Росіяни обстріляли з артилерії Херсон: постраждав 15-річний хлопець
У понеділок, 16 червня, російські загарбники обстріляли з артилерії Херсон. Внаслідок обстрілів поранень зазнав підліток.
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, окупанти здійснили обстріл близько 9:30.
Внаслідок чого поранень зазнав 15-річний хлопець, який на момент атаки перебував на подвір’ї. Постраждалого госпіталізовано до лікарні.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення росіянами чергового воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
