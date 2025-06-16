ЕС не будет снижать потолок цен на российскую нефть без поддержки G7, - СМИ

Европейский Союз не будет снижать самостоятельно предельную цену на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, поскольку такую инициативу, вероятно, не поддержит "Группа семи".

Об этом сообщили два дипломата ключевых государств ЕС на условиях анонимности, передает Цензор.НЕТ.

Снижение ценового потолка предлагалось в рамках обсуждения 18-го пакета санкций ЕС против России. Однако, как отмечают источники, решение должно приниматься совместно с партнерами из G7. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что вопрос будет обсуждаться на саммите "Группы семи" в Канаде.

"Очевидно, что на саммите в Канаде G7 не поддержит снижение потолка цены с 60 до 45 долларов за баррель. В таком случае ЕС не будет вносить эту меру в 18-й пакет санкций", - сообщил один из собеседников издания.

Другой дипломат подтвердил, что во время заседания Coreper 16 июня отмечалась необходимость координации с G7 по этому вопросу, а также озвучивались опасения относительно снижения максимальной цены. По его словам, одностороннее снижение потолка цены на нефть со стороны ЕС маловероятно.

