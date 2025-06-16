РУС
ЕС не будет снижать потолок цен на российскую нефть без поддержки G7, - СМИ

нафта

Европейский Союз не будет снижать самостоятельно предельную цену на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель, поскольку такую инициативу, вероятно, не поддержит "Группа семи".

Об этом сообщили два дипломата ключевых государств ЕС на условиях анонимности, передает Цензор.НЕТ.

Снижение ценового потолка предлагалось в рамках обсуждения 18-го пакета санкций ЕС против России. Однако, как отмечают источники, решение должно приниматься совместно с партнерами из G7. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что вопрос будет обсуждаться на саммите "Группы семи" в Канаде.

"Очевидно, что на саммите в Канаде G7 не поддержит снижение потолка цены с 60 до 45 долларов за баррель. В таком случае ЕС не будет вносить эту меру в 18-й пакет санкций", - сообщил один из собеседников издания.

Другой дипломат подтвердил, что во время заседания Coreper 16 июня отмечалась необходимость координации с G7 по этому вопросу, а также озвучивались опасения относительно снижения максимальной цены. По его словам, одностороннее снижение потолка цены на нефть со стороны ЕС маловероятно.

G7 (888) нефть (2011) Евросоюз (17599)
Топ комментарии
+13
А що заважає ЄС самостійно ввести обмеження?
показать весь комментарий
16.06.2025 13:55 Ответить
+12
Зеленський просив до 30 доларів.
ЄС говорив про 45, та й 45 не будуть приймати, ось кажуть.
"Партньори", блд.
показать весь комментарий
16.06.2025 13:52 Ответить
+8
Пів - року кричали про потужний 18 -тий пакет санкцій - який накривається мідним тазом!
показать весь комментарий
16.06.2025 13:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не перекидайте стрілки - не підтримає Трамп
показать весь комментарий
16.06.2025 13:49 Ответить
А що заважає ЄС самостійно ввести обмеження?
показать весь комментарий
16.06.2025 13:55 Ответить
Нічого - Європа сильна економічно і слабка військово - от і заглядають в рот Трампу
показать весь комментарий
16.06.2025 14:00 Ответить
СЦИКУНИ ...СЦИКУНИ КОЛИ НЕ ДАЙ БОГ УКРАЇНІ ЬУДЕ ЙОК ТО ВАМ БУДЕ 3.14 ДЕЦЬ МЕНІ ВЖЕ ЦЯ ХРЕНЬ ВІД ЕС ТАК ЗА....ЛА
показать весь комментарий
16.06.2025 14:58 Ответить
Та нічого їм не буде. Пітун не настільки дебіл щоб лізти війною на ЄС, щоб там не казали. Навіть якщо й полізе, то йому не допоможуть на шахеди, ні орлани ні будь що інше. Розмір території не той, озброєння в ЄС багато і, воно набагато краще.
показать весь комментарий
16.06.2025 15:04 Ответить
Зниження ціни знищило б мордор. та тепер в G7 з'явився рудий любитель ***** із Америки.
показать весь комментарий
16.06.2025 13:51 Ответить
Зеленський просив до 30 доларів.
ЄС говорив про 45, та й 45 не будуть приймати, ось кажуть.
"Партньори", блд.
показать весь комментарий
16.06.2025 13:52 Ответить
Потріно не просити, працювати.
У Трампа ненавидять Єрмака. Вже відверто не пусають на поріг. Кого Зеленський відпрвляє в Америку домовлятися? Єрмака.
показать весь комментарий
16.06.2025 13:56 Ответить
Ми що, Єрмака вибирали президентом???
показать весь комментарий
16.06.2025 14:00 Ответить
Ми вже 5 років намагаємось це з'ясувати. Мабуть, Зеленський оформив довіреність у нотаріуса, на передачу повноважень президента Єрмаку.
показать весь комментарий
16.06.2025 14:08 Ответить
Та й саме гундосе чмо бикує. США вимагали з'явитися в Білий Дім у офіційному костюмі, але Гундосому глисту етикет не писаний - приперлося в бомжацькій спортивці, наче гопарь з 90-х. Буде так далі бикувати - залишиться сам на сам з паРашею. Хоча, вже залишився.
показать весь комментарий
16.06.2025 14:01 Ответить
Хотіли б допомогти - давно б вже зробили все необхідне. Значить, так хотіли.
показать весь комментарий
16.06.2025 14:31 Ответить
Для їх хотіння, потрібне лобіювання інтересів України, на кшталт ізраїльського. Вже 6 років, як воно практично відсутнє, від слова "взагалі".
показать весь комментарий
16.06.2025 18:58 Ответить
Ось такі у нас "союзники-партнери"
показать весь комментарий
16.06.2025 13:52 Ответить
Пів - року кричали про потужний 18 -тий пакет санкцій - який накривається мідним тазом!
показать весь комментарий
16.06.2025 13:56 Ответить
А я вже був зрадів , коли навесні подумав що ЄС нарешті зняв рожеві окуляри . Але як виявилось він їх зняв лише щоб протерти скло .
показать весь комментарий
16.06.2025 14:01 Ответить
ЄС виступає за війну з санкціями, США за переговори без санкцій. В підсумку Україна отримує війну без санкцій. Всі окрім України задоволені.
показать весь комментарий
16.06.2025 14:02 Ответить
И тут мы узнаем горькую правду про большую политику, дипломатию, врагов и друзей. Мир очень не прост, нету чёрного и белого, только грации серого
показать весь комментарий
16.06.2025 15:41 Ответить
А як дисали, як дисали! Ультиматуми ***** виставляли - і де результат? Де покарання ***** за відмову від припинення вогню? Ви там - могутнє НАТО і ЄС, чи насрано? Ви взагалі маєте суб'єктність, чи без Трампа перднути не смієте? "Партнери", блд.
показать весь комментарий
16.06.2025 14:03 Ответить
Розраховувати на якісь супер-пупер потужні санкції Заходу проти російської нафтовової експансії не слід.
Головний чинник перемоги над пітьмою - це виробництво Україною десятків тисяч балістичних ракет дальнього (від 300 до 2000 км) радіусу дії з бойовою частиною від 300 кг. Що матиме наслідком повне знищення не лише нафто-газового, а й воєнного потенціалу рашистської пітьми.
показать весь комментарий
16.06.2025 14:05 Ответить
Та фуй з тою стелею, є ще підлога стіни і вікна! Кацапорилий рыдахтур.
показать весь комментарий
16.06.2025 14:06 Ответить
Як же ці політичні проститутки думають закінчити війну?Хіба кров'ю та життям українців?
показать весь комментарий
16.06.2025 14:06 Ответить
єс обсцикається від страху і перед НЕДОУМКОМ трампоном, і перед незворотним нападом ВБИВЦІ пуйлона!!! Сцикливі хлопчики та дівчатка в коротких штанцях! та спідничках!!!
показать весь комментарий
16.06.2025 14:17 Ответить
Все це робота Трампа він все робить що б врятувати кривавий рашиський режим.
показать весь комментарий
16.06.2025 14:30 Ответить
Оце і все, що потрібно знати про "коаліцію рішучих"...
показать весь комментарий
16.06.2025 14:31 Ответить
18 те, потужне *****
показать весь комментарий
16.06.2025 15:00 Ответить
Це було зрозуміло від початку. За Трампа це нереально. Питання - нафіга озвучувати нереалістичні плани, аби потім ганебно відповзати? Ну, не жмогла я, не жмогла.
В діяльності Єврокомісії багато хаосу та безглуздого піару.
показать весь комментарий
16.06.2025 16:31 Ответить
Я всё больше разочаровываюсь в демократии. Черчилль был прав.
показать весь комментарий
16.06.2025 20:53 Ответить
Значить Україна сама повинна втоптати рашистську нафту нижче плінтуса
показать весь комментарий
17.06.2025 00:52 Ответить
Вони так преданно допомагають , рашці збільшувати виробництво дронів, мов аж просять, давай вже лупи по нам.
показать весь комментарий
17.06.2025 04:01 Ответить
неплохо за спиной у Украины пригрелись.
рассчитывают что Украины до 2027 хватит, а там хоть трава не рости.
показать весь комментарий
17.06.2025 05:18 Ответить
Америка не хоче сильної Європи а тим більше сильної України бо сильна Україна у Європі це сильна Європа! Чому раша чоче Україну? Щоб знову стати сильною. Треба Європі знати таку історію про віник який звязаним , цілим зламати неможливо а коли його роз'єднати то по одній лозини всі лозинки зламати дуже легко.
показать весь комментарий
17.06.2025 07:59 Ответить
 
 