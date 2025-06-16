УКР
Росіяни обстріляли з артилерії Херсон: постраждав 15-річний хлопець

росіяни вдарили з артилерії по Херсону

У понеділок, 16 червня, російські загарбники обстріляли з артилерії Херсон. Внаслідок обстрілів поранень зазнав підліток.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, окупанти здійснили обстріл близько 9:30.

Внаслідок чого поранень зазнав 15-річний хлопець, який на момент атаки перебував на подвір’ї. Постраждалого госпіталізовано до лікарні.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення росіянами чергового воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

