформив довіреність у нотаріуса, на передачу повноважень президента Єрмаку.
16.06.2025 14:08 Відповісти
Та й саме гундосе чмо бикує. США вимагали з'явитися в Білий Дім у офіційному костюмі, але Гундосому глисту етикет не писаний - приперлося в бомжацькій спортивці, наче гопарь з 90-х. Буде так далі бикувати - залишиться сам на сам з паРашею. Хоча, вже залишився.
16.06.2025 14:01 Відповісти
Хотіли б допомогти - давно б вже зробили все необхідне. Значить, так хотіли.
16.06.2025 14:31 Відповісти
Для їх хотіння, потрібне лобіювання інтересів України, на кшталт ізраїльського. Вже 6 років, як воно практично відсутнє, від слова "взагалі".
16.06.2025 18:58 Відповісти
Ось такі у нас "союзники-партнери"
16.06.2025 13:52 Відповісти
Пів - року кричали про потужний 18 -тий пакет санкцій - який накривається мідним тазом!
16.06.2025 13:56 Відповісти
А я вже був зрадів , коли навесні подумав що ЄС нарешті зняв рожеві окуляри . Але як виявилось він їх зняв лише щоб протерти скло .
16.06.2025 14:01 Відповісти
ЄС виступає за війну з санкціями, США за переговори без санкцій. В підсумку Україна отримує війну без санкцій. Всі окрім України задоволені.
16.06.2025 14:02 Відповісти
И тут мы узнаем горькую правду про большую политику, дипломатию, врагов и друзей. Мир очень не прост, нету чёрного и белого, только грации серого
16.06.2025 15:41 Відповісти
А як дисали, як дисали! Ультиматуми ***** виставляли - і де результат? Де покарання ***** за відмову від припинення вогню? Ви там - могутнє НАТО і ЄС, чи насрано? Ви взагалі маєте суб'єктність, чи без Трампа перднути не смієте? "Партнери", блд.
16.06.2025 14:03 Відповісти
Розраховувати на якісь супер-пупер потужні санкції Заходу проти російської нафтовової експансії не слід.
Головний чинник перемоги над пітьмою - це виробництво Україною десятків тисяч балістичних ракет дальнього (від 300 до 2000 км) радіусу дії з бойовою частиною від 300 кг. Що матиме наслідком повне знищення не лише нафто-газового, а й воєнного потенціалу рашистської пітьми.
16.06.2025 14:05 Відповісти
Та фуй з тою стелею, є ще підлога стіни і вікна! Кацапорилий рыдахтур.
16.06.2025 14:06 Відповісти
Як же ці політичні проститутки думають закінчити війну?Хіба кров'ю та життям українців?
16.06.2025 14:06 Відповісти
єс обсцикається від страху і перед НЕДОУМКОМ трампоном, і перед незворотним нападом ВБИВЦІ пуйлона!!! Сцикливі хлопчики та дівчатка в коротких штанцях! та спідничках!!!
16.06.2025 14:17 Відповісти
Все це робота Трампа він все робить що б врятувати кривавий рашиський режим.
16.06.2025 14:30 Відповісти
Оце і все, що потрібно знати про "коаліцію рішучих"...
16.06.2025 14:31 Відповісти
18 те, потужне *****
16.06.2025 15:00 Відповісти
Це було зрозуміло від початку. За Трампа це нереально. Питання - нафіга озвучувати нереалістичні плани, аби потім ганебно відповзати? Ну, не жмогла я, не жмогла.
В діяльності Єврокомісії багато хаосу та безглуздого піару.
16.06.2025 16:31 Відповісти
Я всё больше разочаровываюсь в демократии. Черчилль был прав.
16.06.2025 20:53 Відповісти
Значить Україна сама повинна втоптати рашистську нафту нижче плінтуса
17.06.2025 00:52 Відповісти
Вони так преданно допомагають , рашці збільшувати виробництво дронів, мов аж просять, давай вже лупи по нам.
17.06.2025 04:01 Відповісти
неплохо за спиной у Украины пригрелись.
рассчитывают что Украины до 2027 хватит, а там хоть трава не рости.
17.06.2025 05:18 Відповісти
Америка не хоче сильної Європи а тим більше сильної України бо сильна Україна у Європі це сильна Європа! Чому раша чоче Україну? Щоб знову стати сильною. Треба Європі знати таку історію про віник який звязаним , цілим зламати неможливо а коли його роз'єднати то по одній лозини всі лозинки зламати дуже легко.
17.06.2025 07:59 Відповісти
 
 