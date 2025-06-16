ЄС не знижуватиме стелю цін на російську нафту без підтримки G7, - ЗМІ

Європейський Союз не знижуватиме самостійно граничну ціну на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель, оскільки таку ініціативу, ймовірно, не підтримає "Група семи".

Про це повідомили два дипломати ключових держав ЄС на умовах анонімності, передає Цензор.НЕТ.

Зниження цінової стелі пропонувалося в рамках обговорення 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії. Однак, як зазначають джерела, рішення має ухвалюватися спільно з партнерами з G7. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше заявляла, що питання обговорюватиметься на саміті "Групи семи" в Канаді.

"Очевидно, що на саміті в Канаді G7 не підтримає зниження стелі ціни з 60 до 45 доларів за барель. У такому разі ЄС не буде вносити цей захід у 18-й пакет санкцій", - повідомив один зі співрозмовників видання.

Інший дипломат підтвердив, що під час засідання Coreper 16 червня наголошувалося на необхідності координації з G7 щодо цього питання, а також озвучувалися занепокоєння щодо зниження максимальної ціни. За його словами, одностороннє зниження стелі ціни на нафту з боку ЄС є малоймовірним.

